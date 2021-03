La Policía y el socialismo apuntan a Sain por el "racismo y discriminación" de sus audios

Los polémicas audios en los que el ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, calificó como "negros pueblerinos" a los policías provinciales generó un fuerte repudio de la oposición e incluso de la asociación policial desde donde acusaron de "racismo y discriminación" al funcionario, quien ya tuvo varios cuestionamientos por otras polémicas declaraciones.

En diálogo con Radio Con Vos, el presidente del bloque socialista en Santa Fe, Joaquín Blanco, manifestó: "Hay una sensación de hartazgo ciudadano muy alto. Venimos de una seguidilla de hechos con audios, redes sociales. Sain se pelea con la sociedad, fundamentalmente con el periodismo, con familiares de víctimas, con el gobernador en el medio del escándalo de la vacunación VIP".

"Sain encontró un lugar de poder, amplificó lo peor de su personalidad. Es una persona violenta, que le cuesta relacionarse con los demás. Todo eso en el medio de una ola de inseguridad muy alta. Hay muy mala gestión de la inseguridad. Tiene una forma violenta de manejarse. No se entiende por qué Omar Perotti sostiene esta situación. Ayer ingresó un pedido de juicio político", afirmó el dirigente opositor.

Los insultos de un ministro de Santa Fe: “Negros pueblerinos”

Por su lado, en diálogo con Eduardo Feinmann por Radio Rivadavia, el titular de la Asociación Profesional Policial Santa Fe (Apropol), Alberto Martínez, afirmó: "Solo escuchar el audio de Marcelo Saín enerva a cualquiera. Creo que en algún punto esto hasta le conviene a Saín, pero no deja de ser una cuestión de racismo y discriminación. La gente no quiere este tipo de situaciones".

Pese a las cuestionamientos de varios sectores, el ministro de Gestión Pública de Santa Fe, Marcos Corach, calificó la difusión del audio como "una operación berreta del Frente Progresista" y afirmó que "el gobernador (Omar Perotti) respalda absolutamente" a su funcionario.

"El Gobierno y el ministro asumieron con una premisa clara en materia de seguridad y encontraron un estado de situación después de 12 años de connivencia política con el delito", sostuvo Corach.

En su descargo a través de su cuenta en la red social Twitter, Marcelo Sain contó que se trata de un audio privado que le envió a un exjefe de Policía "con pretensión de ministro" hace un un un año y medio

Algunos dicen que soy el “Stiuso” de Santa Fe pero ventilan audios privadisimos míos sin contemplación. Soy un Stiuso raro — Marcelo Fabián Sain (@marcelo_sain) March 8, 2021

"Este es un diálogo con una persona que no tenía ganas de trabajar. No tengo nada con les santafesines, más que agradecimiento y cariño. Estaba hablando con algún jefe que no trabajaba, no con los y las policías que día a día laburan. Soy apasionado y puteador, pero en intimidad", manifestó.

Finalmente, ante algunas acusaciones que lo comparan con el exagente de inteligencia Jaime Stiuso, comentó: "Algunos dicen que soy el 'Stiuso' de Santa Fe, pero ventilan audios privadísimos míos sin contemplación. Soy un Stiuso raro".

El audio de Marcelo Saín

En el mensaje de audio de Saín que se filtró, se escucha al ministro de Seguridad de Santa Fe expresar: "Ustedes son todos santafesinos que no sé qué mierda son. Los rosarinos se creen que son todos porteños. No se hablan entre sí. Se recelan. Hablan barbaridades a espaldas uno del otro. Como a mí me chupan un huevo todos, los rosarinos, los santafesinos, los de Reconquista, me chupan un huevo, la verga, me la chupan todos...", manifestó.

En otro tramo, Saín apuntó a los policías de Santa Fe y dijo: "Son unos negros pueblerinos. Les chupa un huevo lo que yo digo. Hacen lo que se les antoja (...) a las dos de la tarde están todos en la casa. Eso es lo que yo pienso de todos ustedes. Es la visión santafesina, pueblerina".

En distintos tramos del mensaje de audio, además, Saín afirma: "Creo que ustedes juegan en la primera D y yo juego en la primera A. Vos dirás que soy un hijo de puta, un fanfarrón, un turro. No, negro. Tengo muchos años de experiencia jugando en primera A. Ahora estoy en el vestuario de la primera D".

Y tras las descalificaciones a los efectivos policiales de la provincia, sostuvo: "Gracias a Dios que Dios atiende en la Capital Federal. Porque si no este país sería Uganda, hermano. Porque si Dios atendiese en Santa Fe estamos hundidos todos".

EuDr