“Me gustaría que en Juntos por el Cambio el panorama estuviera un poco más claro”

Juan Jure, presidente del bloque Juntos UCR en la Unicameral, se manifestó más preocupado por la indecisión de los políticos provinciales de su fuerza frente a las elecciones 2023 que por las internas que se pueden plantear en la coalición a nivel nacional. “Me gustaría que tuviéramos el panorama más claro, porque todos pretendemos hacer aportes a Juntos por el Cambio y con un objetivo claro: tenemos pretensiones claras de gobernar la provincia”, sostuvo.

En ese sentido, señaló que “ojalá tengamos un candidato radical, pero no es determinante, sino no seríamos democráticos”. Consultado sobre la determinación que Rodrigo De Loredo dijo haber tomado respecto a su futuro en el 2023, que aún no hizo pública, Jure puso hincapié en que le gustaría que el diputado nacional fuese candidato a gobernador. “De todas maneras, no voy a ser yo quien le pida a Rodrigo que diga eso, es una expresión de deseos”, aunque sí reconoció que “sería bueno que se conociera su decisión, para empezar a trabajar en ese sentido”. Con todo, el legislador precisó que “si tiene que ser Luis Juez (el candidato) deberíamos acompañar su candidatura y si es Rodrigo será Juez quien deba acompañar”.

“No hay que ser susceptibles, las cosas no pasan por lo que diga un dirigente nacional sino por lo que hagan o dejen de hacer los dirigentes cordobeses”, expresó Jure en relación a los “amagues de cercanía” que expresaron Facundo Manes y Gerardo Morales con Juan Schiaretti y otros dirigentes del peronismo. “Si un comentario genera malestar, indica que no tenemos la fortaleza necesaria”, advirtió.

El proyecto de la re-re. En cuanto al debate sobre la re-reelección que se iba a tratar, en principio, la semana pasada y que por la falta de acuerdos con la oposición se frenó, Jure, al frente del bloque que manifestó el mayor rechazo a modificar el artículo 7 de la Ley 10406, aprobada en 2016, invitó a analizar el futuro de esta iniciativa, que busca habilitar un tercer mandato para intendentes y jefes comunales. De hecho, de aprobarse la reforma alcanzaría a 270 mandatarios.

“La re-re es una decisión del Gobierno Provincial y del gobernador (Juan) Schiaretti. No hay nada formalizado, así que tampoco nos sorprendería que en estos días lleguemos a la Legislatura y se esté tratando otra vez”.

Según Jure la demora en el tratamiento está relacionada con la trascendencia del escándalo por el frustrado lanzamiento de la temporada de invierno que organizaba la Municipalidad de Córdoba. “Un hecho que alcanza a quien, probablemente, será el candidato a gobernador, en estos tiempos de absoluta crisis mostrando un gobierno que no hace un culto a la austeridad, tiene su impacto”, dijo.

No obstante, recalcó que Hacemos por Córdoba cuenta con mayoría absoluta en la Legislatura: “Si la quieren sacar (a la re-re), lo pueden hacer porque tienen los votos. Si quisieran tienen las 51 bancas para cambiar la Constitución cada miércoles”.

Para el legislador, la oposición “no tiene que dejarse usar por las especulaciones mezquinas del oficialismo, tal como hicieron con el juego online”, al tiempo que señaló que en Córdoba hay temas más urgentes, “como la inseguridad”.