Miguel Ángel Pichetto, presidente de Encuentro Republicano Federal, se refirió a los candidatos a presidente para las próximas elecciones, los cruces y enfrentamientos dentro de la oposición, y eligió no hacer declaraciones sobre la decisión de Horacio Rodríguez Larreta del voto con dos urnas, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Te sentís un Sui Generis, es decir, alguien que lleva la representación de sus ideas por fuera de la ola independientemente del lugar que le toque?

Trato de tener pensamiento propio y de transmitir mis ideas, a esta altura de mi vida, y con la acumulación de hechos y experiencias, especialmente ligado a lo público y a lo político en Argentina. A veces trato de callarme, porque creo que el silencio es el mejor aporte que podemos hacer desde el partido que presido y que además integra la coalición, esperando que podamos encontrar reglas de funcionamiento.

Juntos por el Cambio necesita control y reglas, además de un diálogo interno que nos permita llegar a las PASO con un instrumento de decisión, como el último punto de la decisión, pero con una consolidación de ideas, de programa y de diálogo interno que nos muestre hacia la sociedad como una verdadera alternativa.

Lo que está en tensión es el deseo de parte de los integrantes del PRO, generalmente alineados con el sector más tradicionalista, que quieren continuar en un sistema parecido al de 2015-2019, y otro que percibe la posibilidad de crear una alianza en la que el radicalismo por un lado, tu caso por el otro, estén en cierto grado de equilibrio, no sólo electoralmente, sino también luego de la gestión. ¿Es una hipótesis plausible?

Sí, es posible. Indudablemente, me parece que el modelo a consolidar de aquí a agosto tiene que ser una coalición de partidos, un programa de ideas unificadoras y el esfuerzo para hacer una síntesis en agosto con las candidaturas. Estoy más cerca de lo que acaba de expresar.

El hecho de que el PRO tenga tantos candidatos al puesto de presidente en la Ciudad y la Provincia, ¿indica que algunos integrantes no tomaron conciencia sobre que no es más un gobierno del PRO, sino una coalición de partidos?

El otro día también leí, en tu medio, un reportaje extenso a María Eugenia Vidal donde ella sostenía que había muchos candidatos, y se refería seguramente a los presidenciales.

El tema ahí es que desde el PRO aparecen tres. Todo es legítimo y nadie puede limitar las aspiraciones, lo que pasa es que esta coalición que tiene cuatro partidos, debería hacerse un aporte desde cada uno de estos partidos a la construcción del liderazgo definitivo.

Debe ser un proceso de organización política y debate de programa más horizontal, donde si bien el PRO es el partido más importante que ejerció el gobierno en el periodo anterior, hoy tiene que encontrar coincidencias y tiene que armonizar.

Cuando yo hice ese análisis respecto a la Provincia de Buenos Aires, indudablemente que los candidatos allí son fundamentalmente del PRO. Es un distrito muy importante. Alguien me contestó “que no se meta con el PRO”, no me meto con el PRO, me meto con lo que significa Provincia de Buenos Aires en términos de resultado final de la elección donde en el conglomerado poblacional y electoral es el más importante de la Argentina.

Hoy en la Provincia de Buenos Aires hay uno de los elementos centrales de la definición presidencial, porque se ha conformado una estructura poblacional que ha ido creciendo y que hoy, cuando tengamos el censo que nunca llega y que siempre se hace mal, podremos ver que casi 17 millones viven en la Provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, esa elección es clave y hay que hacer todos los esfuerzos en términos de la unificación de la candidatura.

Vos marcabas que en la Provincia hay por lo menos tres candidatos del PRO con más visibilidad, pero al mismo tiempo corresponde a tres candidatos a nivel nacional: tenés a Ritondo, Santilli y De La Torre. De la misma manera que tenés a Bullrich, Larreta y Vidal. Lo que uno puede plantear es que hay muchos candidatos del PRO y pocos de los otros partidos.

Sí, es el dato numérico que aparece con claridad. Lo que hay que intentar es que cada partido o sector político en la coalición tenga una expresión electoral, porque es la manera de cohesionar abajo a mucha gente que viene del peronismo republicano, de una visión del antikirchnerismo, de una visión más nacional y menos radicalizada, y menos identificada con los sectores que hoy estar en el poder, y hay que expresarlo de alguna manera, y es en la primaria, por eso la propuesta nuestra me lleva como candidato.

El radicalismo también tiene en la figura de Morales y Manes otras opciones. Hay que tratar de hacer el esfuerzo de cómo se cohesiona esto y como se hace con la mayor inteligencia.

La coalición necesita reglas, algo parecido a lo que tuvieron el centro de derecha y de izquierda en Chile, que se movieron con espacios claros en el plano más ideológico y acordaron hacia adentro las formas de funcionamiento.

Horacio Rodríguez Larreta dijo, sobre la unificación de las elecciones, que “la decisión que yo tomé fue cumplir con la ley. Además, es una ley que implementa en la ciudad un valor, una bandera que venimos proponiendo desde siempre todos los integrantes del PRO y de Juntos por el Cambio, que es la boleta única, es la manera más transparente de votar, con eso se termina la distribución de boletas, que las escondan, el puntero, con esto se acaba la lista sábana. Tomé esta decisión porque hace a la transparencia”. ¿Te parece que se está reproduciendo JxC?

Ese es el esfuerzo que hay que construir. Respecto a la decisión, si bien hay un contenido de origen legal o jurídico sobre el cual Horacio Rodríguez Larreta sostiene la forma de votar, que es una forma concurrente, con dos urnas, me parece que hay cuestiones de abordaje político que merecen un análisis.

En este tema miramos desde afuera, comprometidos en la búsqueda de soluciones en la mesa, que hace bastante tiempo ha dejado de funcionar. Eso es algo que tenemos que recuperar, el diálogo, como un elemento central de la vida política de los partidos, y de una coalición que pretende ser Gobierno.

Las reglas y el diálogo son las dos bases fundamentales para aspirar a que la sociedad tenga confianza en nosotros.

Alejandro Gomel (AG): ¿Está de acuerdo con la decisión de Larreta?

He sido bastante claro. Dije que no iba a opinar de la decisión, y una contribución desde el silencio a tratar de hacer un aporte para que podamos encontrar un camino de salida en JxC.

AG: Como opinó del resto de los integrantes de Juntos, nos faltaba el peronismo republicano...

Cada uno tiene derecho a opinar y yo decido no hacerlo.

Creo que hay una crítica clara de tu parte. Quiero llevarte a algo más amplio, me comentabas que estabas leyendo sobre lo que pasaba en España. ¿Creés que la salida de la Argentina, a partir del 10 de diciembre, es alguna forma de acuerdo que trascienda el partido que gane?

Sin duda. Argentina es un país quebrado en lo económico y en lo político, en la inexistencia del diálogo institucional, en la irresponsabilidad de la que nos tenemos que hacer cargo, de que es imposible avanzar en política de estado, sumidos en una decadencia y sin ningún tipo de reacción.

Si uno analiza el proceso español, que viene en el tiempo y algunos lo mencionan, es un proceso. Como bien dijiste hubo un deterioro progresivo de la economía, de un posfranquismo que se negaba a desaparecer, la aparición de la transición democrática en España, y la crisis económica con inflación y perspectiva de alta inflación, una España aislada fuera de la comunidad europea, estos eran los problemas.

Y hubo una dirigencia que pensó que habían fusilado de un lado y de otro, y sin embargo se sentaron y pudieron consolidar acuerdos que pusieron en marcha esa transición democrática con una gran figura que era Felipe.

Argentina necesita un camino de diálogo y de políticas de Estado, para construir un sendero capitalista y productivo vinculado al mundo, no decisiones que nos coloquen del lado oscuro de la luna, sino decisiones inteligentes que pongan en marcha toda nuestra potencia productiva, por ahí va el camino.

En este libro, Del Castillo narra esa etapa luminosa de la vida española donde todos los actores, independientemente de su pasado, decidieron pensar en España.

Acá hay que pensar en la Argentina, y me parece que es indefectible, necesario y fundamental la necesidad de superar las diferencias y lo que vos llamas la grieta, que es una forma de hacer política donde al otro se lo considera enemigo. Esta visión para el país es letal.

¿Decís que el 10 de diciembre será necesario un acuerdo intercoaliciones?

Por supuesto, es imprescindible, volvemos al origen de la charla. La coalición está bien sustentada, hemos avanzado en lo programático, hay que fijar reglas en la toma de decisión final que es la construcción de los liderazgos. Habiéndose corrido Mauricio Macri, indudablemente el proceso democrático de la primaria es el que va a decidir los futuros candidatos presidenciales, y también la lista de legisladores, senadores y diputados, que son importantes.

Tenemos que construir esos acuerdos internos, esas reglas de funcionamiento y llevarlas adelante en un diálogo positivo para el país. Hay temas que va a haber que abordar, hay temas que es imprescindible dialogar.

Este es un país trabado. Fijate que hay una vacante en la Corte Suprema que no puede cubrirse, hay una vacante en la procuración general, el procurador general es un procurador que no es el que el sistema determina, no hay Defensor del Pueblo hace 14 años, eso funciona de manera administrativa.

No hay una cultura de control y es difícil organizarlo hasta con organismos del Estado, a veces se tardan tres o cuatro años para llegar a conclusiones sobre la gestión de Gobierno. Estas son las manifestaciones de un Estado que tiene problemas.

Dejame hacer un corolario. Para que haya un acuerdo intercoaliciones, es condición necesaria para que haya intracoaliciones.

Sí, puede ir por ahí, sin prejuicio de que el PRO es el partido prevalente y más importante de la coalición Cambiemos. Hay que ir a un plano de debate más inteligente y encontrar en el ámbito del diálogo caminos de coincidencias. Se están desarrollando.

El domingo que viene hay elecciones en Río Negro y en Neuquén, y no tuvimos un participación que nos permitiera consolidar lineamientos claros hacia abajo. Probablemente, en ambos lugares, en lo que tengo de información local, no nos vaya bien.

Afortunadamente en lugares como Córdoba se han encontrado coincidencias en el método, y se ha decidido quién será el candidato a gobernador. Vamos a ver cómo se integra la fórmula.

En Córdoba es donde Macri no pudo imponer la idea de ser el dueño del partido. Podemos decir que JxC en Córdoba ya se independizó del mayorazgo macrista.

Diría que es un diálogo pendiente, que me parece que se va a resolver, porque lo importante es triunfar en Córdoba, que sería una señal muy significativa. En Mendoza, por ejemplo, tenemos una crisis.

Exacto, pero allí tu partido se integró.

Estamos trabajando al lado del actual gobernador, y de Alfredo Cornejo que es el candidato. Hemos constituido Cambia Mendoza, y allí entendimos que había un mecanismo muy razonable, boleta única de papel, se podría haber votado en el plano interno, no es justificable la decisión que tomó Omar de Marchi, porque hay que defender el Gobierno y tratar de consolidar una propuesta que permita la unidad.

Mendoza es una provincia ejemplar, tiene primarias, tiene boleta única de papel, y condiciones que garantizan un proceso democrático para que las partes puedan participar.

El domingo empieza la agenda electoral en dos provincias donde el petróleo es la base de la riqueza de esas provincias y de Argentina, está Vaca Muerta, el gas, el petróleo y no tuvimos decisiones claras de liderazgo que consolidaran un proceso de integración de las fuerzas que nos permitiera ser competitivos.

Veremos cómo concluye el domingo pero lo marco como un elemento que me parece que tenemos que corregir de cara a la elección de agosto.

MVB JL