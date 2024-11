Pichetto repudió "la falta de coraje y solidaridad" frente a las agresiones del gobierno a periodistas

En medio de una escalada de los ataques del Presidente Javier Milei contra la prensa, el diputado del bloque Encuentro Federal Miguel Ángel Pichetto remarcó la necesidad de defender al periodismo y recomendó la lectura del libro "El violento oficio de escribir" de Rodolfo Walsh.

"Opinar, escribir y ejercer el oficio del periodismo siempre fue peligroso. Incluso hubo épocas más duras y difíciles que estos mediocres tiempos. Lo repudiable de este momento es la falta de coraje y solidaridad ante las agresiones del poder del Estado hacia colegas, y el cinismo de la indiferencia de algunos compañeros que ni esbozan un comentario crítico", expresó el legislador a través de una publicación en X.

Ante las últimas críticas y arremetidas del presidente libertario contra la prensa, manifestó: "Hoy, más que nunca, se hace necesaria la defensa de los periodistas y medios que ejercen la indispensable tarea de informar con profesionalismo".

"Por eso en este Domingo de Lectura elegimos reivindicar el trabajo periodístico de Rodolfo Walsh en esta recopilación de Ediciones La Flor de su obra publicada entre los años 1953 y 1977, 'El violento oficio de escribir' (2012)", indicó y señaló: "Más allá de las opiniones personales sobre su militancia, el talento y el compromiso de Walsh con la búsqueda de la verdad inauguraron otra forma de escribir y hacer periodismo".

"Para este domingo, para el periodismo y para este momento tan difícil que vive la Argentina, donde opina y escribir es un acto de valentía e independencia, recomiendo el libro de Rodolfo Walsh, aun cuando no pienso igual que Walsh y no comparto su militancia política y la violencia de su última etapa", aclaró Pichetto sobre su recomendación.

El presidente de Encuentro Republicano Federal consideró que los relatos periodísticos del autor eran "manifiestos de valentía e independencia" y aseguró que la obra recomendada completa a otras como "¿Quién mató a Rosendo?" (1969), "Operación Masacre" (1972) y "Caso Satanowsky" (1973).

"En un mundo en el que cualquiera dice cualquier cosa y de manera vulgar, reivindico el uso del lenguaje como acto de coraje e independencia. Vale la pena leer este libro que plantea el desafío de ser periodista en Argentina", concluyó.

Hace pocos días, el presidente Javier Milei volvió a arremeter contra el periodismo en un duro mensaje que escribió en su cuenta oficial de X. Allí, acusó, a la prensa de "extorsionar", de "delincuentes" y advirtió que "les llegó el momento de bancarse el vuelto por haber mentido".

En un extenso mensaje, el mandatario, que ya había agraviado por separado a los periodistas Marcelo Longobardi y Alejandro Bercovich, se dedicó a denunciar que "a gran parte del periodismo le gusta el boxeo duro con dosis extremas de violencia".

"A gran parte del periodismo le gusta el boxeo duro con dosis extremas de violencia, con la particularidad que su rival tiene que estar atado de pies y manos. Así golpean de modo fuerte y dan muestras de exquisitos en el arte", comenzó su descargo.

Y siguió con descalificativos aunque sin aclarar pruebas o precisiones de a quién podría estar dirigido: "A su vez, el oponente frente a su imposibilidad de defensa muchas veces es extorsionado para que no le peguen tanto. Sin embargo, gracias a la tecnología, los celulares y las redes sociales, los delincuentes del micrófono hoy ven que sus víctimas no sólo han logrado desatarse sino que además tienen gran capacidad de respuestas. Por ende descubren que no sólo no son grandes púgiles sino que además son bastante menos que mediocres frente a un rival endurecido fruto del castigo asimétrico".

Schiaretti: "Es fundamental garantizar la convivencia democrática y la libertad de prensa"

El momento más impactante de su comunicado fue cuando ya deslizó una amenaza: "A estos pseudoperiodistas les quiero decir que les llegó el momento de tener que bancarse el vuelto por haber mentido, calumniado, injuriado y hasta haber cometido delitos de extorsión. Por otra parte, cuando brindan esas respuestas conjuntas, los que se suman a esas cartas no sólo prueban que son cómplices de un modelo violentamente siniestro, sino que al unirse conforman una solución de colusión que hace a un mercado del tipo competitivo actuar como si se tratara de un monopolio".

"Gracias a las redes sociales se les terminó el privilegio de casta que han tenido durante tanto tiempo y que han ejercido con tanta violencia. Por eso, acepten que el mundo cambió para bien y a ustedes se les acabó el monopolio de la palabra. Es hora de que laburen honestamente. Les llegó la hora de competir de modo limpio. Sí, ahora van a ganar menos dinero pero eso es normal en un mercado libre. CIAO!", concluyó.

