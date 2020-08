Patricia Bullrich le advirtió a Cristina Kirchner que la reforma "es subrepticia, clandestina"

En el marco de un recalientamiento en el debate por la reforma judicial y con el procedimiento parlamentario en pleno avance, los cruces no se detienen. Este miércoles 26 de agosto, la presidenta del Consejo Nacional del PRO, Patricia Bullrich, consideró que la vicepresidenta, Cristina Kirchner, hizo una "confesión" en su publicación sobre la reforma judicial y denunció que el proyecto del kirchnerismo "es subrepticio, clandestino".

"Hizo una confesión porque dijo que este proyecto no es la reforma, sino que la reforma es otra: la reforma es subrepticia, clandestina, la que vemos cuando quieren echar a Casal, el cambio de los jueces (Leopoldo) Bruglia y (Pablo) Bertuzzi", sostuvo la referente opositora.

En declaraciones radiales, la ex ministra de Seguridad afirmó que la ex jefa de Estado "dijo algo muy interesante y llamativo" en su publicación del pasado martes, cuando señaló que la iniciativa del presidente Alberto Fernández fue "erróneamente titulada" como "reforma judicial".

Las tres frases de Cristina Fernández sobre la reforma judicial

"Mandó un mensaje... No sé si se le escapó o si efectivamente le quiso decir a la gente `lo que estamos votando no es lo más importante, porque el plato fuerte lo tengo guardado bajo cuatro llaves´", remarcó Bullrich.

Patricia Bullrich, titular del Consejo Nacional del PRO.

Para la referente opositora, "esta reforma ya está agotada en sí misma" y celebró que la marcha del pasado 17 de agosto "cambió el panorama político de muchos bloques" en el Congreso.

"Después del 17 cuando el bloque de Lavagna, los cordobeses y la izquierda dijeron que no iban a dar quórum, ya estaba derrumbada la reforma", analizó la ex funcionaria nacional, quien instó al jefe de Estado a que "reflexione y piense que es un buen momento para retirarla y arrancar de nuevo y no votarla a las apuradas".

Rogelio Frigerio: "Estamos cerca del 'que se vayan todos' si la política no se pone a la altura de las circunstancias"

Finalmente, Bullrich se refirió a la movilización al Congreso convocada para este jueves en rechazo a la reforma judicial: "La marcha fue el 17. Eso no quiere decir que me parezca mal que haya una vigilia: me parece bien que la gente sienta que no quiere que estas cosas no pasen. Yo todavía no he tomado la decisión (de asistir este jueves a la movilización)".