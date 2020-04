Patricia Bullrich: "La impunidad tiene nombre y apellido, y es el secretario de DDHH"

Patricia Bullrich definió como "impunidad con mayúscula" el pedido que el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, hizo para favorecer a Ricardo Jaime con prisión domiciliaria bajo la excusa del riesgo de contraer el coronavirus en la cárcel. "La impunidad tiene nombre y apellido, y es el secretario de DDHH, que en nombre de los derechos humanos avala la corrupción, avala que una persona entre 70 mil que podrían estar en una situación de riesgo sea seleccionada y sacada de entre los presos y decirle ‘usted, que es nuestro protegido, quede libre’", señaló la presidenta del PRO.

Bullrich recordó que "en Argentina hay 70,000 presos, muchos de ellos pueden tener problemas cardíacos, situaciones que en una pandemia podrían tener la diferencia de estar en un lugar especial, de aislarse" pero que el secretario de Derechos Humanos prefirió beneficiar a "una persona que por la corrupción asesinó a 52, que generó una tragedia brutal, que se rió de eso, y que dijo él no tenía nada que ver". "La Justicia lo condenó, lo llevó preso y hoy un secretario de Derechos Humanos, que saque ese título, dice ‘ese señor, nuestro amigo y compañero, queremos que quede libre’", acusó.

Pietragalla se presentó el domingo como amicus curiae de Ricardo Jaime, para apoyar su reclamo de prisión domiciliaria, en medio de su huelga de hambre, y este lunes se supo de su pedido sobre Martín Báez. "La Secretaría de Derechos Humanos en ningún momento emitió opinión acerca de la culpabilidad o inocencia del Sr. Jaime, sino que simplemente se pronunció acerca de su derecho a la prisión domiciliaria", aclaró el gobierno después de que el funcionario se reunió brevemente con el presidente Alberto Fernández. "Actuó a espaldas del Ministerio", señalaron fuentes del Gobierno a la agencia NA.

El caso generó un fuerte repudio de la oposición y de los familiares de las 52 víctimas de la Tragedia de Once, por la que el ex secretario fue condenado en diciembre de 2015 a 8 años de prisión. "La verdad es que no solamente es indignante sino que tanto nosotros en el PRO como Juntos por el Cambio vamos a hacer todo lo posible para que esto no sea así y para que la impunidad una pieza de la pandemia", advirtió Bullrich. "La impunidad es algo que nosotros no vamos a aceptar ni ayer, ni hoy, ni nunca".

Para la exministra de Seguridad del macrismo, el presidente Fernández tiene dos opciones: "o vuelve atrás la medida, o echa al funcionario". "Si no, quiere decir que hay dos gobiernos, el de Alberto Fernández, que está gobernando en torno al coronavirus, y el gobierno del kirchnerismo explícito, de los que defienden la corrupción, los que creen que son presos políticos. El presidente tiene rápidamente que tomar esta decisión: o lo echa o el funcionario va para atrás", dijo al ser entrevistada en Canal 9 (ver video).