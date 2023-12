Luego del impacto de las medidas económicas lanzadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, Eduardo Buzzi se refirió a la suba del precio de la carne y dijo que el kilo de carne "va a estar desde 8 mil pesos para arriba”. El expresidente de la Federación Agraria Argentina advirtió: “Si no hay un cupo que establezca un precio para el mercado interno la carne se va a pagar lo mismo que cuesta en cualquier carnicería de Europa”.

El dirigente rural explicó que del 100% de carne que se produce, el 70% se consume en el mercado interno y el resto se exporta: “Si se habilita que siga la exportación, sumado que faltan un millón y medio de terneros producto de la sequía, más la expectativa, más el proceso inflacionario el precio de la carne está a mitad de camino de lo que va a estar”.

Además, sostuvo que hay ciertos cortes que no impactan en la góndola ya que no se consuman habitualmente: “El picadillo de acuerdo con la demanda europea y china está a 4 o 5 dólares el kilo, que acá no se consume”.

En ese sentido, Buzzi afirmó que en la actualidad: “Falta oferta de hacienda, hay demandas y hay mercado internacional. Pero si no se sientan a poner un cupo, el mercado internacional va a seguir absorbiendo la producción. Y está bien que así sea, pero tiene que haber una mesa de consenso para que se establezca un precio al mercado internacional y saber el cupo para que haya un precio razonable en el mercado interno”.

Con respecto a sus dichos previo a la asunción de Javier Milei el dirigente descartó tener un discurso desestabilizador, aunque aclaró que si no ponen un cupo los argentinos vamos a pagar los precios de mostradores europeos: “Me llovieron fotos de mostradores de distintas ciudades de europeas 20 euros el kilo de carne”.

El campo contra el gobierno

El dirigente rural subrayó: “Siempre hubo palos en la rueda, nos cerraron las exportaciones, nunca nos dieron crédito para poner más vacas, ni alivio fiscal, nunca se hizo un plan ganadero, nunca se hizo un plan de carne sustituta; alguna vez que el productor gane un par de pesos bienvenido sea”. Y agregó: “Los efectos de estos ajustes se van a sentir a partir del mes que viene”.

Además, adelantó que la falta de consumo puede generar un conflicto social: “Los argentinos somos culturalmente de carne de vaca. Entonces ponernos en la dificultad de no consumir carne va a traer mal humor social de modo inevitable”.

En relación al incremento de las retenciones dispuestas por Luis Caputo, adelantó que las entidades de productores se reunirán en las próximas horas con Fernando Vilella, secretario de Agricultura, para analizar las políticas económicas del gobierno para con el sector. “El secretario de Agricultura se enteró por redes sociales que están aumentando las retenciones. Ni le avisaron, ni le consultaron. Es una cosa de improvisación muy preocupante. Todo es con la misma lógica: sacarle plata a la clase media y ahora a los productores”, destacó.

El dirigente contextualizó: “El interior productivo es mayoritariamente peronista, mayoritariamente que votó a Javier Milei y yo creo que debería sentirse decepcionado”. Y se refirió a las consecuencias que padece el productor con el aumento del combustible: “Le duplicó los costos para producir y encima te mete la mano en el bolsillo con este tema de meterle retenciones a todo. El mismo tipo que decía ‘que cobrar impuesto a la gente es robarle’ y la primera medida económica que toma es subir impuestos”.

Con respecto a la relación entre el gobierno actual y el sector del campo explicó: “En mayo del 2022 la gestión de Julián Domínguez sube 2% de retención al aceite de soja. Tapa de Clarín y La Nación se vislumbra una nueva crisis para el sector agropecuario. A los productores no les tocaba absolutamente nada. Ahora le metieron un 15% a todos los rubros, una transferencia feroz de los productores hacia el fisco y resulta que pasa desapercibida”. Y denunció: “Están ocultando el tema”.

Buzzi adelantó que de mantenerse las retenciones contra el sector de los productores del campo el conflicto podría estallar dentro de tres meses: “En marzo, abril es cuando se levanta la cosecha y es cuando se advierte que no te queda un peso en el bolsillo”. Luego realizó un paralelismo entre este gobierno y el menemismo: “Este gobierno es comparable con el menemismo. Esta película ya la vimos se llama Titanic. Al final el barco se hunde y se salvan las clases más acomodadas”.

