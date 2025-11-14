Eduardo Valdés tildó de "supremacista" a Cristiano Ratazzi tras sus dichos sobre la Provincia de Buenos Aires

El diputado nacional Eduardo Valdés salió al cruce del empresario Cristiano Rattazzi con una dureza inusitada, tras las polémicas declaraciones del ex presidente de Fiat sobre los habitantes del Conurbano bonaerense. Valdés tildó al empresario de "ingrato" y "racista supremacista" por sus dichos.

La controversia se desató cuando Rattazzi, en una defensa de la reforma laboral que impulsa el Gobierno, juzgó a la población del GBA. Afirmó que "la gente que vive en el cordón del Gran Buenos Aires, que toda la vida les enseñaron que su vida era narcotráfico o robar o un plan, ahora van a tener la posibilidad de trabajar".

El posteo de Valdés

La respuesta de Valdés fue inmediata y apuntó al historial familiar del empresario. "¡Hay que ser ingrato y racista supremacista para decir tamaña barbaridad!", escribió el legislador. Le recordó que "pudo ser rico porque hubo obreros que le fabricaron los autos que usted comercializa".

El diputado también le reprochó a Rattazzi su visión sobre la historia de la nación. "Este país le abrió los brazos a su familia y a usted después de terminar la segunda guerra mundial, en 1948", le enrostró Valdés. "Mal no lo deben haber tratado, porque decidió quedarse", ironizó.

Finalmente, Valdés cerró su respuesta citando una reflexión del Papa Francisco sobre el valor del trabajo. Recordó que "el trabajo es con Derechos o es esclavitud" y que no debe ser solo "una fuente de ingresos, sino una forma de construir dignidad", concluyendo que "cuando no hay derechos laborales, el trabajo se convierte en una forma de esclavitud".

Cristiano Rattazzi: “Estoy fascinado con lo que está pasando con Milei”

La defensa de Rattazzi a la reforma laboral y el contexto industrial

Las polémicas declaraciones de Cristiano Rattazzi se dieron en el marco de una férrea defensa a la reforma laboral impulsada por Javier Milei. El empresario sostuvo que "es obvio que hay que hacerla" y que una flexibilización en las contrataciones permitirá crear más empleo en blanco y facilitará "rotar a la gente".

El ex presidente de Fiat celebró el resultado de las elecciones legislativas, asegurando que el Gobierno "tiene dos años más asegurados". También, se esperanzó con que sean "cuatro años más, para transformar a la Argentina, que hace 110 años no pega una", frase que también fue criticada por Valdés.

Ratazzi defendió la reforma laboral de Milei

Consultado sobre una posible reelección de Milei, Rattazzi evitó una definición tajante, pero apoyó el rumbo. Dijo que si "no es Milei, que sea una persona con las ideas de un país sano, abierto, sin inflación, sin devaluaciones".

Mientras el empresario hablaba en la reunión anual de la Unión Industrial Argentina, el INDEC difundió datos que marcan la recesión del sector. El organismo informó que el uso de la capacidad instalada industrial fue de solo el 61% en septiembre, por debajo de los valores de 2024. Además, se informó que hasta agosto se acumularon 27 mil puestos de trabajo perdidos en el sector durante 2025.

Sus palabras coinciden con su declaración a PERFIL, en el programa Modo Fontevecchia, donde Rattazzi profundizó su respaldo al rumbo del Gobierno. Se definió “fascinado con lo que está pasando” en la Argentina y celebró los cambios impulsados por Milei, al tiempo que cuestionó las presiones políticas previas a las elecciones. El empresario afirmó que el Presidente “está muy sólido para continuar con las reformas” y que el país enfrenta “la oportunidad de construir un modelo ordenado, sin inflación ni emisión”.

Rattazzi en Córdoba: "Karina es el Jefe, pero Milei está cambiando la economía en serio"

También insistió en que la situación del Gran Buenos Aires es uno de los principales desafíos estructurales, señalando que durante décadas “la gente estaba acostumbrada a que su futuro dependía del narcotráfico, robar o recibir un plan”, y que “ahora aparece la posibilidad de trabajar en serio y construir salarios dignos”. Además, defendió el rol de la industria —tanto la tradicional como la del conocimiento—, y sostuvo que la Argentina mantiene un potencial desaprovechado en minería, energía y agroindustria.

Rattazzi, que se encuentra alternando temporadas entre Italia y Argentina, destacó que el Gobierno cuenta con “dos años más asegurados” para avanzar con reformas profundas y no descartó la posibilidad de una futura reelección, siempre que continúe “una persona con las ideas de un país sano, abierto, sin inflación y sin devaluaciones”.

TC/DCQ