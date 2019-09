Pichetto: "Los arzobispos sobreactúan para quedar bien con el Papa Francisco"

El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, lanzó una indisimulada crítica a la Iglesia católica argentina después de las declaraciones del arzobispo de Salta, Mario Antonio Cargnello, pronunciadas el domingo ante el presidente Mauricio Macri. Según el senador, los jerarcas de la iglesia católica que critican al mandatario por la pobreza "sobreactúan para quedar bien con el Papa".

"La pobreza de Salta también es estructural y de larga data. La gestualidad que [el arzobispo] tuvo con el Presidente fue incorrecta, por decirlo de una manera suave", insistió el senador peronista sobre la actitud del prelado. Pichetto dijo que el prelado "dice tonterías", "carece de la diplomacia vaticana" y "fue poco inteligente" en su discurso ante el mandatario.

"Hablar de hambre en la Argentina me parece una exageración, puede haber un problema, pero es exagerado decir que hay gente que se muere de hambre", dijo Pichetto. Aclaró, sin embargo, que el Papa Francisco "no les pide tanto" a los miembros de su iglesia, ya que actúa de forma "más prudente que ellos".

Para Pichetto, el mensaje de la Iglesia a Macri "es grave y pobre"

Entrevistado en el canal Todos Noticias, el compañero de fórmula del presidente Macri criticó a quienes utilizan la palabra "hambre" con fines electorales. "El planteo del hambre es una derrota simbólica de la democracia argentina como país productor de alimentos, y porque además tampoco se ajusta a la realidad", dijo Pichetto, quien afirmó que "el Estado nacional llega con una multiplicidad de planes".

Para Pichetto, "hablar de hambre, del concepto famélico, de hambruna como en el África Subsahariana, es una exageración".

En esa línea, el senador peronista advirtió que si el país "no crece y no hay empleo, hay que seguir sosteniendo este circuito perverso de los planes" sociales y criticó a los "sectores que generan acciones de violencia, la toma de shoppings y de la calle, y que están en el núcleo con el Frente de Todos".

"En la medida que no generemos una apuesta al desarrollo y el crecimiento, un marco de discusión con el mundo del trabajo y el empresario, y alivianemos la carga impositiva, Argentina no va a crecer, y si no crece, no hay empleo, y si no hay empleo hay que seguir sosteniendo este circuito perverso de los planes, donde hay actores que tienen control, dominio, clientes y recursos", enumeró.

Elecciones. Pichetto reconoció que "hay mucha gente en Argentina que está repensando el voto" para las elecciones de octubre, que Macri "está convencido de que esta es una elección en la que se puede llegar al balotaje" y aseguró que "estamos en condiciones de recuperar votos".

