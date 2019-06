Camaño habló sobre la decisión de Massa: "No la comparto para nada y tomé otro camino"

La jefa del bloque del Frente Renovador en la Cámara de Diputados, Graciela Camaño, evitó hoy confirmar si finalmente se postulará como precandidata a gobernadora bonaerense por Consenso Federal y, aunque se mostró dolida por la decisión de Sergio Massa de integrar el Frente de Todos junto al kirchnerismo, aclaró que el tigrense "es una gran persona".



"Decidí tomar otro camino. Nos debemos una conversación con los diputados, fundamentalmente, para ver qué vamos a hacer. Tomé la decisión de no participar con el Frente Renovador en esta elección en el lugar en el que se ha puesto" dentro del Frente de Todos, sostuvo la legisladora.

Graciela Camaño: "La tercera vía va a subsistir aunque Sergio Massa no la acompañe



En diálogo con Radio Mitre, la dirigente opositora lamentó la estrategia que adoptó el tigrense: "No comparto la decisión para nada. Se lo he dicho, así que estoy tranquila".



Al ser consultada sobre si estaba dolida por el hecho de que Massa haya optado por sumarse al espacio del PJ y el kirchnerismo, Camaño manifestó: "Eso lo guardo para mi interior profundo. No voy a hablar de Sergio bajo ningún punto de vista, porque en sus cualidades y valores yo sé que es una gran persona".



Por otra parte, la diputada nacional se refirió a la posibilidad de competir por la Gobernación bonaerense en representación de Consenso Federal, la alianza que a nivel nacional competirá con la fórmula integrada por Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey.



"No es algo que tenga analizado, para nada, pero tampoco tengo ningún tipo de ambición por otro cargo. Voy a tratar de colaborar en el lugar en el que más se me necesite, por lo pronto en la experiencia que tengo para organizar los comités de campaña. No ejerzo la política como una cuestión que tiene que cubrir primero las ambiciones personales", remarcó.



Y añadió: "Voy a trabajar en el espacio político que siguió el lineamiento de lo que construimos entre todos hace dos años, que se llamó Alternativa Federal y que tenía que ver con la idea de representar a los argentinos que desde hace 8 años viven en un país que no crece".

Camaño: "Es obsceno que los dirigentes sigan bailando en el Titanic y brindando"



Finalmente, Camaño evitó opinar sobre la decisión del senador nacional del PJ Miguel Ángel Pichetto de aceptar el ofrecimiento para ser compañero de fórmula del presidente Mauricio Macri.



"Intento tener una conducta coherente en mi vida política porque no me resulta cómodo tener que andar explicando por qué estoy en un lugar o en otro. Con eso me alcanza como para tener que explicar lo que hicieron los demás", indicó.



Y concluyó: "Quiero discutir qué pasó durante estos 8 años que dos personas que se ofrecen como la única oportunidad para el voto lleven a la sociedad a la angustia de querer hacerles creer que se trata de elegir entre uno o el otro. Lo que intentamos desde siempre es decir que hay una tercera opción, una opción normal para un país normal".