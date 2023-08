Eduardo Duhalde, ex gobernador bonaerense, habló sobre la lucha de la dirigencia política contra la inseguridad y aseguró que muchos de los políticos no actúan por miedo o por corrupción. Además, agregó que es un tema que no va a solucionarse, a menos que los dirigentes dejen de hacer los distraídos, y apuntó contra el Gobierno. “Hoy estamos en un país comido por la corrupción”, aseguró el ex vicepresidente de Carlos Menem en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

A raíz del caso de Morena Domínguez, me gustaría escuchar su reflexión sobre la inseguridad...

El proceso de degradación viene de muy lejos. Un proceso que yo intenté resolver y que se entendiera, hablo de 1984, cuando era intendente por segunda vez. Yo creía que la droga no había llegado, pero había sólo dos concejales que insistían en que sí, y como estábamos todos juntos, porque siempre goberné con la totalidad de los concejales electos, nos convencieron y llamamos a directores de colegios, y pedimos que vengan con su abanderado.

Ese día se cayó el velo para nosotros, porque los directores nos decían “sí, me dijeron”, pero los chicos decían “hay compañeros que se drogan y no sabemos qué hacer”, y ahí nos dimos cuenta que había llegado.

Creamos el Modelo Lomas, las primeras dos ordenanzas a nivel continental municipal, y comenzamos la tarea. Luego, junto a un gran gobernador radical, Alejandro Armendáriz, que además era médico, creamos el Modelo Nacional de Prevención de las Adicciones.

Se lo mandé al Papa Juan Pablo II, pero con otro nombre, Modelo Cristiano de Prevención de las Adicciones, y cuando llegué él lo había leído, citó a universidades católicas de Roma, y ahí obtuve mi primer honoris causa.

Desde ahí seguí trabajando permanentemente. He escrito nueve libros en relación al tema, pero no he sido escuchado. La solución no es imposible, pero todos esquivan este tema.

¿Cuál es la solución?

Hay que hacer una enorme cárcel para los narcos, que fue practicado en muchos países europeos, y que no tengan ni un solo contacto con el exterior que no sea el teléfono cuando lo visita un familiar, que también tiene que ser espaciado. Los narcos le tienen pánico a ese tipo de cárcel, porque no pueden hacer absolutamente nada. Hoy, con los derechos, los delincuentes trabajan desde la cárcel y mandan a matar.

En mi último libro planteo cuál es la solución, hay cosas que son de cajón, que se han hecho en Europa y Estados Unidos desde siempre, como la recompensa. Ahí establezco el sistema de recompensa y cémo se debe hacer, pero hay un desinterés en la clase política en ese tema.

Esa es una solución posterior, pero antes de eso, ¿hay convivencia policial? ¿Lo que sucede en Rosario es una versión ampliada de lo que sucede en el Conurbano, donde la policía permite que ese negocio funcione? ¿O es una fantasía?

No, no es una fantasía. En uno de mis libros planteo que hay tres razones por las que este tema avanza. La primera es quienes no creían la importancia y la gravedad del narcotráfico. La segunda, los que tienen miedo, porque paraliza. Y la tercera, la corrupción.

Con el tiempo ha desaparecido la primera causa, pero quedan dos: el miedo y la corrupción. No importa cuál es el motivo, sino que no se animan.

A mí me tocó llevar personalmente a Colombia dos aviones que regalamos al país y el presidente no quería que yo fuera porque era peligroso, y fui, pero fue un error porque lo puse en una situación difícil.

El tema no tiene solución mientras los dirigentes se hagan los distraídos. Se va degradando todo y hoy estamos en un país comido por la corrupción. Hay corrupción porque estamos acostumbrados a que este gobierno se autocontrola, y eso es abrirle la puerta de par en par a la corrupción.

Que los intendentes del Conurbano no vivan en donde son intendentes, sino en Puerto Madero o Caballito, ¿es parte del problema?

Es una vergüenza. Claro que es parte del problema, por eso tiene que modificarse la Constitución de la Provincia. Eso y mucho más.

Me llamaba gente llorando y me decían que, cuando están enfermos en Vicente López, van al hospital en San Isidro y no los quieren atender. Una cosa insólita, en un país en el que atendemos a los extranjeros. Se está degradando todo.

