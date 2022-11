Falta menos de un año para las elecciones en la Argentina y el debate de cara a ese periodo electoral para elegir quién ocupará la Presidencia durante cuatro años más ya arrancó. El debate no sólo se da a nivel local sino que también tiene su visión desde afuera del territorio: el expresidente de Uruguay, José "Pepe" Mujica cree que Cristina Kirchner no va a ser candidata, pese al "clamor" en el oficialismo para que se lance.

En una entrevista con El Observador de Uruguay el dirigente del Frente Amplio sostuvo: "Creo que (Cristina) no va a ser candidata porque es muy temperamental, pero también es muy inteligente: si de da cuenta del apoyo que tiene, también se da cuenta de la oposición que genera".

Por el contrario, el mandatario no se mostró en contra a que el presidente Alberto Fernández compita para ser reelecto a cargo de la primera magistratura de la Argentina. De todos modos analizó que "va a ser difícil, muy difícil".

Abal Medina: "Las PASO deberían dejar de ser obligatorias para ciudadanos y serlo para los partidos"

"No se si el argentino no saca alguno del interior, algún federal de esos que tienen por ahí desparramados. Pero no sé lo que va a pasar, el peronismo no es previsible", lanzó Mujica en las últimas horas ante la consulta del medio uruguayo.

De todos modos dijo que no le parece una mala idea que Fernández se presente. "El kirchnerismo ya había planteado algunos cuestionamientos. La verdad no tengo idea lo que van a hacer, lo que se es que podrán ganar o perder pero van a seguir existiendo, es un dato de la realidad", dijo.

Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Pepe Mujica en diciembre de 2021.

Lula y la gorra "CFK 2023"

Hace casi dos semanas, cuando fue el balotaje en Brasil y Lula Da Silva fue elegido presidente frente a Jair Bolsonaro, Mujica fue uno de los ex mandatarios y dirigentes latinoamericanos que fue hasta San Pablo a seguir de cerca el proceso.

Tuvo, en ese marco, la posibilidad de ver el episodio en el que le acercaron al presidente electo de ese país una gorra con la leyenda "CFK 2023", la misma que meses antes se había puesto la propia vicepresidenta argentina. Sin embargo, consultado sobre eso, el uruguayo prefirió relativizarlo.

Atentado a Cristina Kirchner: la Justicia rechazó un pedido de Stiuso para acceder a la causa

El ex presidente charrúa dijo que a esa gorra "se la pusieron" y que "no es de Lula". De ese modo, no se mostró esperanzado en una eventual candidatura.

Las expresiones del dirigente, que estuvo con Cristina el 10 de diciembre pasado durante un acto en Plaza de Mayo por el Día de la Democracia, se dan en un contexto en el que quedó habilitado el "operativo clamor" para que la vice sea candidata el año que viene. "Tengo un proyecto de país para recuperar la alegría. Tengo un proyecto de país para recuperar la alegría", dijo Cristina el último viernes en un acto en Pilar.

AS/ff