Miguel Pichetto: "Cristina debe estar arrepentida de haber elegido a Alberto"

Tras desafiar a Cristina Kirchner a entablar un debate televisivo, el senador Miguel Pichetto cree que la expresidenta está "arrepentida de haber elegido a Alberto Fernández" como el candidato presidencial del Frente de Todos. Al ser entrevistado por Luis Novaresio, el compañero de fórmula de Mauricio Macri analiza que después de la victoria del kirchnerismo en las PASO la expresidenta "se dio cuenta que ella podría haber sido elegida presidenta y que no tenía techo".

"Elegir a Fernández fue un movimiento táctico interesante aunque supongo que debe estar arrepentida, porque su mensaje en la presentación de los libros gravitó fuerte en la sociedad y quizás ella estaría analizando que hubiera ganado y que no tenía techo".

"Alberto tiene una construcción más centrista, el problema es quién manda", analizó. A mí no me gusta el rumbo que está tomando en algunas definiciones internacionales. Dijo que va a buscar inversiones en China, que no le gusta Trump, no me gustó la pelea ridícula con Bolsonaro. Esa mirada de la política internacional no le conviene a la Argentina".

Aunque reconoce que Alberto Fernández posee "cierta capacidad de diálogo", el senador Pichetto dice tener "dudas" sobre quién ejercería el poder real en el caso de que sea electo presidente, porque "la centralidad la tiene Cristina Kirchner" porque ella "no cambió y sigue siendo fiel a sí misma". Por ello, no cree que el kirchnerismo haya "cambiado" como aseguran algunos de sus referentes: "Larroque dijo ‘ahora es el tiempo de los moderados’, saquen sus conclusiones. Faltó completar la frase ‘después hablamos nosotros’".

"El poder hoy en el Frente de Todos está en la figura de la vicepresidenta. Es la que tiene votos, la que eligió al candidato y tiene la construcción parlamentaria más poderosa. En el peronismo el liderazgo es un tema, el líder es en general quien tiene la conducción política del país, hay esquema de subordinación".

"La visión de Cristina Kirchner en los últimos cuatro años de su gobierno fue en el centroizquierda, más ligada a Rusia o China", dijo Pichetto cuando se le pidió definir la figura de la expresidenta. "Ella esta acostumbrada a la centralidad, fue una buena senadora, trabajaba, estudiaba, pero conducir la Argentina 8 años te coloca en una centralidad. Esperemos que todo sea para bien su esa fuerza política llega al poder".

"El resultado de la ultima gestión de Cristina Kirchner no fue acorde con un proceso de inteligencia", analizó. "Reconozco otras facetas en la personalidad de ella, una actitud de construcción de poder, persistente, una resiliencia a la adversidad que ha demostrado en estos últimos años con el hiperjudicialismo de la Argentina". "Si lo analizo desde el punto de vista de la última gestión, no es inteligente. Tiene visiones que no comparto y el país que quiero no es el que ella quiere".

