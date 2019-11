El Gobierno aún no publicó la anulación del protocolo de aborto no-punible

Noticias Relacionadas La furia de las famosas tras la anulación del protocolo de aborto

El protocolo de aborto no-punible sigue generando polémica en los últimos días de la presidencia de Mauricio Macri. La medida que actualiza la normativa fue publicada este miércoles 20 de noviembre por la Secretaría de Salud, a cargo de Adolfo Rubinstein, generó el repudio de varios sectores de Cambiemos, que pidieron incluso su renuncia. La anulación del cambio, confirmada desde el oficialismo, debía ser anunciada este jueves en el Boletín Oficial, pero aún no fue publicada, lo que deja abierta la posibilidad de que se sostenga. En paralelo, el Ejecutivo dispuso la cobertura integral del tratamiento hormonal para aquellas personas que pretendan realizarse el cambio de género.

La Secretaría había publicado la actualización del "protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo", el cual regía desde 2015, y que se lleva a cabo en los dos casos en que el aborto puede ser practicado de manera legal hasta el momento: cuando se solicite la práctica para evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer embarazada o cuando el embarazo sea producto de una violación.

La Secretaría de Gobierno de Salud aprobó el protocolo nacional para la atención integral de las personas con derecho a #ILE. Un gran paso para seguir avanzando en la consolidación de derechos y en la protección de la salud pública con equidad. https://t.co/yjevwcLTmh — Adolfo Rubinstein (@RubinsteinOk) November 20, 2019

"La Secretaría de Gobierno de Salud aprobó el protocolo nacional para la atención integral de las personas con derecho a #ILE. Un gran paso para seguir avanzando en la consolidación de derechos y en la protección de la salud pública con equidad", había celebrado Rubinstein.

Pinedo habló de la postura de Macri ante el aborto: "Me llamó y me pidió que 'nadie diga que estoy por el sí'"

Sin embargo, por orden del presidente Mauricio Macri, según trascendió, para este jueves 21 de noviembre se esperaba una resolución con la firma de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, para revocar la actualización de ese protocolo. Sin embargo, la orden no se oficializó. La publicación del nuevo protocolo desató críticas del ala conservadora del oficialismo, representada por el senador Federico Pinedo, quien en Twitter sostuvo: "Me parece lamentable y claramente inconstitucional la resolución del secretario de Salud ampliando de manera irresponsable las causales de aborto no punible y limitando la objeción de conciencia médica".

Qué dicen las cifras y estadísticas sobre el aborto

De todos modos, lo que sí oficializó el Gobierno es la cobertura integral del tratamiento hormonal para aquellas personas que pretendan realizarse el cambio de género. La resolución cuenta con la firma de Rubinstein pese a que se especulaba con su renuncia luego de los cruces por el Protocolo ILE. Ahora el Ministerio de Salud incorporará en el Programa Médico Obligatorio (PMO) los medicamentos necesarios para garantizar el 100% de la cobertura de los tratamientos hormonales que tienen como finalidad "cambiar los caracteres secundarios que responden al sexo gonadal para adecuación de la imagen al género autopercibido".

DR/FeL