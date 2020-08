Cristina Kirchner podría recuperar la carta de San Martín y el prontuario de Yrigoyen

Cristina Kirchner podría recuperar los documentos históricos que fueron secuestrados hace dos años en un allanamiento que se realizó en su domicilio de la ciudad santacruceña de El Calafate. Se trata de una carta original que el general José de San Martín había enviado al militar chileno Bernardo O'Higgins y un prontuario policial del ex presidente Hipólito Yrigoyen que, por el momento, continúan en custodia del Archivo General de la Nación.

En el marco de la causa de Los Cuadernos y tras el aval del Senado a la medida de prueba ordenada por el juez Claudio Bonadio, entre el 23 y el 16 de agosto de 2018 los tres domicilios de la entonces senadora fueron allanados: el departamento de Uruguay y Juncal, en el barrio porteño de Recoleta; y las casas de Mascarello 441, en Río Gallegos; y de Padre de Agostini y Los Tehuelches, en El Calafate.

Carta original que el general José de San Martín había enviado el 26 de diciembre de 1835 al militar chileno Bernardo O´Higgins.

Uno de los detalles más recordados de aquel episodio fue el hallazgo en la casa de El Calafate de una carta original que el general José de San Martín había enviado el 26 de diciembre de 1835 al militar chileno Bernardo O´Higgins y un prontuario policial del ex presidente Hipólito Yrigoyen con 122 fojas de actuaciones y una reseña de sus actividades entre los años 1906 a 1910.

Por la posesión de esos documentos, Bonadio había procesado a la líder de Unidad Ciudadana por el presunto delito de "ocultamiento, destrucción o exportación ilegal de documentos históricos". En el proceso judicial, Fernández de Kirchner explicó cómo habían llegado a su poder esos documentos históricos: la carta de San Martín fue un regalo del presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante una reunión en ese país en abril de 2015, mientras que el prontuario de Yrigoyen le fue entregado por un allegado a un cura del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo.

¿Cómo obtuvo la carta de San Martín? Cristina Kircher lo cuenta en su libro "Sinceramente"

De acuerdo a las investigaciones, la misiva destinada a O'Higgins no formaba parte de lotes robados del Museo Vicuña Mackenna en 1981, ni de otro hecho delictivo similar ocurrido en el distrito tucumano de Yerba Buena en 2015, mientras que el archivo sobre el líder radical no pudo conocerse de dónde lo había obtenido la persona que se lo hizo llegar a la actual vicepresidenta: el Museo Policial y el Museo Yrigoyeneano no tenían conocimiento de la existencia ese documento.

"Los objetos hallados en el domicilio de Cristina Fernández se trataban de obsequios recibidos de manera legítima, a título personal", sostuvo la fiscal Alejandra Mangano en su dictamen del 10 de junio de 2020. Por ese motivo, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a la ex jefa de Estado de esa causa iniciada por Bonadio.

Según publicó Noticias Argentinas, ambos documentos continúan en custodia del Archivo General de la Nación (AGN), conservados en el edificio de Alem 246, a escasos metros de la Casa Rosada. Sin embargo, tras haber sido sobreseída en la causa, la vicepresidenta podría reclamar que le devuelvan ambos documentos para que regresen a su casa de El Calafate o entregarlos como una donación o en custodia temporaria a algún organismo que garantice la conservación.

Según lo establece la ley 15.930 en su artículo 20, "los poseedores de documentos históricos podrán continuar con la tenencia de los mismos, siempre que los mantengan en condiciones que garanticen su conservación". Además, plantea la posibilidad de que puedan "entregarlos en depósito y custodia al Archivo General de la Nación o a un archivo general provincial, en las condiciones que se estipulen, inclusive la de no ser consultados sin autorización de sus propietarios".

DR/FeL