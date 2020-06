Pelea de senadoras: "Si estaba presente tal vez le daba un chirlo a la senadora Vega"

El Senado fue eje de una tensa pelea. No solo porque el oficialismo logró aprobar tres leyes, la de educación a distancia, ley de alquileres y la suspensión de las Sociedades por Acciones Simplificadas, las últimas dos de ellas sin Juntos por el Cambio, que se levantó de la sesión para no tratarlas, sino que también se produjo una fuerte discusión entre dos senadoras.

En plena sesión, la legisladora tucumana Beatriz Mirkin aseguró que "si estaba presente (porque la sesión fue virtual) le hubiera dado un chirlo" a su par riojana María Clara Vega. El conflicto surgió por las declaraciones de la riojana sobre la muerte del trabajador rural tucumano Luis Espinoza.

En pleno debate por la Ley de Alquileres, Mirkin cruzó a los senadores de Juntos por el Cambio que se retiraron del recinto virtual. "Dicen que queremos llevarnos puesto todo, dicen que no todos somos de la misma condición, obvio que no somos todos de la misma condición. ¿cuáles son los proyectos que nosotros como partidos del oficialismo, como partidos del Presidente vamos a votar?. Los que tienen importancia y utilidad para el Presidente lo más rápidamente posible, no los que yo quiero que se voten", inició.

"Cada vez que votamos los temas que son indispensables para la mejoría del pueblo argentino después del escándalo que dejaron, robando, haciendo espionaje, dándole créditos a los amigos, privatizando empresas públicas...¿vienen a hablar ahora de sostener el trabajo? Que trabajo quieren sostener si lo único que estamos viendo es cómo no se mueren más argentinos en esta pandemia", siguió enojada.

En esa línea, manifestó: "Entonces yo la verdad que no puedo entender: siento que los dejamos hablar para evitar males mayores... me quedé más tranquila porque me pidieron que no hablara pero la verdad que tenía ganas de darle un bollo, si hubiera estado presente tal vez lo hubiera hecho como la diputada (Graciela) Camaño, le hubiera pegado un chirlo a la senadora Vega. Es una vergüenza lo que dijo".

Por su lado, en su intervención previa a la respuesta de Mirkin y antes de "retirarse" de la sesión, la senadora riojana señaló irónicamente que "si en las reuniones con los docentes se planteó el nombre de Luis Espinosa, que fue ultimado por la policía en Tucumán y que como no pertenece a un grupo marketinero y bélico como los mapuches y no usaba rastas no está en primera plana".

La sdora. @BeatrizMirkinOk hoy se refirió a mí persona con absoluta violencia justificando el accionar policial en el caso #Espinoza. La forma siempre es la denuncia y la condena judicial, nunca el gatillo fácil. Repudio sus dichos y sus modos, agravado por la banca que ocupa pic.twitter.com/VNjWrgYShA — Clarita Vega (@vegaclara) June 12, 2020

Me excuso públicamente por el exabrupto que tuve en la sesión de hoy referido a una senadora de La Rioja. Por más que resulten inaceptables sus mentiras y agravios no debí dejarme llevar x el enojo. pic.twitter.com/fHVhEKQX5k — Beatriz Mirkin (@BeatrizMirkinOk) June 11, 2020

"Seguro Espinosa no va a tener una película o libro ni organismos de derechos humanos que pidan un subsidio para su familia. Tampoco servirá para sacarse una foto en las redacciones de los medios de comunicación", reclamó. Mirkin respondió: "Si la senadora Vega conociera Tucumán y conociera dónde vivía Luis Espinoza podría entender qué es lo que pasó: había carreras de caballos donde corre mucha plata por la Policía... no hay que decir las cosas que se le ocurra que son intereses personales cuando creen que no estoy defendiendo a los tucumanos".

Luego de culminada la sesión, Vega le reclamó en Twitter a Mirkin por sus dichos: La sdora. @BeatrizMirkinOk hoy se refirió a mí persona con absoluta violencia justificando el accionar policial en el caso #Espinoza. La forma siempre es la denuncia y la condena judicial, nunca el gatillo fácil. Repudio sus dichos y sus modos, agravado por la banca que ocupa". Minutos más tarde, llegó el pedido de disculpas de Mirkin: "Me excuso públicamente por el exabrupto que tuve en la sesión de hoy referido a una senadora de La Rioja. Por más que resulten inaceptables sus mentiras y agravios no debí dejarme llevar x el enojo".

