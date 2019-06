Pichetto vice y Massa con los K reforzaron el escenario polarizado

por Gabriel Ziblat

Se reforzó la polarización. Cuando apenas faltan seis días para la presentación de las fórmulas presidenciales y las listas legislativas, los políticos escudriñan las encuestas para medir sus próximos pasos. Con resultados no del todo concluyentes, hay uno en el que todos los analistas coinciden: las últimas movidas y definiciones, especialmente con Mauricio Macri eligiendo a Miguel Pichetto como vice y Sergio Massa uniéndose al kirchnerismo, terminaron por ampliar el escenario de polarización que se venía imponiendo. El humor social sigue en ascenso y, consecuentemente, la imagen presidencial también. Pero el achicamiento de la tercera vía también le permitió seguir creciendo al binomio Fernández-Fernández.

En ese contexto, las encuestas son miradas con el eje puesto en cinco definiciones que se darán de acá al sábado próximo: qué rol tendrá Massa, cómo evoluciona la imagen del tándem Macri-Pichetto, si se consolida la fórmula Roberto Lavagna-Juan Manuel Urtubey, qué perfil tendrá el candidato a gobernador de Consenso Federal 2030 (a quién perjudica) y cuántas fuerzas menores se presentarán que terminen quitándoles votos por derecha al Gobierno y por izquierda al kirchnerismo.

Todas esas definiciones serán determinantes para que el domingo próximo empiecen a realizarse las encuestas con los candidatos ya definidos y se confirme si la polarización extrema es inevitable o no.

El futuro de Massa. El tigrense y Alberto Fernández siguen analizando cuál es el mejor escenario posible. Si llegar a un consenso y que Massa termine como primer candidato a diputado o que mantenga su proyecto presidencial y les compita en las PASO. En ese esquema, los números no son un detalle menor porque la suma de las dos fórmulas presidenciales puede terminar dándole una ventaja considerable al Frente de Todos (kirchnerismo más Frente Renovador) sobre Juntos por el Cambio (ex Cambiemos). Federico Aurelio, de Aresco, asegura que “la definición de Massa puede dar movimientos distintos”. Hasta ahora sus números le daban una ventaja de entre 3 y 5 puntos a la fórmula Alberto-Cristina. Si el tigrense compite en las PASO le da un escenario donde esa brecha se podría extender hasta los 10 puntos. La discusión después sería si en octubre Alberto Fernández logra retener a todos los votantes de Massa o si buscan otra opción, pero de todas formas le daría al kirchnerismo la posibilidad de imponer una lectura triunfalista en las PASO. El otro escenario, de Massa como candidato a diputado, amplía la brecha a unos 7 puntos. En el Frente de Todos analizarán más encuestas antes de tomar una determinación (ver página 6).

Otro analista, que prefiere el off the record, considera que esos escenarios son muy difíciles de determinar, cree que esa competencia interna podría ser desgastante para el espacio y reduce la potencialidad del acuerdo. “Massa tenía entre 10 y 12 puntos en nuestras mediciones pero luego de las idas y vueltas se redujo a 6%. Hay que medir de nuevo para ver cuánto le quedó”, resume.

La consultora Opinaia, en su trabajo de fines de mayo, les preguntó a los votantes de Massa que detectaba (un 7%) qué harían en caso de que el líder del Frente Renovador se aliara a Cristina Kirchner. La respuesta fue contundente: un 50% decía que nunca lo votaría. Apenas un 19% respondió “seguramente lo votaría”, mientras que el 39% restante optó por un “podría llegar a votarlo”.



Repunte macrista. El macrismo logró llegar al cierre de listas con la imagen presidencial en alza, algo que ayudó a enterrar las hipótesis de un Plan V y además fortalece la posición del PRO en las negociaciones. Aresco volvió a detectar 3,5 puntos de crecimiento en la imagen presidencial en el último sondeo. “La tendencia todavía es joven, pero seguramente se consolidará de la mano de más polarización y mejor humor por la tranquilidad económica”, dice Aurelio.

Management & Fit, según un sondeo para un cliente privado que se filtró la semana pasada, detectó un fuerte repunte de las expectativas positivas sobre el futuro económico. Creció casi 10 puntos, al 27,8% en el último mes. Así, está a los mismos niveles de junio de 2017, en la previa a la elección legislativa. El 50%, no obstante, sigue teniendo una visión negativa sobre el rumbo que tiene el país.

Opinaia, en tanto, está en pleno desarrollo de una encuesta que ya pregunta con las fórmulas y los nombres de los frentes. Un resultado parcial, al que tuvo acceso PERFIL, evidencia un crecimiento de dos puntos de la fórmula Macri-Pichetto en apenas dos semanas. El kirchnerismo, sin embargo, también crece un punto (toman un escenario sin Massa). En mayo les daba 32 a 27; ahora 33 a 29. Movimientos todos dentro del margen de error pero que son fieles a una tendencia: la imagen de la gestión de Macri, según Opinaia, subió de 26 a 30 entre abril y mayo, y ahora vuelve a subir a 35. Mantienen todavía un 16% de indecisos.

Los antigrieta. En el Gobierno también están mirando con especial atención la evolución de las otras alternativas. Lavagna y Urtubey todavía no confirmaron la fórmula conjunta, aunque se da por descontado que es lo que terminará sucediendo. El ex ministro de Economía llega a un 7% según el último sondeo de Opinaia. Management & Fit le daba 4,2% a Lavagna y 4% a Urtubey. Ahora deben analizar cuánto del 6,8% que tenía Massa se iría con ellos. “Hoy no lo hacen, pero tienen la potencialidad de llegar al 10%”, reconoce Federico Aurelio. Para Macri, el riesgo está en que Lavagna tiene la potencialidad de robarle más votos a él.

Quien mira también las definiciones es María Eugenia Vidal. El candidato a gobernador que elija ese espacio puede ser clave para sus aspiraciones de reelección. Un perfil peronista (¿Graciela Camaño, Bali Bucca?) podrían servir para sacarle votos a Axel Kicillof. En cambio, uno no peronista (¿Margarita Stolbizer?) le sacaría a Vidal. Los últimos sondeos que llegaron a la Gobernación igual les trajo relativa tranquilidad: Macri habría logrado achicar la distancia con el kirchnerismo en la Provincia de 10 a 7 puntos. El corte de boleta todavía debería ser alto, pero hasta octubre falta mucho aún.

Otros espacios menores también pueden complicar al Gobierno. Se trata de José Luis Espert y Juan José Gómez Centurión. El primero es el que mejor aparece en los sondeos (4% según M&F, 3% Aresco, 2% Opinaia) todos dentro de un margen de error que incluso podría dejarlo fuera de carrera en las PASO si no supera el 1,5% de los votos válidos (incluye blancos). En el oficialismo buscan la manera de que no compita. “Hoy todo es más caro”, reconoce uno de los armadores. Gómez Centurión, en tanto, también está en 2% según Opinaia.