Periodismo Puro | Jorge Fontevecchia entrevista a Alfredo Cornejo y Arabella Carreras

Este domingo 26 de julio, a partir de las 23, el CEO de Perfil Network, Jorge Fontevecchia, entrevista al ex gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo y a la actual mandataria de Río Negro, Arabella Carreras.

Los reportajes, que forman parte del ciclo Periodismo Puro, se podrán ver por Net TV.

Cornejo, actual diputado nacional por la UCR y presidente del Comité Nacional, es uno de los líderes opositores de mayor relevancia y es muy crítico -lo fue en su momento también- de la gestión de Mauricio Macri.

Para el dirigente mendocino, “las apariciones de Macri fundamentan el fanatismo y la legitimidad del kirchnerismo”. Por lo tanto, Cornejo cree que no sería prudente que el ex presidente fuera candidato, aunque no lo correría de la coalición opositora.. “No contribuye al fortalecimiento, pero sí a la unidad”, dice el ex gobernador a Fontevecchia.

Por su parte, Carreras muestra su preocupación por el coronavirus y por pensar la salida de la pandemia, sobre todo en lo económico. Además, habla de la composición “progresista” de la Patagonia y advierte: “Río Negro es tan cosmopolista como la Capital”.

