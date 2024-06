Qué dice el fallo de la jueza Servini al liberar a otros 11 detenidos por incidentes en Congreso: "No hubo pruebas claras"

La jueza federal María Servini ordenó este miércoles liberar a 11 detenidos, que se suman a los 17 que habían recuperado la libertad previamente, por lo que solo quedan cinco presos por los incidentes en las inmediaciones del Congreso en la jornada en la que se terminó aprobado la "Ley Bases". En ese sentido, la magistrada indicó que no había "ningún elemento compatible a los hechos imputados" con respecto a estas personas.

La decisión de Servini fue cuestionada por el fiscal federal Carlos Stornelli, que apeló al fallo y pidió que vuelvan a ser recapturados los liberados, a quienes acusa por delitos graves como "incitación a la violencia", "atentado contra el Estado" y "delitos contra la seguridad pública", entre otros.

Sin embargo, la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°1 sostuvo que “se realizaron las medidas mínimas indispensables para una rápida y adecuada reconstrucción de los hechos” pero que no hubo pruebas claras, como videos o fotos, que comprometiera a los acusados de haber presuntamente cometido los hechos violentos.

Por otro lado, Santiago Adano y Sofía Ottolini, dos de las personas que fueron liberadas, manifestaron en declaraciones radiales que fueron detenidos "y nunca se le leyeron los cargos", mientras que ambos advirtieron que ya estaban a varias cuadras del edificio legislativo cuando los efectivos los aprehendieron.

Incidentes en el Congreso.

Cuestionamientos a las detenciones

En el escrito, la jueza federal indicó que las personas detenidas el pasado 12 de junio estaban acusadas en su mayoría de “tirar piedras”, proyectiles o palos, y en otras se mencionaba “saltar un valla”, “filmar el operativo”, “actitud beligerante”, “patear a un policía” entre otros cargos que son excarcelables.

De hecho, Servini le pidió a los "medios de comunicación y a la población en general" que le envíen filmaciones o distintas imágenes de las detenciones para poder analizarlas.

Por ese motivo, decidió "dictar la falta de mérito para procesar o sobreseer" a más de veinticinco de los acusados por los "hechos que fueron materia de imputación de cada uno, sin perjuicio de la continuidad investigativa".

También destacó que a cinco de los detenidos ya liberados, se los acusó según los reportes policiales de lanzar diferentes proyectiles con ondas con la cara cubierta, pero no se les secuestró ninguno de estos elementos -máscaras, ondas, piedras, palos, etc.- , ni hay registros que los muestren realizándolo.

La magistrada también mencionó que los policías que realizaron las detenciones "no eran siquiera quienes los había detenido originalmente, ni habían presenciado los hechos violentos" por los cuales después fueron aprehendidos. En ese sentido, señaló que esto se los habían contado otros efectivos a estos agentes, que por el momento no declararon en la causa.

"Se presentó el subcomisario Sergio Ariel Ferrer de la Brigada 8, quien llevaba detenidos a Fernando Claus Leone y Cristian Darío Ferreira y le dijo que 'habían tirado piedras' pero eso no podía confirmalo personalmente puesto que no lo había percibido por él mismo, ni sabía a ciencia cierta quien podía hacerlo", ya que se acercó al lugar para realizar el traslado de los detenidos, citó Servini a modo de ejemplo.

Además, no se dio por probado que esas personas que fueron liberadas actualmente hubieran estado involucradas en hechos como la quema de dos vehículos, entre los que se encontraban el móvil del medio Cadena 3. En tanto, la periodista Mariel Fitz Patrick relató que entre quienes recuperaron su libertad había tres personas -un hombre, su hija y su nieta- y una cuarta que vendían empanadas y choripanes en el lugar.

Por otro lado, la jueza Servini le aplicó la prisión preventiva a cinco personas por diferentes hechos, pero no consideró que fueran atentaados contra la democracia.

Según trascendió, se trata de Cristian Valiente, que tenía una granada y se lo imputa por intimidación pública en concurso ideal con atentado a la autoridad; Patricia Calarco Arredondo por incendiar un bien público al intentar quemar las bicicletas del gobierno de la Ciudad; y a Facundo Ezequiel Gómez, por intimidación pública en concurso ideal con atentado a la autoridad.

También aplicó la medida para Daniel Sica por intimidación pública y atentado a la autoridad, agravado por haberse cometido en reunión de más personas; y a Roberto María de la Cruz Gómez, por los mismos delitos.

"Que tengan un proceso judicial transparente"

En diálogo con radio El Destape, Adano y Ottolini relataron sus experiencias después de haber sido detenidos por los incidentes que se reportaron durante el tratamiento en el Senado de la Ley Bases y tras recuperar la libertad. "Quedan cinco detendios y tienen que tener un proceso judicial transparente y justo y que se cuiden sus garantías constitucionales”, pidió el primero de ellos.

“Yo me había ido cuando se picó", dijo el hombre acerca del momento en que fue detenido. "Fui a lo de un amigo y volví a Congreso a buscar mi auto porque lo había dejado estacionado. Volví a buscarlo, salí en la boca del Subte y vi esa imagen como Star Wars", añadió.

"Lo más violento desde lo físico fue la detención. Yo les preguntaba si me iban a llevar de perejil y que no me golpeen, creo que les hacen un anti psicotécnico”, mencionó.

Por su lado, Ottolini explicó que estaba "lejos del Congreso, caminando a su casa", cuando los agentes la frenaron. "Nos detuvieron. Nos pegaron patadas, me rompieron el pantalón. Estuve detenida tres noches en unas condiciones horribles”, dijo al denunciar que "nunca le dijeron las causas". Por último, definió lo sucedido como una "cacería" y mencionó que las hicieron dormir "esposadas en una camioneta".

FP/FL