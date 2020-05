Majul habló sobre la denuncia por espionaje ilegal en la AFI de Macri

En el extenso listado que dio a conocer la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, sobre las personas que habrían sido víctimas de espionaje ilegal por la gestión de ese organismo durante el gobierno de Mauricio Macri, aparecen varios nombres de dirigentes políticos oficialistas y opositores, pero también, entre otros, el del periodista Luis Majul, que habló sobre esta revelación.

En su programa Mirá lo que te digo que se emite por La Nación+, Majul realizó un descargo y apuntó contra la revelación la que dijo que "ojalá que esto no sea una opereta" del kirchnerismo.

"Les anticipo: si esto es una venganza porque yo en mi carácter de periodista publiqué, porque tenía el interés público, escuchas de Cristina y Parrilli que fueron ilegales, se le va a ver el hilo al títere. Yo no tengo ningún problema, publiquen todo lo que tengan que publicar, pero ojalá que esto no sea una opereta, que sea de buena fe", lanzó el periodista.

En esa línea, manifestó: "Según esta denuncia, nos pincharon no ya los teléfonos, los mails. A mí ya me pincharon teléfonos, mails, lo único que me faltan es que un día vengan y me pinchen la cabeza para ver qué tengo adentro".

"Le pincharon los mails a un montón de gente. Hablé con mis abogados, mañana mismo me voy a presentar como querellante. Como es tanta gente que se va a presentar como querellante como yo, va a tener acceso a la causa y sigo sospechando y yo soy periodista y pienso mal", expresó.

Asimismo, apuntó contra el Frente de Todos: "Van a tener acceso al contenido de los mails. Te apuesto a que mañana va a haber un tsunami de querellantes del Frente de Todos. Van a empezar a revolear mails y van a decir 'ah la fuente puede ser cualquiera'".

En ese sentido, alertó: "Estuve hablando con fuentes judiciales, creo que el disco rígido que dicen que tienen y que presenta la AFI, es un disco rígido que lo puede tener cualquiera, no tiene trazabilidad".

De todas maneras, aclaró: "No estoy defiendo a Arribas ni a la AFI, que se defiendan solos". "Pero cuidado con estas operetas, porque yo de alguna manera los estoy viendo".

"Con la gente que hablo del Frente de Todos, me dicen que si hay algo que le molestó a Cristina Kirchner es que se publiquen las escuchas. Porque se la vio tal cual es", añadió.

Por último, concluyó: "La pandemia puede tapar una parte, cuando se termine la pandemia viene todo junto. Quieren garantizarse la impunidad, así no lo van a poder hacer".

