Patricia Bullrich: "Involucraron a Cristina Kirchner en algo en que la oposición no involucró"

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se confesó "impresionada" por la reacción del gobierno nacional ante el comunicado emitido por Juntos por el Cambio sobre el crimen del ex secretario de Néstor y Cristina Kirchner, Fabián Gutiérrez, que generó fuertes cuestionamientos del oficialismo, y cree que al oficialismo lo traicionó el "subconsciente".

"Me impresionó mucho la reacción que tuvo el presidente y Santiago Cafiero. Ellos involucraron a Cristina Kirchner en algo en que la oposición no involucró. Parece que hubiera sido el subconsciente de que cuando hablamos de un crimen de gravedad institucional, ellos remiten a Cristina. Me llamó la atención, en vez de negar o no involucrar a Cristina, la meten en una polémica que nadie había arrancado", señaló la ex ministra de Seguridad en diálogo con TN.

En esa línea, explicó por qué utilizaron la palabra "gravedad institucional": "La gravedad institucional es que muere un testigo de una causa de las más importantes de la historia argentina, que estaba arrepentido, sucede en un territorio que está dominado por la casta dominante, es un poder impenetrable. En esa circunstancia, Juntos por el Cambio dice que hay que abrir ese poder impenetrable e investigar este crimen en una circunstancia en la que ninguna de los componentes de ese lugar estén involucrados".

Explotó la interna en Juntos por el Cambio tras el comunicado por el asesinato de Gutiérrez

"Uno no va a esperar de la fiscal Natalia Mercado una actitud republicana, que era dar un paso atrás ella de manera inmediata. También esa actitud hubiera sido el apartamiento del juez que a los dos minutos antes de tener a la persona detenida dijo que es un crimen pasional, adelantó y generó una idea de la muerte que no la puede generar un juez porque condiciona a todos los actores a que acomoden las circunstancias a la hipótesis", agregó.

Refiriéndose al presidente Alberto Fernández, Bullrich opinó que "tendrá que pensar por qué se le ocurrió inmediatamente que estábamos hablando de Cristina, cuando solo hablábamos de gravedad institucional". "Alberto Fernández, que alguna vez dijo la verdad, ahora que está sometido a un poder, no quiere decir más la verdad" agregó.

También aseguró que "es muy terrible que en Argentina estemos viendo que hay gente desesperada por buscar la plata de la corrupción y eso no llame la atención al poder, que digan que esto es canalla, lo canalla es robarse la plata de la gente. Esa plata hubieran sido escuelas, autopistas, aeropuertos, comida, eso es lo canalla. No preguntarse en un país en el que queremos una república y no como Santa Cruz que es un poder blindado. Preguntarse si podemos saber qué pasó con el asesinato de un testigo".

"Siempre que hay acciones que tienen que ver con la corrupción, hay alguien que se quiere sacar del medio a alguien, esa hipótesis no la puede dejar de lado un juez", alertó la líder del PRO.

En cuanta a la interna en Juntos por el Cambio y en el PRO tras el comunicado, señaló: "Lo que hemos construido es algo muy concreto. En Argentina tenemos que tener investigaciones independientes, el poder no puede investigar al poder. El odio lo tienen los millones de argentinos que ven que todavía hay bolsos con plata, autos de millones de dólares y hay gente que cree que todavía puede encontrar plata que le pertenece a los argentinos".

Cuadernos de las coimas: Coalición Cívica pidió "proteger" los bienes de Fabián Gutierrez

"Nosotros tenemos bien claro lo que somos, no queremos que ellos nos expliquen. Somos transparentes, republicanos, demócratas, que pudimos haber cometido errores y que esos errores si alguno lo cometió los tiene que pagar pero nunca vamos a proteger a alguien que le robe la comida a la gente", afirmó.

"Nos hubiera encantado tener una oposición como somos nosotros. Somos una oposición que nos sentamos en la mesa de discusión del coronavirus, hablamos y no tiramos piedras. Estamos dispuestos a colaborar, apoyamos al Gobierno en la negociación de la deuda. Ojalá hubiésemos tenido una oposición así y no el helicóptero plantado desde el primer día", argumentó.

En esa línea, continuó: "Hay debate, por supuesto, dentro del PRO. Hace tiempo que estamos trabajando la conducción de un mecanismo más pequeño. Es un debate sano. Lejos estamos de cualquier tipo de ruptura. La sociedad argentina necesita de Juntos por el Cambio para tener un país democrático y diverso. No se crean que nos vamos a dividir, ya aprendimos, en el 2003 al 2005 a la oposición nos dividieron en 20 pedazos, así gobernaron mil años. Eso no va a volver a pasar".

Por último, concluyó: "No puede pasar que alguien que esté en el PRO niegue a Macri. Sería fuera de lugar de cualquier persona leal. Cuando escucho a Alberto Fernández decir las cosas que dijo de Cristina habiendo compartido un gobierno me da vergüenza".

ED