Alberto Fernández enviará "cuanto antes" un proyecto de despenalización del aborto al Congreso

El presidente electo Alberto Fernández anunció este domingo que enviará "cuanto antes" al Congreso un proyecto de ley para despenalizar el aborto después de convertirse en el Presidente de la Nación. "Quisiera que el debate no sea una disputa entre progresistas y conservadores, entre revolucionarios y retrógrados, es un problema de salud pública que debemos resolver y hay que asumirlo así", destacó.

Entrevistado por el diario Página/12 sobre si la "ley del aborto" podría llegar al Congreso este mismo año, Fernández apuntó que intentará que salga "cuanto antes", aunque matizó que no depende únicamente de él. El futuro mandatario dijo ser "un activista que aboga por ponerle fin a la penalización del aborto" y aseguró que enviará un proyecto de ley al Congreso "tan pronto" llegue al Gobierno el próximo 10 de diciembre.

"Quiero que haya muchas mujeres debatiendo a la par de los hombres. El gabinete paritario no es una cosa fácil de hacer ahora pero tiene que ser un objetivo a lograr. Voy a empezar convocando a muchas mujeres porque hay muchas y estoy muy contento de que las haya. Reivindico el reclamo feminista".

“Quisiera que el debate no sea una disputa entre progresistas y conservadores, entre revolucionarios y retrógrados, es un problema de salud pública que debemos resolver y hay que asumirlo así”, dijo Fernández. “No podemos seguir condenando a mujeres como le pasó a Belén, que ni siquiera sabía de su embarazo. ¿Cómo podemos vivir en esa sociedad? ¿Cómo podemos ver eso y no reaccionar?”, dijo refiriéndose al libro Somos Belén, que narra la historia de una joven tucumana que fue presa luego de haber tenido un aborto espontáneo.

"Debemos respetar tanto a la mujer que siente que es un derecho sobre su cuerpo como a la mujer que siente que Dios no le permite hacerlo. Y cuando uno despenaliza y legaliza el aborto no lo hace obligatorio", afirmó. Insiste en que la que siga "teniendo la convicción de que Dios no lo permite, que no lo haga". "Y respetémoslo. Y respetemos a los otros. Hay que quitarle esa dosis de pañuelo celeste y pañuelo verde", afirmó.

D.S. / Video gentileza de Página/12