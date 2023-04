Pichetto en modo candidato: "Hay que mirar para adelante sin espejo retrovisor"

El auditor general de la nación y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, aseguró este jueves 27 de abril que el país necesita "mirar para adelante sin espejo retrovisor" y sin "liderazgos por fuera de la Casa Rosada".

"He visto y he vivido días luminosos y oscuros es la voluntad del servicio público algo casi negativo; hay una mala mirada sobre la política. Yo creo que el cambio es esperanzador. Es la voluntad del servicio público, algo negativo en la Argentina. Hay una mirada mala de la política, que los que se dedican a la política son corruptos", indicó Pichetto, al ser consultado sobre para qué quería ser presidente en un evento para candidatos de UCEMA.

Además, consideró que para ocupar ese cargo "hay que tener temple, experiencia en lo público, temple para sostener cambios que son importantes en la Argentina".

"El gobierno de Alberto Fernández ha debilitado la autoridad presidencial. La ha vaciado de contenido. En el proceso que viene no puede haber liderazgos por fuera de la Casa Rosada. El liderazgo político tiene que coincidir con el liderazgo presidencial", evaluó el ex senador nacional.

A su entender, "este gobierno ha hecho lo peor que podía hacer. La palabra presidencial se ha devaluado totalmente".

Pichetto: "No es posible la dolarización"

En cuanto a su visión de la economía, señaló: "Lo que no saquemos y pongamos en valor ante un mundo que lo demande, vamos a quedar en el suelo. Hay que tener envergadura para realizar los cambios, el futuro es esperanzador".

"No es posible la dolarización. No es posible comprar la base monetaria", consideró Pichetto al participar de un evento para candidatos de UCEMA, donde agregó: "Hubo devaluación no por el gobierno, sino por el mercado".

"Para aportar debates al contenido del programa. Hay que tener una visión realista de la economía, de las cosas que hay que hacer. Pero si la Argentina aplica las políticas correctas, sale. Hay que recuperar la confianza y no hay confianza en el sistema de la seguridad jurídica argentina. Lo que no saquemos y pongamos en valor ante un mundo que lo demande, va a quedar sumergido en el suelo", afirmó.

En ese sentido, comentó: "Yo no creo en las pavadas de las primeras cien horas, de los primeros cien días".

Pichetto: "Hay una gran fragilidad en las calles, no se reemplaza la policía con las cámaras"

Sobre la inseguridad que preocupa a la población, señaló: "Hay que aplicar las penas con toda la dureza del código penal. Hay una gran fragilidad en las calles, no se reemplaza la policía con las cámaras".

"Hay que tener una Corte que tenga acompañamiento y visión de Estado. No una Corte adicta a soltar gente que ha cometido delitos. Hay perversidad en la toma de decisiones", dijo.

Pichetto: "Si la propiedad es un derecho secundario, no tiene destino la Argentina"

Asimismo, también cuestionó a los planes sociales y en particular al Papa Francisco y a Juan Grabois: "En el Vaticano dijeron que la propiedad era un derecho secundario. Viene Grabois y te ocupa el campo. Si la propiedad es un derecho secundario, no tiene destino la Argentina".

"Esta pavada la dijeron al principio de la gestión de Fernández. Viene de los sectores que creen en el igualitarismo social. Y liquidaron el mérito. 'El mérito no vale nada, depende donde naciste…' toda esta construcción, muy jodida, cuando nosotros somos productos del esfuerzo de nuestros viejos", agregó.

"Hay que terminar con estas ideas estúpidas. La iglesia es importante en el plano espiritual. Ojalá venga el papa y le hable a los argentinos. Hay que terminar el odio. Creo en el diálogo. Hay que aislar a los sectores ridiculizados antidemocráticos. Para eso, hay que construir un programa", concluyó.

