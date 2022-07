Planes y dudas en JxC sobre cómo contener o aislar a Macri

Una certeza y muchas dudas se viven en Juntos por el Cambio. La primera apunta a la convicción de que el camino está asfaltado para que puedan volver al poder en 2023. Pero desde ahí son todas dudas, donde se destaca una: qué hacer con Mauricio Macri. Por eso, empiezan a florecer las estrategias sobre cómo manejar una eventual candidatura del ex presidente.

Salvo entre sus dirigentes más cercanos, que no confirman, pero dejan la puerta abierta, en las filas de JxC aseguran estar convencidos de que Macri finalmente no será candidato, basados en que su imagen negativa sigue siendo elevada por lo que cederá ese lugar y lo que buscará es conservar niveles de influencia. Sin embargo, por lo bajo son cada vez más los que creen que su candidatura empezó a tomar forma y buscan la manera de evitarlo.

Sobre todo eso pasa entre los sectores más moderados, donde aseguran que, en caso de confirmarse su candidatura, el sector del PRO que está alineado con Horacio Rodríguez Larreta debería unirse al radicalismo y la Coalición Cívica para enfrentarlo. “Tenemos que estar la mayoría de un lado, para demostrarle que estamos dispuestos a buscar otra alternativa, para ofrecerle algo distinto a la sociedad”, describe uno de ellos. Y creen que no se animaría a esa compulsa.

El propio Rodríguez Larreta busca transmitir que no hay tensión con Macri y aclara que él también trabaja por el “cambio”, algo en lo que el ex presidente se volvió insistente. No obstante, no solo no abandona sino que hace alarde de su “moderación”.

Dos especulaciones ganan fuerza. En primer lugar, que mientras crece el clamor para que Cristina Kirchner sea la candidata del Frente de Todos, también aumenta la expectativa macrista de enfrentarla en un mano a mano. En segundo lugar, que Macri se postulará solamente si tiene la certeza de un triunfo. “No se va a exponer a una nueva derrota y ser el factor que impida el regreso al poder del espacio”, es la hipótesis que se repite.

“Yo no voy a trabajar para que Macri vuelva a la Presidencia”, señala un dirigente del radicalismo. En el centenario partido se consolida cada vez más la candidatura de Facundo Manes, quien ya tiene búnker con oficinas en Cerrito y Juncal para las reuniones políticas, y busca sumar cada vez más apoyos, sobre todo de sectores del progresismo como Pablo Javkin, intendente de Rosario con el que se mostró ayer en Córdoba, o el socialismo. Gerardo Morales sigue embarcado en su proyecto presidencial y Alfredo Cornejo coquetea con la idea y se muestra cerca de los halcones. Martín Lousteau, en tanto, está lanzado para competir en la Ciudad, pero dedica gran parte del esfuerzo de sus equipos técnicos en diseñar propuestas para implementar a nivel nacional. Las pingponea más con Rodríguez Larreta que con sus correligionarios.

El senador es de los que piensa que JxC debería avanzar rápido en la definición de una sola candidatura presidencial, para consolidar un programa y dar una imagen de certidumbre hacia el futuro. No es el único que tiene esa postura: el correntino Gustavo Valdes también impulsa que haya un solo candidato, aunque sin tener tan claro quién debe ser.

El problema es que hay otra línea en JxC que cree que no solo es inevitable, sino que el mejor escenario sería que lleguen con una primaria competitiva al 2023. “Ganamos en primera vuelta”, se ilusionan. Modelos de dos o más fórmulas se tiran sobre la mesa. Ahí se buscan anotar varios.

Las dudas sobre qué hacer con Macri no la tienen solo los moderados. Patricia Bullrich también está tocada por el crecimiento del ex presidente. A sus íntimos les bajó línea de no hablar más del tema y concentrarse en seguir consolidando su propio armado político. Apuesta a demostrarle que será más competitiva que él y, al mismo tiempo, contener a toda la tropa macrista que se le acercó.

Elisa Carrió es la otra que ya hizo público su veto a un regreso de Macri a la Presidencia. Ahora, de todas formas, empezó a transmitir un mensaje de evitar las confrontaciones y las peleas por las candidaturas. “Hay que hablar más entre todos, es un error anticiparse a las candidaturas, nadie sabe cuál va a ser el escenario”, dicen en la CC. “Todo lo que hagamos ahora es pura especulación y rosca, hay que fomentar la amistad y consolidar un programa”, concluyen.

Macri, mientras tanto, sigue mostrándose cada vez más activo. Algunos no compran la idea de que solo quiere influir. Fuentes que estuvieron hablando con Macri en las últimas semanas aseguran que no termina de confiar en ninguno de los presidenciables, y que cree que es el más preparado desde el punto de vista de lo que hay que hacer y cómo implementarlo. Sus socios del PRO trabajan para convencerlo de lo contrario.