"Gobiernos de unidad: Municipal, Provincial y Nacional", por Eduardo Duhalde

En su nuevo libro, que PERFIL publica de manera exclusiva, el expresidente hace un repaso de su carrera política y el surgimiento de la mesa de Diálogo Argentino, a 50 años de su inicio en el mundo de la administración pública.

Capítulo I

¿Qué es una Comunidad?

En pocos meses estaré cumpliendo 50 años en el mundo de la gobernanza, y en todo momento me ocupé de hacerlo desde la construcción de comunidades. Pero, ¿a qué nos referimos cuando las mencionamos?

Según la Real Academia Española, una comunidad es un grupo de personas que comparten intereses, características o circunstancias similares y que se relacionan entre sí de manera regular.

En lo personal, considero que se trata de individuos que tienen en común el territorio que habitan, las tareas que realizan, los valores que detentan, los roles que ejecutan, el idioma que hablan o la religión que profesan.

Comunidades para gobernar

Siempre sostuve que trabajar en comunidad fomenta la cooperación y la colaboración entre las personas, ya que se pueden lograr resultados más significativos y satisfactorios que si se trabaja de forma aislada, eso siempre y cuando se realice dentro del orden, el control y el respeto, ya que de lo contrario estaríamos hablando de una comunidad fallida.

Ejemplos hay muchos, pero hace pocos meses tuvimos frente a nuestras narices todo lo que se puede conseguir cuando un grupo está unido y empuja hacia un mismo lado. Me estoy refiriendo a “La Scaloneta”.

Esta forma de nombrar a nuestra Selección Nacional fue mucho más que hablar de fútbol, se trató definitivamente de un fenómeno cultural y social.

Las casi cincuenta personas que conformaron el cuerpo técnico, ayudantes y staff de la Selección Argentina decidieron cultivar el bajo perfil, donde las grandilocuencias no estaban presentes y la confraternidad es todo lo que le mostraron al mundo entero.

¿Cómo fue posible?

Entre ellos estaba el mejor jugador del mundo, Lionel Messi, pero eso nunca se notó a la hora del sacrificio y la entrega. En la concentración no hubo estrellas y todos trabajaron por igual. Y eso lo sabía Lionel Scaloni, un ex jugador de fútbol que aceptó la responsabilidad sin nunca antes haber dirigido un equipo, plenamente convencido que si armaba una COMUNIDAD las cosas podrían funcionar.

Por eso nunca fue un tema quién jugaba de lateral por la izquierda, quién metía más pases gol o quién lleva la cinta de capitán, porque al sentirse parte de un todo sabían que lo colectivo estaba por encima de lo individual.

Todo eso sucedió en Qatar, pero al regresar a la Argentina, se trató de un grupo que no cayó en la grieta y se mantuvo alejado de todo compromiso político.

Capítulo II

PRIMERA COMUNIDAD MUNICIPAL PARA GOBERNAR

En 1973 comenzó en Lomas de Zamora un gobierno municipal, donde al igual que en el orden provincial y nacional, se vivía inmerso en la violencia. Si bien el país estaba transitando por un período democrático seguían activas varias organizaciones guerrilleras, como así también la Triple A, bajo el total dominio de José López Rega.

Era tan grave la situación que el intendente electo de Lomas, Ricardo Ortiz, no se animó a asumir y mando por escrito su renuncia al cargo que acababa de obtener en las urnas. Lo reemplazó, en su carácter de primer concejal, Pedro Pablo Turner, pero el 15 de mayo de 1974 fue destituido por haberse rodeado -para los cargos importantes del municipio- de personas ajenas al mismo y con ideas lejanas a la mayoría de los integrantes del cuerpo. De inmediato, y por detentar el cargo de segundo concejal, asumí en su reemplazo como intendente de Lomas de Zamora, lugar que ocupé hasta el golpe militar de 1976.

A partir de ese momento, comenzó a conformarse la PRIMERA COMUNIDAD municipal de la provincia de Buenos Aires, al poner en práctica una forma de ver la política que estuvo vigente hasta 2006: trabajar todos juntos y en unidad.

Y todo se logró sustentado en tres premisas: primero la transparencia, por lo tanto, los seis concejales que conforman la minoría deberán elegir a quien maneje la Secretaría de Economía y Hacienda y controlar cómo se disponen de los fondos. En segundo lugar, no debe existir el ocultamiento. Todos los concejales tienen el mismo derecho a participar en las reuniones del gabinete municipal donde se decidirán las políticas a implementar. Y el tercero, y no menos importante, es confraternizar. Con esto quiero decir armar un grupo de amistad que alimentado semanalmente permita evitar los enfrentamientos agilizando el desarrollo de la gestión”.

Lo curioso y destacado que tuvo esta manera de actuar al frente del municipio, es que se dio cuando teníamos 18 concejales sobre 24, una mayoría indiscutida que nos permitía hacer todo lo que se creyera necesario sin dar explicaciones, sin embargo, elegimos el camino del diálogo y la concordia en comunidad.

Trabajo en Materia Social

Justamente por esos años tomé conocimiento respecto a la entrega de “angelitos” los cajoncitos blancos que el municipio les daba a las familias muy pobres cuando se les moría un chiquito. Esa realidad me impactó por su número, eran muchos. Por lo tanto, decidimos por UNANIMIDAD suspender toda la obra pública. Además, se estaba por vencer el contrato de recolección de residuos –una de las erogaciones más grandes que tienen los municipios- fue así que decidimos hacer una cooperativa para bajar los costos y de esta manera destinar todo ese dinero sobrante para reducir la mortalidad infantil.

El criterio tomado en este sentido fue generalizado ya que proteger la niñez debía ser la actividad más importante. Porque si entendíamos que el municipio era una gran familia debíamos hacer lo mismo que haríamos en nuestras casas. Fue así que se comenzó a repartir leche y huevos para las familias con niños de hasta 6 años; además, los medicamentos que hicieran falta. De alguna manera esta decisión fue lo que años después le dio nacimiento –durante mi gobernación- a la actividad realizada por decenas de miles de trabajadoras vecinales autodenominadas “manzaneras”

Tiempo después, todo esto fue un tema de estudio en la Universidad Nacional de Medicina, donde se verificó que en Lomas de Zamora se llegó a tener un menor índice de mortalidad infantil en comparación a la Capital Federal.

SEGUNDO GOBIERNO MUNICIPAL DE LOMAS 1983/1987

En 1983, con la llegada de la democracia, vuelvo a ser elegido intendente de Lomas de Zamora. El concejo deliberante estaba integrado por 11 justicialistas, 11 del radicalismo y 2 del partido intransigente. Ya no hubo necesidad de hablar mucho, el grupo de amistad estaba consolidado y todos sabían cómo iban a ser las cosas: la Secretaría de Hacienda estaría en manos del radicalismo, pero del control nos ocupábamos todos. Y a la hora de decidir el curso de los actos de gobierno la decisión sería tomada entre todos.

Esto dejó en evidencia la importancia que tiene el trabajo en conjunto, ya que nos permitió alcanzar logros que ningún otro municipio pudo conseguir.

Como por ejemplo:

A-LUCHA CONTRA LAS ADICCIONES:

En 1984 Argentina comenzó a vivir en primera persona el tema de la droga; en ese momento sólo dos concejales lomenses insistían en que el flagelo ya había llegado a nuestro municipio, el resto –entre los que me incluía- no creíamos que fuera cierto. Pero el estar JUNTOS, conversando de manera permanente y ante la insistencia de eso dos concejales, convocamos a todos los colegios secundarios de la zona, cada uno con sus directores y el alumno abanderado, para debatir el tema. La reunión se llevó a cabo en uno de los salones del predio municipal, de la que participaron, además, concejales, policías y representantes de clubes deportivos.

El comienzo de la reunión fue bastante aburrido. Las directoras que hablaban decían tener conocimiento de que en “algunos” establecimientos “algunos” alumnos consumían drogas. Todo dicho de manera muy vaga, pero ninguna haciendo referencia concreta de qué colegio se trataba. Pero llegó el momento en el que una alumna de un colegio religioso pidió la palabra y dijo: “en mi colegio hay tres alumnas que se drogan y no sabemos que hacer”.

A partir de esa declaración se desató un torbellino en el cual abanderados de diferentes colegios comenzaron a hacer el mismo planteo.

Al término de la reunión nos quedamos conversando para delinear qué medidas tomar frente a una realidad que ya no admitía dudas. Uno de los asistentes nos refirió que la Universidad de El Salvador estaba muy avanzada en esa temática. De forma inmediata nos dirigimos a esa casa de estudios donde nos propusieron un trabajo en conjunto, el cual aceptamos de forma inmediata.

En materia de la lucha contra las adicciones se votaron de manera UNÁNIME en 1984 dos ordenanzas – la N° 4218 y 4219- destinadas a combatir las adicciones. Para mi sorpresa se trató de las primeras normas municipales a nivel Continental. Estas unidades -una central y muchas descentralizadas- funcionaban en las Iglesias, y Sociedades de Fomento, donde se atendían tanto a los adictos como así también a sus familiares.

Estas dos ordenanzas le dieron origen al denominado “Modelo Lomas”. Sencillamente para mí, se trató del fruto concreto de un ideal de servicio.

La problemática tenía y tiene dos caras: (tráfico de drogas y drogadependencia), en ese momento nosotros decidimos desde el municipio ocuparnos del segundo, generando una respuesta preventiva y asistencial. Entre las primeras acciones, se incluyó la de explicarle a la gente que “se podía y se debía actuar”, pero además que era necesario hacerlo con su propio protagonismo, porque de lo contrario nosotros solos fracasaríamos.

Así fue como, tiempo después, y por iniciativa del gobernador Armendáriz y su Vice Elva Roulet, el “Modelo Lomas” se trasladó a toda la Provincia. Pero no conforme con eso, pasado un año el mismo Dr. Armendáriz, de profesión médico, me propuso hacer una convocatoria a todos los representantes de Salud de las provincias argentinas dando lugar a la creación del “Modelo Argentino para la prevención de las adicciones”.

Años después, ya en mi carácter de gobernador, y por sugerencia del Obispo de Lomas de Zamora, le envié la iniciativa al papa Juan Pablo II con el nombre de Modelo Cristiano, a la vez que le pedí una audiencia. Fue un momento inolvidable, el papa polaco además de darme una lección, me pregunto si podía quedarme 24 horas más en Roma, por supuesto que accedí, y así convocó a varias universidades católicas italianas a quienes le hizo entrega del texto completo del Modelo Cristiano de Prevención de las Adicciones y los invitó a que mantuvieran reuniones conmigo en la Santa Sede para cambiar opiniones sobre el tema.

Pocos días después y como parte del mismo viaje la Universidad de Génova me otorgó el título de Doctor Honoris Causa debido a los aportes a la Prevención de la Drogadependencia.

B- POR MÁS DEPORTES.

La erradicación de la drogadependencia requiere de un abordaje directo, pero también necesita de uno indirecto o inespecífico que es crear centro de interés positivos más atractivos que los vicios sociales, fue por eso que durante mi intendencia pusimos mucho énfasis en los diferentes eventos y actividades deportivas, induciendo a los jóvenes a practicarlos.

B1- CAMPEONATO JUVENIL DE AJEDREZ: Resulta difícil entender como un simple municipio pudo organizar el Primer Torneo Infantil de Ajedrez de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) cuando se trata de un deporte que se practica en todo el mundo. Se realizó en 1985, y con 13 años de edad, Ilya Gurevich obtuvo el Campeonato Mundial Sub 14. El trofeo lo entregamos junto al Dr Raúl Alfonsín.

B2- ACTIVIDADES EN LAS CALLES. También, y tomando las calles como canchas, se decidió por ordenanza municipal de manera UNÁNIME que cuando más del 50% de los vecinos del barrio lo autorizaran, durante los fines de semana –en las zonas centrales- se pondrían redes en las diversas arterias para la práctica de diferentes deportes. Tan comunitario era todo que los dos extremos de la vida se unían para un mismo fin: los niños practicando los deportes, y los adultos mayores guardando los elementos hasta la próxima práctica. A los barrios de la periferia desde el municipio se le entregaba todos los elementos sin la necesidad de que hicieran ningún tipo de petición.

De alguna manera esto fue el puntapié inicial de los “Torneos Juveniles Bonaerenses”, creados durante mi gobernación.

“PACTO DE CONVERGENCIA DEMOCRÁTICA”.

En la noche del 2 de octubre de 1986, Raúl Alfonsín se dirigió al país por la cadena de radiodifusión desde Parque Norte. Su mensaje era una convocatoria la UNIDAD NACIONAL para resolver los problemas del país. Llamaba a una convergencia democrática de todos los partidos para “promover la discusión de los grandes temas nacionales”, invitando a toda la dirigencia argentina a asumir la responsabilidad de hallar las coincidencias para un acuerdo programático. Ante este llamado, decidimos de forma UNÁNIME en el Concejo Deliberante aceptar la convocatoria presidencial –fuimos los únicos en todo el país- de esta manera el 28 de octubre de ese año suscribí junto al presidente de la Nación un “Pacto de Convergencia Democrática”.

Se trató de un hecho histórico por dos motivos. Primero porque fue la única vez que un presidente firmaba un pacto con un intendente y segundo porque dejó en evidencia el ámbito de concordia que deja como resultado gobernar en COMUNIDAD.

El Pacto de Convergencia Democrática contó con una serie de objetivos que establecían promover el diálogo entre los referentes de los principales partidos de ese momento: el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical.

Fueron seis:

1. Ambas partes, por la representación y cargos políticos que invisten, se comprometen a trabajar por la consolidación definitiva de la democracia en la Argentina, dándole al presente el carácter de pacto de garantías entre los protagonistas.

2. Puntos centrales de este pacto son la libre discusión y oposición, la tolerancia recíproca, el rechazo a toda violencia, el respeto de los Derechos Humanos básicos, la vigencia de una ética cívica compartida, la descentralización política y la participación ciudadana.

3. Ambas partes se comprometen a bregar por la concreción de un pacto social que tienda a articular la libertad y la igualdad, propendiendo a la distribución igualitaria de la riqueza, núcleo esencial y una ética de la solidaridad.

4. En cuanto a los temas específicos, se asume el compromiso de proyectar las reformas legales que sean necesarias para afianzar la estabilidad de los intendentes municipales, libremente elegidos por la voluntad popular en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

5. Ambas partes trabajarán en conjunto en la lucha contra la drogadependencia y en pro de la seguridad pública e individual dentro del partido de Lomas de Zamora.

6. La Salud y la educación de la sociedad del distrito serán consideradas prioridades esenciales, y en esa dirección de volcar a los máximos esfuerzos mediante la puesta en vigencia de programas compartidos.

Después de la firma del documento, salimos a los balcones del Palacio Municipal para que Alfonsín le hablase a la gente reunida en la plaza. Ahí los dos ratificamos el llamado a la convergencia democrática y la unidad nacional.

Capítulo III

PRIMER Y ÚNICO GOBIERNO DE UNIDAD PROVINCIAL

En 1991, fui elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires, cargo que ocupé durante dos mandatos consecutivos hasta 1999, constituyendo el Primer Gobierno de Unidad Provincia de la República Argentina.

El mismo día del triunfo me reuní con la oposición -la Unión Cívica Radical, el Frente Grande y el MODIN- y les manifesté que al igual que lo hice cuando fui intendente de Lomas de Zamora necesitábamos constituir una comunidad, para de esta manera poder gobernar todos juntos.

Los invité a que nos pusiéramos de acuerdo mediante la firma de un Compromiso Ético, y mi única exigencia fue que el primer punto sea para erradicar la corrupción.

Trabajamos durante varios días y finalmente conseguimos formalizar un decálogo.

Además, y tomando como experiencia la etapa municipal, le otorgué a la oposición la mitad de la gobernanza. Mientras el oficialismo se encargó de administrar los fondos presupuestarios, la oposición se hizo cargo de la Fiscalía del Estado, el Tribunal de Cuentas y del control del manejo económico de todos los municipios, y de todos los organismos de control creados o por crearse.

El 1 de marzo de 1999, durante mi último mensaje ante la Legislatura Provincial, pude mostrar el resultado del trabajo realizado en los ocho años de gobierno frente al Compromiso Ético de diez puntos asumido al comienzo del mandato, dejando en evidencia la fortaleza que le otorga a un gobierno trabajar en comunidad. Que los 70 diputados provinciales votaran todos juntos le permitió a la provincia de Buenos Aires obtener logros que de otra manera hubiera sido muy difícil conseguir.

1. Eliminar la corrupción estructural.

En ocho años de gobierno no hubo una sola denuncia sobre corrupción.

2. Construir un ámbito de convivencia con todos los elegidos para ocupar cargos legislativos y a los partidos de los que provienen.

Esta fue la base para construir la comunidad gobernante.

3. Nuestra provincia debe arraigar a sus habitantes en los municipios del interior y en el conurbano realizar profunda regularización dominial.

Gracias a una tarea conjunta realizada con todos los Intendentes municipales, 412 mil familias se convirtieron en auténticas propietarias, las que de esta manera tuvieron un lote o una vivienda, donde echar raíces, criar a sus hijos, y cobijar sus sueños

4. Crear un ministerio de la producción y direcciones de producción en todos los municipios.

Se llevó adelante una política de concientización y de apoyo a la pequeña y mediana empresa. La provincia de Buenos Aires fue la primera en tener en todo el territorio nacional un Ministerio de la Producción desde donde se impulsó la creación de organismos municipales dedicados a la promoción del trabajo y de la producción.

La tarea se llevó adelante en los 13 corredores productivos; 43 parques y sectores industriales planificados y 2 zonas francas.

Establecimos que el Ministerio de Asuntos Agrarios estuviera en manos de la gente del campo.

Creamos el Instituto de Desarrollo Empresario Bonaerense.

Pusimos en marcha el Fondo de Garantías Buenos Aires (FOGABA), para facilitar el acceso al crédito de los pequeños empresarios bonaerenses.

Y también se crearon miles de microempresas a través de los programas: Casa Solidaria; Manos Bonaerenses; Programa País; Mujer Isleña; Mujer de Campo y Empresa Mujer.

5. Crear estructuras en todos los municipios para prevenir la drogadependencia.

Con el nacimiento de la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones, pudimos crear junto a docentes, padres, jóvenes, organizaciones no gubernamentales y voluntarios, la red de asistencia y prevención más grande del país con 193 centros diseminados en toda la Provincia.

Con la colaboración de especialistas de la Unión Europea impulsamos para que los municipios puedan lanzar el programa “Ciudades Preventivas”.

Además, concebimos y organizamos los Torneos Juveniles Bonaerenses como abordaje inespecífico para prevenir las adicciones, generando centros de interés más atractivos que los vicios sociales, como expresé anteriormente.

6. El incremento de la criminalidad hace imprescindible la creación de cárceles.

En 1978 se había construido la última cárcel bonaerense. Nosotros ejecutamos 5 nuevas cárceles ubicadas en Florencio Varela, Magdalena, Melchor Romero y Campana, y el complejo de General Alvear.

Además se construyeron 6 módulos carcelarios con una capacidad para dos mil reclusos, anexados a distintas unidades penitenciarias.

7. En materia de salud, hay que crear hospitales y garantizar su buen funcionamiento.

Se inició una gran tarea de recuperación y equipamiento de la red hospitalaria. En cuarenta años sólo se construyó un hospital, pese a que la población se triplicó.

Nosotros, en ocho años, construimos trece grandes hospitales. Ocho en el Gran Buenos Aires, con una clara orientación materno-infantil:

"Domingo Mercante", de José C. Paz;

"Arturo Oñativia", de Almirante Brown;

"Héroes de Malvinas", de Merlo;

"Carlos Boccalandro", de Tres de Febrero;

"Evita Pueblo", de Berazategui;

"Mariano y Luciano de La Vega", de Moreno;

"Cecilia Grierson", de Presidente Perón;

"Mi Pueblo", de Florencio Varela.

Y cinco en la Provincia Interior: los hospitales de Monte Hermoso y de Olavarría, y los de Vedia, Salto y San Cayetano.

8. En materia Educacional crear establecimientos educativos funcionales.

Triplicamos los recursos destinados al sistema educativo, al aumentarse de 1.200 millones de pesos convertibles en 1992, a 3.400 millones en 1999. El 35 por ciento del último presupuesto superó ampliamente la media de América Latina. De esta manera construimos 1.285 escuelas y jardines nuevos, y ampliamos y refaccionamos 8.000 establecimientos más.

Otro hecho destacable es que en una década se crearon en nuestro territorio seis nuevas universidades, la misma cantidad que en todo el siglo.

Hablamos de las Universidades nacionales de Quilmes, La Matanza, Tres de Febrero, Lanús, General San Martín y General Sarmiento.

9. Necesitamos que la totalidad de nuestros legisladores nacionales se comprometan a trabajar juntos para reformular la coparticipación federal que hemos perdido.

Se avanzó en un proceso de descentralización que se acompañó con un aumento inédito de la coparticipación en el presupuesto provincial. De los

460 millones de pesos convertibles del año 91, se pasó a 1.063 millones de pesos convertibles en 1999.

10. El Banco Provincia ha sido creado para ser puente del desarrollo, por lo tanto, la mayoría de sus directores deberán provenir del campo, de la industria, del comercio y servicios y ser electos por las mismas entidades.

Como primera medida, nos negamos firmemente a privatizar el Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Entre 1991 y 1998 se multiplicó el volumen de operaciones.

Aumentaron los depósitos un 352% y los préstamos en un 96%.

Se llegó a absorber el 12% del total del sistema bancario argentino sin recurrir a maniobras especulativas, ni elevar las tasas de interés.

Además y tomando como modelo el sistema norteamericano de fomento microempresarial, creamos un Fondo de Riesgo Bancario, gracias al cual la Provincia salió como garante de créditos de hasta 520 mil pesos convertibles destinados a las PyMEs. Al mismo tiempo se crearon sucursales del Banco Provincia en España y en Italia.

Capítulo IV

PRIMER Y ÚNICO GOBIERNO DE UNIDAD NACIONAL

Los argentinos debemos recordar, con legítimo orgullo, que nuestro país fue el único de toda Latinoamérica que, en medio de una de sus crisis más profundas ocurrida en 2001, encontró el modo de recuperar el rumbo sin quebrar su orden institucional. Durante esos días quedó comprobado el valor del ámbito parlamentario como expresión de democracia, diálogo y búsqueda de consenso.

La caída de Fernando De la Rúa y la falta del Vicepresidente —por la renuncia de Carlos “Chacho” Álvarez el año anterior— dejó al descubierto que la única vía institucional para afrontar el vacío de poder reinante era el Congreso de la Nación.

El 21 de diciembre y en su carácter de presidente provisional del Senado, Ramón Puerta asume como jefe de Estado y tal como lo establece la Constitución Nacional convocó a la Asamblea Legislativa para elegir sucesor.

Así, el 23 de diciembre es elegido Adolfo Rodríguez Saá con 169 votos a favor y 138 en contra. El 45% de votos en contra y por solo dos meses de mandato hicieron que el final de su gobierno estuviera sentenciado.

Tras la renuncia de Rodríguez Saá a los siete días del juramento, Ramón Puerta dimite como presidente provisional del Senado y la jefatura del Estado recayó sobre el segundo en la línea sucesoria, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, quién el 31 de diciembre convoca a una Asamblea Legislativa de forma urgente para el 1 de enero.

En ese momento fue cuando comienzan a contactarme, desde diferentes compañeros de mi partido hasta el doctor Raúl Alfonsín, e integrantes de otras fuerzas, para decirme que debía aceptar asumir la presidencia de la Nación.

Mi primera respuesta siempre fue no, pero ante la insistencia puse una sola condición: solamente lo aceptaría si la Asamblea Legislativa me votaba por unanimidad, porque la única manera que entiendo la gobernanza es mediante un trabajo en COMUNIDAD donde, como dije anteriormente lo colectivo esté por encima de lo individual.

Con 262 votos a favor, un 94%, 21 en contra y extendiendo el mandato hasta completar el período presidencial, asumo como presidente el primer día del año 2002.

Planteé que venía sólo a cumplir tres objetivos básicos: reconstruir la autoridad política e institucional, garantizar la paz y sentar las bases para el cambio del modelo económico y social.

Inmediatamente comencé el armado del gabinete ministerial con solo 11 ministerios.

• Jorge Capitanich, Jefe de Gabinete

• Juan Pablo Cafiero, Vicejefe de Gabinete

• Carlos Ruckauf, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

• Rodolfo Gabrielli, Ministro del Interior

• Jorge Remes Lenicov, Ministro de Economía

• José I. de Mendiguren, Ministro de la Producción

• Alfredo Atanasof, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

• Jorge Vanossi, Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos

• Horacio Jaunarena, Ministro de Defensa

• Ginés González García, Ministerio de Salud y Ambiente

• María Nélida Doga, Ministerio de Desarrollo Social

• Graciela Giannettasio, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología

De acuerdo a lo conversado previamente con Raúl Alfonsín, dos ministerios debían ser ocupados por gente de su partido, la Unión Cívica Radical. Por eso en Defensa fue nombrado Horacio Jaunarena y en Justicia Jorge Vanossi.

Además, consideré en ese momento que era indispensable que el sector productivo tuviera, el primer Ministro de la Producción de la República Argentina, por eso le pedí al sector productivo que eligieran un candidato: José Ignacio de Mendiguren fue la persona indicada.

Al sector gremial le pedí un representante para el Ministerio de Trabajo y decidieron que sea Alfredo Atanasof.

Y porque desde siempre entendí que determinados ministerios debían ser conducidos por mujeres, dispuse que María Nélida Doga y Graciela Giannettasio se hicieran cargo de los Ministerios de Desarrollo Social y Educación, respectivamente.

Otra de las condiciones que dispuse para conformar mi gabinete fue que ninguno viniera a aprender. Porque el más sabio, el que más libros escribió o dio mayor cantidad de conferencias, tal vez le falte una condición indispensable que es el liderazgo para manejar un ministerio.

Nuevamente, y de la misma manera que lo hice al frente de la Municipalidad de Lomas de Zamora y de la Gobernación de la provincia de Buenos Aires, logramos conformar una verdadera COMUNIDAD de gobierno.

Algo que me gustaría destacar es que una vez conformado el gabinete y agradecerles que se están incorporando a un gobierno que según el clima de época tal vez dure quince días, les dije que al que hablara mal del gobierno saliente ROJA DIRECTA. Esto hizo que aún los que dejaban sus funciones se sumaran a la comunidad.

Al asumir, el grito de guerra de la población de todos los días y a toda hora era “que se vayan todos”. Ante una movilización en Plaza de Mayo y adyacencias, convoque a siete dirigentes de los más representativos para que nos reuniéramos en Casa de Gobierno. Los recibí junto a todo el periodismo, y lo primero que les dije fue que tenían razón en sus quejas y que de no estar sentado en este sillón, seguramente me encontraría en la plaza protestando junto a ellos.

Además, les informé para su tranquilidad que no iba a enviar ningún proyecto al Parlamento Nacional sin que antes pasara por la Mesa del Diálogo Argentino.

MESA DEL DIÁLOGO ARGENTINO

Se trató de un espacio de concertación impulsado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) y la Iglesia Católica, integrada por: los obispos Casaretto, Juan Carlos Maccarone, Ramón Staffolani; el Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina Estanislao Karlic, los representantes del Gobierno nacional Juan Pablo Cafiero, Antonio Cafiero y José María Díaz Bancalari; los laicos Cristina Calvo y Justo Carbajales; y los representantes del Pnud, Carmelo Angulo Barturen y Carlos Sersale.

El compromiso era que la Mesa del Diálogo analizara los proyectos y me contestaran en diez días, y de no hacerlo, lo enviaría al Congreso de la Nación de manera inmediata.

Como queda demostrado era la civilidad en su conjunto la que tomaba todas las decisiones de Estado.

Cuando asumimos la presidencia, la Argentina estaba literalmente fundida. No había plata para pagar sueldos, aguinaldos, millones de argentinos no tenían lo necesario ni para alimentarse. Tampoco teníamos acceso al financiamiento eterno, ni al interno. Fue así, que en el marco de la Mesa del Diálogo Argentino nos reunimos con los representantes del campo, uno de los sectores más pujantes de nuestra economía, y le solicité a José María Díaz Bancalari que les plantease que necesitábamos establecer una retención del 10% al sector, pero uno de los dirigentes –literalmente- le respondió “que no te cago a trompadas porque estaban los curas presentes”. Pero sólo unos días después ocurrió lo que di en llamar el MILAGRO DEL DIÁLOGO.

Durante otra reunión Eduardo Buzzi tomó la palabraen su carácter de presidente de la Federación Agraria Argentina y dijo:

“Las cuatro entidades agropecuarias habíamos dicho que no queríamos retenciones y no queremos retenciones, pero ciertamente en algún momento empezamos a entender que había que hacer algún aporte para resolver la emergencia social y la crisis social. Empezamos a entender que era importante que se resolviera con algún aporte de las exportaciones agropecuarias de la misma manera en que deben aportar los que ganaron durante diez años, de la misma manera en que deben aportar los sectores más concentrados en esa lógica que necesitamos construir que es la distribución equitativa del ingreso y la igualdad en el esfuerzo y el sacrificio. Y ahí está la obligación del Presidente de la Nación de tomar la decisión de las retenciones a las exportaciones, lo que nos interesa es que parte de esa retenciones, que por supuesto que no nos gustan, puedan volver en políticas activas que además de tocar los efectos estén atacando las causas del problema. Y las causas del problema se tratan con la contención de la gente en condiciones dignas viviendo con prosperidad y expectativa en el interior del país”.

Más allá de los logros obtenidos lo más importante fue que en los primeros 120 días de gobierno, la Argentina comenzó a salir de la difícil crisis por la que atravesaba.

El plan económico productivista permitió que la economía argentina cambiara radicalmente, sobre todo a partir del segundo semestre del 2002 y acentuándose definitivamente en el arranque de 2003.

Se entregó una situación económica en paulatino ascenso, pero sin desequilibrios, con superávits gemelos y tipo de cambio real alto. Además, comenzamos a crecer al 3% con una proyección para el 2003 del 7%

Ésta siempre fue nuestra forma de gobernar y de trabajar, en conjunto, con diálogo y estableciendo objetivos o misiones. Cuando está todo por hacerse siempre hay que comenzar por 4 o 5 objetivos básicos.

