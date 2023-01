Homenajearán a Carmelo Angulo, uno de los fundadores de la Mesa del Diálogo

Hoy, martes 24 de enero, a las 19 horas (15:00 hs local), en la sede del Ateneo de Madrid, en la capital española, se rendirá un homenaje al embajador Carmelo Angulo.

Con la intención de estar presentes en ese acto, desde Buenos Aires, un grupo representando a amigos y miembros del Diálogo Argentino, se reunieron en el patio del Monasterio de Santa Catalina, escenario donde, el 14 de enero de 2002, se puso en marcha aquella iniciativa solicitada por el entonces presidente Eduardo Duhalde.

Se congregaron el obispo emérito de San Isidro, Jorge Casaretto, Cristina Calvo,Liliana de Riz, María Carbó, Marta Oyhanarte, los embajadores Carlos Sersale di Cerisano y Vicente Espeche Gil, y José Ignacio López. Durante ese encuentro se grabó un video que será exhibido en Madrid durante el homenaje.

En la capital española estarán presentes María José Arregui Galán, presidenta ejecutiva de la Fundación Francisco Luzón; Gustavo Suárez Pertierra, presidente de UNICEF España; Rosa Montero, escritora y periodista; Lola Martín Villaba, experta en cooperación internacional y desarrollo; Fernando Martín Valenzuela, secretario de estado de Asuntos Exteriores, Mara Alaia Angulo Ruiz, hija de Carmelo Angulo; y José Manuel Albares, Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Bajo el lema "una vida dedicada a la paz y la solidaridad", quienes se reunieron en el Monasterio de Santa Catalina expresaron en el video: "Somos un puñado, una pequeña representación de los muchos argentinos que agradecemos el empeño humanista y la entrega solidaria del querido Carmelo Angulo que tanto contribuyó a afrontar aquellos momentos difíciles, dramáticos de principios de este siglo".

"Cómo no agradecerle para siempre aquélla empeñosa búsqueda del bien común, aquella construcción, precaria e incipiente, de un espacio que nos rescató de la

disgregación y pudo sostener las instituciones aún hoy en crisis", añadieron.

En último lugar, concluyeron: "Queremos asociarnos al homenaje que se celebra en Madrid y que nos compromete a mantener una memoria agradecida por la vida y el legado de Carmelo Angulo ¡Gracias Carmelo!".

La vida y obra de Carmelo Angulo

Carmelo Angulo falleció el 30 de noviembre de 2022, a los 75 años de edad. El diplomático español fue uno de los artífices y principales promotores del Diálogo Argentino: la mesa que convocó a referentes de los distintos sectores de la vida pública y política del país.

“Sentía que no podía quedarme callado. Le dije algo que era inconveniente diplomáticamente y que no lo he hecho nunca en una presentación de cartas credenciales: ‘¿Por qué no poner en marcha algo que permita parar esto que se viene?’ Era junio del 2001″, dijo en una entrevista de 2021 para La Nación sobre el momento en el que le propuso a Fernando de la Rúa la creación de la Mesa del Diálogo.

Angulo sentía que estaba extralimitándose de sus funciones, ya que había llegado a la Argentina a mediados de ese fatídico año como representante de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Fue embajador de España en Argentina durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y presidente de la Unicef España y vicepresidente de la Fundación Francisco Luzón de lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).