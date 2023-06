Eduardo Duhalde miró el cierre de listas de reojo. No participó activamente ni lo hará en esta elección, a diferencia de su esposa Hilda "Chiche" Duhalde que irá como diputada en la lista del precanddiato a presidente Juan Schiaretti. Además, no vio ni verá Diciembre 2001, la serie que recreó la profunda crisis política, económica y social que vivió la Argentina y que lo tuvo como uno de los principales protagonistas.

El documental está basado en El palacio y la calle. Crónicas de insurgentes y conspiradores, con quien Duhalde marcó sus diferencias. En diálogo con PERFIL, el expresidente habló de todo: El cierre de listas, el peronismo, el futuro de la Argentina y porqué nunca tuvo relación "con el exhombre del ERP", en alusión al autor.



—PERFIL: ¿Cómo viste el cierre de listas?



—Duhalde: No me gusta nada lo que está pasando en la política, por eso no quiero participar. Si seguimos así la cosa va a empeorar día a día. No entendemos que no hay que pelearse mas, la pelea permanente, disparates que se dicen uno de otros y luego se olvidan que lo dijeron. Hay que borrar todo y empezar de nuevo; si no, no vamos a llegar a nada positivo.

—Sergio Massa será el candidato del PJ.



—No hablaré mal de ningún dirigente, si queremos la unión de los argentinos no hay que hablar mal de nadie. Hasta este momento es una experiencia que no quiero para este país. Me arrepiento de haber enseñado gobernanza durante tantos años en España y no acá. Lo voy a hacer en Argentina. Lo haré con quienes quieran saber como hay que hacer para gobernar. No es difícil, pero no lo entienden. El orden, el control, el respeto, son fundamentales. Es como una familia. Si está descontrolada, sin respeto, es una familia fallida y no olvidemos que es el eje de la sociedad.



—Ahora lo ves de afuera. ¿Cuándo estabas en el centro del tongo lo veías igual?



—Yo antes pensaba lo mismo. Goberné dos veces un municipio, dos veces la provincia de Buenos Aires y el país. Y en todos los casos goberné con todos. Es decir con todos. Cuando gané Buenos Aires llamé a todos para ponernos de acuerdo con 10 puntos básicos. Cuando me insistieron para ser Presidente, dije que la única condición que era que si no me votaban todos los legisladores no asumía. Fue el único gobierno de unidad nacional. Un gobierno que al asumir le dije que si hablaban mal de los que se fueron, tarjeta roja.

Eduardo Duhalde en la serie Diciembre 2001

—¿Hablaste con dirigentes antes del cierre de listas?



—Hablé con todos. Con Cristina hablé tres veces durante este gobierno. No tengo porqué estar peleado con ellos. Lo que necesitamos es el encuentro. Cuando los hermanos se pelean, pasa lo que nos está pasando. No es que estoy desinteresado, sino desesperanzado. Hay una pelea brutal entre la mayoría de los políticos.



—¿Cuándo te desesperanzaste así?



—Cuando veo lo que está pasando, la política mira para otro lado en peleas internas. Cuando voy por la calle es tremendo. Cuando voy a Capital y veo madres con chiquitos pidiendo una moneda y nosotros como si no existiera.



—Vos decidiste estar afuera. Chiche va con Schiaretti.



—Ella tiene esa decisión. La respeto muchísimo. Le dije que la ayudaría en todo, menos para ir a un acto político.

Serie polémica: "Cada uno puede tener una mirada"

La serie Diciembre 2011 muestra los turbulentos sucesos de la crisis social, económica y política que desencadenaron la renuncia del ex ministro Domingo Cavallo, la dimisión del ex presidente Fernando De la Rúa y la toma de posesión de Duhalde como mandatario interino.

La serie sigue a Javier Cach, un militante político que se desempeña como asesor de la Jefatura de Gabinete, en un gobierno que pasa por un mal momento. A lo largo de la historia, las convicciones y deseos de Cach deben dar paso a los sinsabores permanentes a los que lo expone la práctica de gobierno, y enfrentar a una de las peores crisis económicas, políticas y sociales que el país haya visto en su historia.

—¿Viste la serie del 2001?



—No vi la serie. Y amigos que la vieron se enojaron por cómo me retratan. Les dije que no se enojen porque cada uno puede tener una mirada. Nunca me llevé bien con el autor del libro (Miguel Bonasso) un ex hombre del ERP. Él tiene todo el derecho a su mirada. Pero no tengo ganas de ver cosas así. Me dedico mas a ver deporte.



—¿Seguís viendo a Banfield?



—Claro. La pasión nunca se deja.

