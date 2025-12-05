Presentaron un proyecto para crear el "Día Nacional de la Memoria de las Víctimas del Fentanilo Contaminado"

El diputado Eduardo Valdés presentó un proyecto de ley para establecer el 13 de mayo como el Día Nacional de las Víctimas del Fentanilo Adulterado y la Seguridad Farmacológica. Su propuesta es una reacción a todas las personas que perdieron la vida este año, cuando el fentanilo contaminado con bacterias (por deficiencias en los laboratorios que los producían y falta de controles del ANMAT) se usó en hospitales y clínicas de todo el país provocando más de un centenar de muertes.

Revelan que Laboratorios Ramallo sabía de la contaminación bacteriológica, pero la ocultaba para vender fentanilo

La iniciativa busca crear el "‘Día Nacional de la Memoria de las Víctimas del Fentanilo Adulterado y de la Seguridad Farmacológica’, que se conmemorará cada 13 de mayo en todo el territorio de la República Argentina, en homenaje a las personas fallecidas y afectadas por la administración de fentanilo adulterado en el sistema de salud argentino”. Los objetivos que se buscan alcanzar con esta propuesta son cinco:

- “Honrar la memoria de las víctimas fatales y de los afectados por la administración de medicamentos adulterados”.

- “Promover la concientización sobre los riesgos asociados a la adulteración, contaminación o fallas en la fabricación de medicamentos”.

- “Impulsar acciones de prevención, capacitación y farmacovigilancia, fortaleciendo los sistemas de trazabilidad y control”.

- “Fomentar la transparencia en los procesos de fiscalización, auditorías, alertas sanitarias y retiros de productos en el ámbito de medicamentos”.

- “Consolidar la responsabilidad del Estado en materia de seguridad farmacológica y salud pública”.

Ampollas de fentanilo alterado recuperadas por la Policía Federal

Para darle valor y visibilidad a la fecha, el proyecto propone que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, realice diferentes acciones, por ejemplo, la publicación de un informe anual de seguridad sanitaria donde queden registrados “los incidentes reportados y los avances en trazabilidad”; que se organicen jornadas de “memoria, concientización y prevención”; y la realización de un acto nacional oficial del que participen los familiares de las víctimas.

Un punto fundamental de la ley es la creación del “Registro Nacional de Víctimas de Medicamentos Adulterados”, que se dedicará a “la identificación, reconocimiento y seguimiento de las personas afectadas”.

La Policía Federal recuperó más de 82 mil ampollas de fentanilo contaminado

Valdés remarca que “la creación del Día Nacional de la Memoria cumple un triple propósito: reconoce a las víctimas y repara la dimensión humana de la masacre; impulsa políticas basadas en trazabilidad integral, vigilancia microbiológica y auditorías periódicas; y obliga al Estado a informar públicamente sus avances y retrocesos en seguridad sanitara”.

Para cerrar remarcando que “este proyecto es una iniciativa, y un pedido, de los familiares y sobrevivientes, cuya participación ha sido esencial para visibilizar la tragedia e impulsar las reformas necesarias. Institucionalizar esta fecha honra ese compromiso y refuerza la obligación del Estado de asumir la responsabilidad que le corresponde… La institucionalización de este día constituye una herramienta de alto valor simbólico e institucional para garantizar verdad, memoria, reparación, control y prevención futura”.

Fentanilo contaminado: la Comisión Investigadora presentó su informe con una serie de recomendaciones sanitarias

El pasado 2 de diciembre, la Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre Fentanilo Contaminado presentó su reporte en un encuentro presidido por su titular, la diputada Mónica Fein (Encuentro Federal), que estuvo acompañada por Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) y Silvana Giudici (La Libertad Avanza).

Fein explicó que las recomendaciones que sumaron al informe “tienen relación con lo detectado en la investigación como medidas que buscan prevenir futuros casos”, y remarcó las más importantes:

- “Establecer criterios de idoneidad y antecedentes para los titulares y responsables técnicos de los laboratorios de producción de derivados de opioides y/o fentanilo”.

- “Declaración del origen de los fondos o aportes patrimoniales destinados a la inversión, constitución o ampliación del establecimiento”-

- “Implementar un esquema de auditorías en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)”.

- “Instaurar un sistema de monitoreo digital que obligue a los laboratorios la carga en tiempo real de los registros de lote con carácter previo a la producción de derivados del fentanilo”.

- “Crear un sistema de trazabilidad inalterable que contemple las etapas desde la adquisición de opioides / estupefacientes / medicamentos críticos con trazabilidad regulada para la elaboración de fármacos y la entrega a droguerías y efectores”.

- “Implementar un sistema nacional de trazabilidad para inyectables y opioides / estupefacientes / medicamentos críticos con trazabilidad regulada asegurando su registro desde el ingreso al establecimiento de salud, su dispensación en farmacia hospitalaria, la cadena de custodia y su administración final al paciente”.

- “Disponer la actualización y fortalecimiento de los mecanismos de control, fiscalización y sanción para los efectores de salud —tanto públicos como privados— que omitan o incumplan la obligación de notificación en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA)”.

- “Requerir a la ANMAT realice las modificaciones necesarias del Manual de Buenas Prácticas de Fiscalización que determine plazos específicos y acotados, y medidas que deban tomarse en función de la gravedad y el riesgo de los incumplimientos constatados”.

- “Mejorar los mecanismos de alerta sanitaria”.

- “Homologar y fortalecer el control de los sistemas de comercialización de medicamentos y la distribución que dispensan las provincias al sector público”.

- “Garantizar el cumplimiento efectivo de la Ley N.°27.372 y de todos los derechos de las personas víctimas de delitos, en particular la asistencia integral física, psicológica y social, dotando al Centro de Asistencia a las Víctimas (CENAVID) de todas las herramientas y recursos a esos fines”.

