La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió este jueves a respaldar los dichos del presidente Javier Milei, quien acusó al exjefe de Estado Raúl Alfonsín de ser parte de "un golpe de Estado" contra el exmandatario Fernando de la Rúa. La funcionaria además afirmó que "hubo una conspiración" y apuntó contra los gremialistas Hugo Moyano (titular de Camioneros y Luis Barrionuevo (Gastronómicos).

"Paradójicamente a Alfonsín lo muestran como el padre de la democracia, siendo que fue partidario de un golpe de Estado”, lanzó el fundador de La Libertad Avanza en el aniversario 47 de la Fundación Mediterránea, donde también involucró a Eduardo Duahlde como parte de un acuerdo para desplazar a de la Rúa, quien dejó el poder a la mitad de su mandataro por la crisis económica y social en 2001.

Milei dijo que Raúl Alfonsín "fue partidario de un golpe de Estado" y lo acusó de "huir del poder"

Bullrich, que fue ministra de Trabajo hasta noviembre de ese año, no habló de un "golpe de Estado" pero dijo que “Alfonsín y Duhalde generaron un acuerdo para elegir a un peronista en vez de a un radical”. En diálogo con Radioinforme 3 (Cadena 3), aseguró: “Yo lo viví y lo declaré en la Justicia".

"Hubo una conspiración en la que participaron los gremios, la Unión Industrial Argentina (UIA), Alfonsín, que quiso empujar al gobierno de De la Rúa, y Duhalde, que trabajó para eso”, manifestó la actual titular de la cartera de Seguridad en contra del dirigente radical, que gobernó el país entre 1983 y 1989, y del referente peronista que dejó la Jefatura de Estado en 2003.

Patricia Bullrich junto al expresidente Fernando de la Rúa.

"Fijate cómo termina... Si en un gobierno radical y sacan a un presidente radical, ¿qué debería haber pasado históricamente? Debería haber asumido otro presidente radical para terminar el mandato. ¿Por qué asume Duhalde? Ahí está la demostración", planteó la también excandidata presidencial de Juntos por el Cambio.

En esa línea, la integrante del Gabinete libertario expresó que el "status quo" de ese momento quería correr al entonces mandatario radical. "Primero Adolfo Rodríguez Saá y después Duhalde. Ahí está la demostración de un pacto que entregaba el poder. Si no, la lógica es que un partido que tiene un presidente y piensa que ya no tiene poder llama a una asamblea legislativa y lo cambia por uno de su propio partido, para que termine el mandato".

Además, Bullrich comentó que estas declaraciones las hizo en ese entonces ante el juez Norberto Oyarbide, donde recordó una situación que vivió mientras era ministra de de la Rúa. "Hubo una reunión en la que estaban Moyano y Barrionuevo, que le dijeron al presidente De la Rúa: ‘Te vas ya, te vamos a sacar a patadas’".

El expresidente Raúl Alfonsín.

Luego comentó que salió de Casa de Gobierno tras insultar a los secretarios generales de Camioneros y del sindicato de gastronómicos, turismo y hoteleros (UTHGRA): "Yo me levanté y me fui, los mandé adonde vos te podés imaginar. Están las imágenes de cuando estoy saliendo de Olivos, indignada, porque no había una respuesta”.

“Es parte de la historia, lamentablemente fue así. Fue muy difícil, lo viví y se lo dije a la Justicia hace 22 años”, insistió la extitular del PRO. "El expresidente Alfonsín y Duhalde generaron este acuerdo para una convención", completó al decir que es una cuestión que "siempre le recuerda" a José Ignacio De Mendiguren -exministro de Producción duhaldista- cuando se lo cruza.

Las acusaciones de Milei ocurrieron en el marco del Día de la Recuperación de la Democracia mientras se encontraba en Córdoba, donde habló frente al "círculo rojo" empresario. Rápidamente los legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR) salieron a repudiar sus dichos, y más tardes se sumaron dirigentes de otros espacios políticos.

