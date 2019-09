Pesce, un histórico del BCRA con influencia cerca de Alberto F

por Mirta Fernandez

Miguel Angel Pesce es la persona que más tiempo permaneció como miembro del directorio del Banco Central en la historia. Este economista de la UBA, porteño, casado con dos hijas, el próximo viernes cumplirá 57 años.Fue vicepresidente de la institución monetaria entre septiembre de 2004 y diciembre de 2015. Ni bien se fue del BCRA, asumió como presidente del Banco de Tierra del Fuego, donde está actualmente. Además es director de YPF desde mayo. En la provincia fueguina disfruta de uno de sus hobbies, el trekking. En verano, como anochece tarde aprovecha a caminar hora y media por algunos de los senderos que ofrece Ushuaia. En el tiempo libre también le gusta leer, especialmente poesía, dos de sus autores favoritos son Thomas S. Eliot y Walt Whitman.

En silencio, Pesce es uno de los hombres clave en el equipo de colaboradores de Alberto Fernández. Y aunque el candidato del Frente de Todos dejó para después de las elecciones de octubre la definición de cargos en su eventual gobierno, su nombre circula para ocupar algún rol clave.

En el circuito financiero lo ven con chances de ser el nuevo titular del BCRA por su amplia trayectoria en la entidad. Quienes lo conocen del establishment financiero afirman que “seguramente a Pesce no le disgustaría la idea” y acotan que “los banqueros lo respetan”. No obstante, allegados a Pesce enfatizan que él está dispuesto a colaborar en cualquier tarea que le pida Alberto. En el mercado definen su paso por el BCRA “como el enlace entre la estructura de carrera del BCRA, y el presidente de turno de la entidad, especialista en el manejo de la burocracia desde las sombras”.

Siempre prefirió el bajo perfil. Cobró notoriedad pública cuando asumió interinamente la presidencia del BCRA tras la salida de Martín Redrado por el conflicto del Fondo del Bicentenario (creado por un DNU que contemplaba el uso de reservas de libre disponibilidad del BCRA para pagos de vencimientos de la deuda externa). Condujo transitoriamente el BCRA entre el 29 de enero y el 3 de febrero de 2010, hasta que arribó Mercedes Marcó del Pont. “Sin él, la salida de Redrado habría sido caótica”, aseguró un actor del sistema financiero. Gente del BCRA lo describe como “un bicho político, una especie de Frigerio”.

La relación con Fernández data de la época en que el candidato presidencial era legislador porteño y Pesce secretario de Hacienda y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante el mandato de Aníbal Ibarra entre fines de 1999 y 2004. Forjaron una vínculo político que se transformó en amistad. Pesce fue uno de los radicales que jugó un rol activo en el armado de la concertación con el kichnerismo. Tras el conflicto por la 125 se alejó del partido. Fernández cuando era jefe de Gabinete de Néstor Kirchner confió en él para diversos cargos como Síndico General de la Nación, y ministro de Economía durante la intervención en Santiago del Estero, hasta su desembarco en el BCRA.

Desde que Fernández es candidato, Pesce participó en Buenos Aires en algunas reuniones de los equipos técnicos. Le aporta su visión especialmente en temas vinculados a las finanzas públicas, regulación financiera, política monetaria, y mercado cambiario. A Fernández le interesó especialmente un proyecto de Pesce orientado a que los argendólares que están en el exterior puedan financiar a través del mercado de capitales proyectos de inversión e infraestructura.

A favor de los controles

De pocas palabras, Miguel Pesce estuvo en el BCRA durante el cepo kirchnerista y opina que si Macri no imponía ahora controles de cambio, “volcábamos”. Suele decir que “la Argentina para tener un mercado cambiario equilibrado necesita exportar más de US$ 80 mil millones, ahora exportamos US$ 60 mil millones”. Por eso afirma que “en esas condiciones necesitás normas de control”. Además, afirma que si Vaca Muerta logra exportar US$ 10 mil millones, el mercado cambiario será “más holgado”.