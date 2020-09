Diputados: entre la necesidad de acuerdo y la amenaza de los "dos Congresos"

A partir de las 19, el Salón de Honor de la Cámara de Diputados será la sede de una nueva reunión de Labor Parlamentaria citada por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para intentar resolver el conflicto que mantiene parado el funcionamiento del cuerpo.

Es que Juntos por el Cambio se mantiene firme en su postura de reclamar el fin de las sesiones virtuales para aquellos temas que requieran de un debate profundo para retomar la senda de las reuniones presenciales, pese a que las condiciones de aislamiento aún complican la posibilidad de la participación de quienes forman parte de los grupos de riesgo, además de que el recinto no está preparado para recibir a más de 200 personas.

El presidente del interbloque de Diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, es uno de los integrantes del espacio opositor que estará sentado en la mesa donde también estarán el jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, los referentes del PRO Cristian Ritondo y Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica. También lo harán representantes de otros interbloques como Nicolás del Caño (FIT), Eduardo "Bali" Bucca (Consenso Federal) y José Luis Ramón (Unidad y Equidad Federal).

Juntos por el Cambio denunció en la justicia la última sesión

El radical cordobés se mantiene firme en la postura de no tratar la reforma judicial ni el Presupuesto 2021 que entrará la semana que viene a Diputados de manera virtual, ya que consideran que es necesario hablar cara a cara y además porque tienen desconfianza del sistema de identificación a distancia en alguna votación que resulte ajustada.

"Lamentamos que ante los problemas del país, tengamos que estar debatiendo cómo sesionar porque el oficialismo no respetó más el consenso. Yo no quiero dos Congresos, ni lo que hizo la oposición en Venezuela. Queremos colaborar, pero para bailar el tango hacen falta 2", anticipó Negri unas horas antes de la reunión en la que intentarán cerrar el acuerdo que no lograron el martes pasado.

Dentro de Juntos por el Cambio reconocieron la existencia de "matices" y de "debates internos" para llegar a una postura, ya que son más de 100 legisladores con distintos puntos de vista, pero al mismo tiempo se ocuparon de aclarar que no hubo ningún condicionamiento de parte del ex presidente Mauricio Macri en medio de las conversaciones parlamentarias.

Dio positivo de coronavirus un diputado que fue al Congreso el martes 1 de septiembre

"No recibimos telefonazos del expresidente. Los telefonazos parece que quien los recibe es el presidente de la Cámara", dijo el diputado José Núñez, cuyo contagio de coronavirus fue confirmado ayer y abrió una serie de procesos sanitarios para detectar más casos.

La respuesta conciliadora llegó del lado del jefe del interbloque Consenso Federal Eduardo "Bali" Bucca que le pidió a través de las redes sociales que "pongan la energía en avanzar" y la sugirió que "no generemos más problemas de los que tienen nuestros vecinos. Un lugar que garantice presencialidad en este contexto resuelve el tema. Simple".

Mario pongamos la energía en avanzar. No generemos más problemas de los que tienen nuestros vecinos. Un lugar que garantice presencialidad en este contexto resuelve el tema. Simple. https://t.co/Fwi1hTsIcO — Eduardo Bali Bucca (@BuccaBali) September 8, 2020

Con su reflexión, el bolivarense dio una señal de cuál podría ser la resolución al conflicto que viene pateándose desde abril, cuando comenzaron las sesiones virtuales en medio de las críticas opositoras. Desde el inicio, el Centro Cultural Kirchner y el Teatro Colón son dos alternativas válidas para trasladar las sesiones, aunque en los últimos días desde el radicalismo también se mencionaron las canchas de River y de Atlanta. Por el momento, Tecnópolis quedó descartado.

Bucca fue uno de los que prestó su colaboración para la convocatoria a una sesión especial que encabezó el Frente de Todos el martes 1 de septiembre, para restar poder a Juntos por el Cambio que quedó solo en su estrategia de rechazar el llamado.

Es así como hace una semana los jefes de los bloques estuvieron reunidos por más de ocho horas analizando distintas propuestas pero no se logró el entendimiento: la Cámara sesionó con el quórum de quienes se encontraban conectados a través del sistema de validación VPN y los 94 diputados de Juntos por el Cambio que participaron de manera presencial no fueron contabilizados para el quórum.

Ante la discordia, decidieron retirarse antes de la votación del proyecto de incentivos al turismo que se convirtió en ley y del tratamiento de la iniciativa para aumentar las multas a la pesca ilegal en el mar argentino, que recibió media sanción.

La agenda K sigue adelante pese a las trabas opositoras y el coronavirus

"Tuvimos 94 diputados en Buenos Aires. La distancia social en el recinto la fijó la HCDN. El FdT inició la sesión por vía remota, con 132 personas, mientras nosotros estando presentes no nos computaban. Tuvimos que presentar un amparo ante estos hechos kafkianos", precisó Negri sobre el recurso judicial que fue presentado ayer por la mañana, casi en simultáneo al llamado de Sergio Massa para conversar hoy por la tarde.

En medio de los cortocircuitos, ayer se conoció que uno de los diputados presentes en la polémica sesión dio positivo en el test de coronavirus. El santafesino del PRO José Núñez fue quien resultó contagiado y es por eso que desde la Dirección Médica de la Cámara se inició un proceso de testeo de al menos 36 personas que estuvieron en contacto con el legislador para detectar posibles nuevos casos.

En el informe al que tuvo acceso PERFIL, la Dirección Médica insistió en mencionar que la capacidad máxima del recinto es de "cuarenta y cinco bancas" y reitera la posibilidad de la "adecuación de los balcones de las galerías con el fin de que los legisladores se ubiquen a razón de uno por balcón lo que aumentaría considerablemente la disponibilidad de plazas en comparación con el uso exclusivo del recinto de sesiones".

Al respecto, el propio diputado Núñez juzgó: "Somos esenciales, tenemos que poner el cuerpo, como lo hacen médicos, almaceneros, periodistas, no tenemos privilegios" y señaló que "cuando decidimos viajar con mi médico tomé todos los recaudos y, al volver, automáticamente me aislé. Después de cuatro días me hice el hisopado, el domingo, y el lunes supe el positivo, que comuniqué al jefe del bloque (Cristian Ritondo) y a todos oficialmente. No hubo ocultamiento de nada".

Núñez evaluó también que los temas que "estén por fuera de agenda, deben tratarse de manera presencial, o discutirlas en otro momento, como por ejemplo la reforma judicial, lo previsional o el Presupuesto".