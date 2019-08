Postergan la eliminación de canjes de pasajes en el Senado hasta 2020

El 25 de junio pasado, la vicepresidenta Gabriela Michetti eliminó mediante un decreto el canje de pasajes aéreos y terrestres por dinero en efectivo para los integrantes del Senado de la Nación. Ahora, una nueva resolución de la Secretaría Administrativa va contra el decreto 154/19, firmado dos meses atrás, y sostiene que los senadores tendrán tiempo hasta el 31 de diciembre de 2019 para permanecer en el mismo régimen.

“La implementación de los ajustes necesarios en el software del Sistema de Administración de Pasajes requiere una postergación en la entrada en vigencia del vencimiento mensual de los pasajes otorgados”, justificaron en la resolución, según consignó El Parlamentario. Por ese motivo, los legisladores tendrán tiempo hasta 2020 para ajustarse a la nueva medida, es decir, después de transcurridas las elecciones generales que modificarán la administración de la Cámara Alta.

La medida de la vicepresidenta imitaba a la adoptada por Emilio Monzó en la Cámara de Diputados el año pasado, que fue motivada por el escándalo que generó la difusión de los nombres de los diputados que más canjearon pasajes durante los últimos años. De esta forma, Michetti dispuso que los pasajes asignados serían mensuales y sin posibilidad de ser acumulados.

La decisión había generado molestia en los senadores, que en julio aprobaron un proyecto de resolución para que la vicepresidenta informara cuál es el monto estimado en ahorro para el cuerpo legislativo a partir de la eliminación del canje de pasajes. "Las modificaciones en cualquier ítem del presupuesto de esta Cámara deben ser decisiones de todos los senadores, del cuerpo colegiado, ya que somos cada uno de sus miembros y en su conjunto los que ejercemos, actuamos y desempeñamos las potestades propias de la Cámara", precisaron en la iniciativa.

Cómo es el decreto. La medida, que ahora tendrá vigencia a partir de 2020, ofrecía cuatro alternativas, con un denominador común: el senador percibirá 10 pasajes nominados, es decir, a su nombre e intransferibles, con validez para ser utilizados dentro del mes, no canjeables ni renovables. La diferencia con el esquema anterior es que antes podían acumularse los tramos, y luego canjear el saldo por dinero en efectivo, en una suerte de renta excedente por encima del sueldo.

La primera alternativa que se les ofrecía a los senadores es recibir 10 aéreos (o terrestres) nominados, más 12 aéreos innominados (tramo ida y vuelta, es decir, 6 viajes ida y vuelta), y 20 terrestres innominados. La segunda incluye 10 aéreos (o terrestres) nominados, más 12 aéreos innominados, más $10.000 como suma fija no remunerativa en concepto de movilidad.

La opción tres tiene 10 aéreos (o terrestres) nominados, $20.000 como suma fija no remunerativa en concepto de movilidad, y 20 terrestres nominados. La última incluye 10 aéreos (o terrestres) nominados y $30.000 como suma fija no remunerativa en concepto de movilidad. Asimismo, el decreto de Michetti establecía que los pasajes tendrían ahora validez mensual, y aquellos que no fueran usados dentro de los 30 días no se podrían acumular.

A.G./FeL