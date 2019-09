Alberto ya imagina una presidencia complicada: "Los primeros años serán difíciles"

"Si gano, sé que los primeros años de mi gestión serán difíciles porque recibiré una economía diezmada", anticipó el candidato presidencial del Frente de Todos Alberto Fernández en una entrevista emitida este lunes por Todo Noticias.

Fernández afirmó que aunque falta para el resultado electoral definitivo, se imagina recibiendo un gobierno con una economía “destruida” y con un “escenario internacional poco fácil”. “Tenemos una oportunidad única que no podemos desperdiciar en términos de expectativas sociales”, dijo. “Sé que lo único que no puedo hacer es equivocarme, porque eso para la gente sería trágico”.

Consultado sobre si se imagina Presidente, el compañero de fórmula de Cristina Kirchner respondió: “Imaginarme, me imagino, porque es para lo que uno siempre ha trabajado en su vida de político”. Dijo, sin embargo, que la sociedad argentina debería “tener la tranquilidad de que quien gobierna no va a ir sobre la gente” y afirmó que, como presidente, impulsará un acuerdo multisectorial de "180 días" con sectores industriales y el campo para "recomponer salarios sin que esto signifique aumento de la inflación".

Consultado sobre la propuesta de Cristina Kirchner de implantar un “nuevo orden”, Fernández explicó que se refiere a “la idea de generar compromisos” sociales y políticos y que no piensa en una reforma constitucional: “No hay ninguna posibilidad de que me convenzan de que hay que reformar la Constitución. El gobierno de Néstor (Kirchner) fue muy virtuoso y lo hicimos con esta Constitución. La Constitución no es el problema”, agregó.

“Es inadmisible que en la Argentina haya hambre, y que todos lo miremos, lo analicemos como un dato estadístico y no nos ocupemos como sociedad a combatir el hambre. Ese el contrato que tenemos que firmar entre todos", insistió.

D.S.