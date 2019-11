Puja dentro del Frente de Todos por los liderazgos del próximo Congreso 

por Ramón Indart

El Congreso de la Nación tendrá un rol central durante los primeros años de gestión de Alberto Fernández. Por estas horas se definen los liderazgos dentro del recinto que dejarán marcado el estilo de conducción del peronismo.



En el Senado, la tarea será compartida. ¿En qué sentido? El jefe del PJ en el recinto tras la partida de Miguel Ángel Pichetto, Carlos Caserio, confirmó que habrá dos bloques del oficialismo. Por un lado uno más "clásico" referenciado con peronistas y gobernadores bajo la tutela directa de Alberto y que seguirá dirigido por él. Por el otro, el del kirchnerismo con línea directa con Cristina Fernández, quien deja la Cámara para ser la presidenta del recinto. En su lugar asumirá Jorge Taiana, quien la acompañó en la campaña del 2017.



"Cristina va a ser una pieza clave por su potencialidad, fue ella la que impulsó la candidatura de Alberto, por lo tanto me parece que no vamos a tener nunca una controversia. El bloque de Cristina es un bloque relacionado a su figura, ella es naturalmente la Jefa de eso. El nuestro es un bloque distinto que viene relacionado a los senadores, que tuvo otro estilo, otro modo. Pero hoy todos nos referenciamos en Alberto”, dijo entrevistado en De Lejos No Lo Ves (Radio Con Vos). "Hemos decidido que cada uno va a tener su bloque, todavía no se ha hablado cuál va a ser la dinámica a trabajar, si vamos a ser o no interbloque, como vamos a funcionar no nos hemos sentado a hablar”, reveló.

Alberto Fernández enviará "cuanto antes" un proyecto de despenalización del aborto al Congreso

Para la jefatura del bloque K en el Senado se reafirma la figura de Anabel Fernández Sagasti, mendocina que perdió por pocos puntos la gobernación frente a la UCR. Cristina la destacó por su trabajo en el Congreso estos 4 años del macrismo. "Su figura tuvo un rol muy importante en el proceso electoral, hay mucha expectativa en la consolidación de su liderazgo en la provincia", aseguró a fines del mes pasado Nicolás Trotta, armador de los equipos técnicos de Alberto, a medios mendocinos.

En segundo lugar, pero con menos fuerza, corre Oscar Parrilli, mano derecha de la expresidenta. ¿Y cómo presidente del interbloque? "La última palabra la tendrá Cristina. Se define todo esta semana", afirmó un senador a PERFIL. La frase va en sintonía con lo que señaló José Alperovich a Clarín: “Tenemos que estar todos juntos, lo que viene no va a ser fácil”, sostuvo el exgobernador quien adelantó que se unirá al bloque K junto a su compañera y Beatriz Mirkin.

Cómo se organiza Cambiemos para ser la principal oposición en el Congreso​



En Diputados habrá cambios. Y todo puede modificarse con el correr de las horas. Es que la decisión del presidente electo de pensar para el ministerio de Defensa a Agustín Rossi modificó los planes parlamentarios. Si el santafecino vuelve al área que supo conducir en el último tramo de la presidencia de CFK, la jefatura del interbloque está en veremos.

Como jefe del bloque K está todo listo para el nombramiento de Máximo Kirchner. Muchos aseguran, además, que irá a la presidencia del interbloque. Sin embargo, a pesar de la buena relación con Sergio Massa, el próximo presidente de la Cámara intenta frenar esa designación. Un diputado del interior, con perfil alto durante la gestión de Cambiemos aseguró a este medio que "por ahora no está claro que el FDT sea bloque único o sistema de interbloque. Puede seguir dividido con Consenso Federal y algunos del bloque Justicialista repartido". Hasta el cierre de esta nota, continuaban las negociaciones.

RI/MC