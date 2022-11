CFK y Bullrich: dos caras de la misma moneda

"Si de algo venimos hablando es las similitudes y diferencias en el oficialismo y en la oposición, con las internas que no ceden, y los cruces del fin de semana, a partir del acto del viernes de Cristina Kirchner, donde volvió a cuestionar al Gobierno, lanzando su carrera presidencial para el 2023, con referentes pidiendo por eso", afirmó Nuria Am en la apertura de Modo Fontevecchia (Net TV y Radio Perfil FM 101.9) de este lunes 7 de noviembre.

"En Juntos por el Cambio, a partir de la discusión entre Patricia Bullrich y Felipe Miguel, surgieron varios cruces, entre ellos, el de Sergio Abrevaya, del GEN, quien sacó de la carrera a Mauricio Macri para las próximas elecciones y generó disconformidad del PRO", remarcó la periodista.

Por su parte, Máximo Kirchner habló de Alberto Fernández y dijo que "para aventureros está el turismo". Mientras que el Presidente salió a responderle y señaló que "cuando un compañero critica al otro es porque dejó de ser peronista" y que "nadie ha hecho más por la unidad que yo" para garantizar que la derecha no vuelva. "El Frente de Todos no es de tres o cuatro dirigentes", sentenció.

Cristina hace entusiasmar a su espacio con su candidatura

"Dentro de la propia interna también hay similitudes entre sus referentes y las mujeres que van a la cabeza de sus espacios, es decir, Cristina y Bullrich. Y ayer, Gustavo González habló de este tema en su artículo, por eso lo convocamos para al apertura", manifestó la conductora.

Nuria Am (NA): Ayer leíamos tu columna, hablando sobre estas mujeres, que se plantean diferentes, pero tiene sus similitudes.

Tienen similitudes históricas, culturales, ambas vienen del peronismo de los setenta, y también se parecen por la pasión con la que viven la política, sintiéndose a gusto en la confrontación, y siendo celosas de su vida privada. Pero más allá de las personas, hay un parecido de época en las formas de hacer política.

En las formas, al menos, Máximo Kirchner es más extremo y Alberto Fernández más moderado. Y fue por esas formas que Cristina lo eligió a Alberto, imaginando que la sociedad necesitaba eso para gobernar. Por eso planteo que, más allá de las claras diferencias ideológicas, a Cristina Kirchner y a Bullrich las unen esas formas discursivas más agresivas.

Fórmula cruzada Cristina-Bullrich

Por momentos, parecen más parecidos los "halcones" de los espacios cruzados, y hay una lucha entre la razón moderada y la razón extrema.

NA: Se habla mucho de fórmulas cruzadas. ¿Podrían ser integrantes de una misma fórmula Cristina Kirchner y Patricia Bullrich?

Eso lo planteo como una ironía por las similitudes que muestro. Pereciera que tienen más "onda" ellas dos que Alberto y Máximo, por ejemplo, que se dijeron cosas muy contundes. Pero si lo hablamos en serio, pareciera que no podría darse esa actitud de cruzar a los moderados y a los extremos, como podrían ser, por ejemplo, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. La sociedad que representan no lo aceptaría tampoco.

Lo que emparenta a Cristina con Bullrich tiene que ver con las formas, más que con la ideología. Como también pasa con Sergio Berni y Javier Milei. Incluso veo una similitud entre Juan Grabois y Joanthan Morel. Pareciera que hay una unión en las formas más agresiva que lo pide una parte de la sociedad. No es cerrar la grieta, sino profundizarla.

Bullrich refuerza su imagen de “dureza” tras el video con Miguel

NA: ¿La sociedad hace mucho para cerrar la grieta o la profundiza?

Cuando dicen que Cristina Kirchner va a hacer lo posible para que triunfe su relato, plantea un escenario como el del 2019, cuando se corrió y le dejó espacio a un moderado, que había tenido conflictos públicos con ella. Sabía que, por el nivel de rechazo que tenía, ella no iba a poder ganar. Se presentó Alberto y ahí absorbió a una porción de la sociedad que quiso creer en la moderación. Si tiene la misma lógica, no podría ser candidata.

Desde el 2019, la sensación es que la idea del enfrentamiento de la sociedad no funcionó. Las sociedades que no se suicidan no buscan repetir lo que se viene haciendo con la confrontación permanente. Los últimos 10 años están unidos por la confrontación, la grieta y la falta de confianza.

Claudio Mardones (CM): ¿Cómo queda el operativo para suspender las PASO?

La idea de suspender las PASO nació muerta porque un sector del oficialismo ya mostró su rechazo y la oposición no lo va a permitir. No pasaría el filtro social el cambio de reglas. Pero la idea de reformar las PASO en un debate importante, no me parece mal, porque demostró falencias a mejorar. Yo lo haría después de las próximas elecciones.

