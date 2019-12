Preparan "impuestos para todos" para mantener un déficit fiscal "manejable"

por Luis Di Lorenzo

Tras los anuncios del nuevo ministro de Economía, Martín Guzmán, los equipos del Palacio de Hacienda y Casa Rosada le dan las últimas puntadas al proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que prevén presentar esta semana. Se estima que entre por la Cámara de Diputados el lunes, con la participación del titular del Palacio de Hacienda pero también otros ministros del Gabinete, como Daniel Arroyo, de Desarrollo; y Ginés González García, de Salud.

De la mano del aumento de impuestos, buscará mantener el equilibrio fiscal o un mínimo déficit que se ubique como máximo en 0,5% del PBI, para dar una señal de un plan sustentable a los acreedores. También se trata de recuperar medio punto de PBI en la recaudación, que es lo que algunos economistas calculan que ya se perdió con la liquidación anticipada de exportaciones como forma de anticiparse a la suba de retenciones.

La idea es “terminar con la lógica del ajuste”, como dijo Matías Kulfas en un evento de Techint, sin embargo, apunta a mantener un equilibrio de las cuentas públicas. Para Guzmán, la emisión puede desbalancear la macro. “De haber un mínimo déficit se deberá cubrir una parte con más recaudación tributaria y otra con emisión monetaria, pero tenemos muy claro que esta última opción será muy acotada”, recalcó una de las fuentes consultadas.

El objetivo es mostrar en las conversaciones que iniciaron con el Fondo Monetario Internacional una mayor solvencia, dando cifras que se puedan cumplir y no exponerse al desgaste de los incumplimientos que “terminan siempre en waiver (pedidos de perdón) al FMI”.

Así, se buscará mantener el equilibrio fiscal o un leve déficit en los próximos dos años y dar “un poco de aire para que de a poco la economía doméstica se vaya oxigenando y recuperando”. El proyecto de ley de solidaridad incorporará cambios a los impuestos del comercio exterior, como las retenciones, que volverían a implementarse con porcentajes en dólares. A eso se suma el ya explicitado incremento del tributo a los Bienes Personales y se prevén modificaciones en el impuesto a las ganancias, en particular de las empresas: en ese marco entraría en escena un ítem especial sobre los bancos y entidades financieras.

Por la delicada situación fiscal, también seguirán las retenciones a las exportaciones industriales, según dio a entender Kulfas durante su visita al evento de Techint.

Por otra parte, también se volvería a bajar el mínimo no imponible para aportes patronales, que Macri había aumentado de $ 7 mil a 17 mil.

Tampoco se descarta la implementación de un impuesto a los residentes locales que viajen al exterior.

Paralelamente, se buscará cambiar el esquema de desgravación del IVA sobre productos de primera necesidad que aplicó en los últimos meses el gobierno de Mauricio Macri. En ese marco, se prevé articular un nuevo sistema de la mano de la implementación de la tarjeta de alimentos, que según le transmitió Daniel Arroyo al sector supermercadista, llegaría en febrero. En Hacienda, donde fue designado Raúl Rigo, en tanto, se concentran en la reformulación de las partidas presupuestarias actuales, ya que hay varias de ellas que fueron subejecutadas en el transcurso del año y que se consideran que se podrían canalizar para los anuncios que se realizarán en cuanto a mejoras de las jubilaciones, pensiones y asignación universal por hijo.

“También se contemplarán algunos anuncios orientados a dinamizar el crédito con mejores condiciones, a través de la Anses”, agregaron en el gabinete económico. Se trata de los microcréditos no bancarios que anticipó Alberto Fernández en su discurso y sobre los que el ministro de Desarrollo indicó que se trata de financiamiento con tasas de entre el 2 y 3%.

Para la producción, esta semana Kulfas confirmó que habrá créditos blandos. El Banco Central deberá negociar con las entidades financieras, aunque el objetivo de la administración de Miguel Angel Pesce es mantener tasas positivas de actividad.

Claves

◆ El plan contempla suba de impuesto a las ganancias para empresas, de Bienes Personales y retenciones, con la idea de “solidaridad” para financiar medidas para sectores más vulnerables.

◆ Quieren recaudar medio punto más para mantener el resultado fiscal, que puede tener un rojo del 0,5% como señal al FMI.

Caída del blue y suba en la Bolsa

M.F.

En la primera semana de gestión de Alberto Fernández, el dólar oficial mostró estabilidad en el marco del cepo que permaneció sin cambios, y exceso de oferta por las liquidaciones del campo que superan los 100 millones diarios. El Banco Central conducido ahora por Miguel Pesce siguió comprando dólares para reforzar las reservas. El dólar minorista para la venta cerró ayer en $ 63,07, según el promedio del BCRA, y trepó en la semana 13 centavos. El dólar mayorista finalizó en $ 59,81, con una baja semanal de 12 centavos. Según operadores, la entidad monetaria compró ayer US$ 130 millones, y hubo otros dos días en la semana que adquirió US$ 100 millones cada uno. Las reservas quedaron en US$ 44.245 millones.

El dólar blue reflejó una mayor caída en la semana. Quedó en $ 66,75 frente a los $ 71 del viernes anterior. El financista Christian Buteler lo atribuyó a que las personas y empresas “están muy dolarizadas y ahora están liquidando los billetes para hacer frente a gastos en pesos de diciembre”.

La bolsa porteña subió –por tercera rueda seguida– un 3,5%, con alzas en la mayoría de los bonos. Los operadores analizan que hubo compras de oportunidad en un clima donde “gustó” el discurso de Guzmán y la noticia de Daniel Marx y Adrián Cosentino en la comisión de asesores de la deuda porque “tienen experiencia”.