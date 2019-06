Peña-Pichetto y un acercamiento electoral pero con dudas a futuro

por Ezequiel Spillman

Fue un crítico muy duro durante sus años en el PJ alternativo. Sin embargo, el visto bueno del jefe de Gabinete, Marcos Peña, terminó siendo clave para su desembarco en el oficialismo y lo puso en el centro de la política nacional. Ahora trabajarán juntos en la reelección de Mauricio Macri.

El candidato a vicepresidente, Miguel Pichetto, deberá convivir ahora con el jefe de Gabinete, defensor durante más de tres años de la idea de que no era conveniente abrir Cambiemos –ahora Juntos por el Cambio– al peronismo para no desperfilar el espacio. Ahora decidió mutar en el momento justo para darle un nuevo impulso al oficialismo.

“Es el hombre más importante del Gobierno”, dijo el viernes el candidato a vice, cuando salía del almuerzo con el peronismo PRO. Una devolución de gentilezas.

A pesar de esta flamante nueva sintonía, viejo zorro de la política, Pichetto permitió reflotar el poder del ala política y de aquellos que fueron muy críticos, al igual que él, con Peña. Es más: el desembarco del senador obligó a no pocos funcionarios del oficialismo a visualizar un gran recambio de gabinete en el futuro y un espacio más amplio para otras voces y dirigentes –por caso del peronismo– que habían sido marginados del esquema de decisiones concentrado que ostentaba el Presidente y su mano derecha. Por ello, la campaña pondrá a prueba la relación pero, sobre todo, abre la chance de que Macri opte por ampliar definitivamente al ala política sus decisiones pensando en los consensos que necesitaría con la oposición en el Congreso, en el sindicalismo y el empresariado para un futuro gobierno. El caso Monzó es una prueba de ello, pero no la única.

En el entorno de Pichetto aseguran que el vínculo es “muy bueno” y ratifican lo que señalan en la Jefatura de Gabinete: que Peña fue parte integral de la decisión de sumarlo como candidato.

El vínculo entre ambos era cordial. Tuvieron varios encuentros a solas en los últimos dos años, aunque Pichetto siempre hacía llegar su enojo con la falta de política y el optimismo desbordante que imprimía Peña a la gestión. Destacaba su inteligencia pero lo creía equivocado en muchas cuestiones, como la falta de apertura o su relación con los medios.

Cuando se cruzaban en el Senado, cada vez que Peña iba a presentar sus informes, por momentos el senador se mostraba muy duro desde la retórica pero siempre terminaba siendo una pieza clave para juntar votos. En ese trabajo trabó una relación muy cercana con Rogelio Frigerio (quien lo apodó “el tío”) y Emilio Monzó.

En los primeros diálogos entre los dos tras el anuncio, el jefe de Gabinete colaboró para que la figura del candidato pudiera crecer exponencialmente en los medios de comunicación. “Nos cambió el vértigo del trabajo”, confían en el Senado.

De todas formas, Pichetto no modificará su discurso en lo esencial. “Su discurso no va a modificarse en lo sustancial. El Presidente vino a buscar lo que es Miguel”, cuentan en su entorno.

El jueves, antes de la reunión de gabinete, Peña invitó al senador a su despacho para presentarle a su equipo de comunicación (estaba también Jaime Duran Barba). El senador concurrió con Jorge Franco, su histórico asesor, y dos personas más de su equipo. Allí, avanzaron en qué temas reforzar y qué necesidades tenía en materia de comunicación. La reunión no superó la hora y permitió un primer acercamiento concreto, fuera de las fotos oficiales.

“Es un muy buen vocero y tiene su propia agenda. Ahora tenemos que ensamblarnos para la campaña”, destacaron en Casa Rosada.

Cuando salieron del encuentro, los dos solos caminaron unos 30 metros hasta la sala donde se reunía el gabinete y entraron juntos. Una auténtica muestra de poder. n