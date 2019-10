Qué dice la tesis de Fabiola Yañez sobre la guerra entre Clarín y el Kirchnerismo

"Análisis de la tensión interdiscursiva entre Néstor Kirchner y Clarín durante el período 2003 - 2007". Así se titula la tesis de grado que la periodista y actriz Fabiola Yañez presentó ante la Universidad de Palermo en 2013. El trabajo académico la unió con su actual pareja Alberto Fernández, que fue consultado sobre la temática por su rol como jefe de Gabinete durante la etapa kichnerista. "En el mundo moderno la relación entre los medios y el poder es una relación tensa", fue una de las conclusiones que aportó el ahora candidato presidencial del Frente de Todos.

"¿Qué te pasa Clarín, estás nervioso?", es una de las frases más características que el expresidente Néstor Kirchner lanzó el 8 de marzo de 2009, luego de que su espacio perdiera ante el radicalismo K en Catamarca. El enfrentamiento del partido político contra el medio ya existía desde el año anterior, cuando ambos rompieron relaciones luego de que el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner presentara la ley 125, que impulsaba restricciones al campo. Ese fue el mismo conflicto que distanció a Alberto Fernández del kirchnerismo.

Luego del distanciamiento, Fernández se convirtió en uno de los principales opositores a la entonces presidenta Fernández de Kirchner y trabajó como jefe de campaña de Sergio Massa y Florencio Randazzo. Uno de los reproches asiduos al exjefe de Gabinete era su supuesto acercamiento a Héctor Magnetto y al Grupo Clarín, lo que le costó varios informes en el programa 6,7,8 que se emitía en la TV Pública.

En la biografía de CFK que realizó la periodista Sandra Russo, la propia exjefa de Estado lo definía como "vocero del Grupo". En el programa resaltaron de forma sostenida su "connivencia" con Magnetto. Diferencias que parecen haber quedado saldadas en mayo de este año cuando la senadora nacional consagró a su exjefe de Gabinete como su compañero de fórmula.

Ya en su rol de candidato presidencial, Fernández incluso se reencontró en público con Magnetto en un evento organizado por el propio Grupo Clarín el 22 de agosto pasado. "Héctor no me deja mentir. Desde que renuncié no me volví a juntar con él hasta hace poco", manifestó el dirigente, que nunca dejó de tener un buen vínculo con el multimedio a pesar de la embestida oficial.

Antes de esa reconciliación, en 2013 Fabiola Yañez pensó su trabajo de tesis, para poder recibirse de licenciada en Periodismo, sobre la tensa relación del Grupo Clarín con Néstor Kirchner y decidió entrevistar al exfuncionario. "Hacía rato que él se había ido del gobierno", aclaró durante una entrevista que brindó a Página/12. "Primero lo consulté, después le hice una entrevista. Rendí la tesis y me saqué un diez. Y un día me llamó él para invitarme a salir. Así empezó todo. El 14 de mayo cumplimos cinco años juntos y en el 2016 nos comprometimos", agregó.

Para su trabajo, la actriz utilizó "textos del periódico Clarín de las editoriales que emergen fechadas en días domingos, ya que la política comunicacional de tal órgano de prensa allí exhibe con claridad su espectro de ideas", según justificó, y "textos del Poder Ejecutivo de los discursos públicos del presidente Kirchner durante el mismo periodo como de respuestas diversas publicadas".

Allí, Alberto Fernández opinó que "en el mundo moderno la relación entre los medios y el poder es una relación tensa. Y la razón de ser de esto no tiene que ver con un sentido ideológico de los diarios solamente sino con un sentido comercial. Los diarios son negocios y los medios son negocios y lo que se vende en el mundo son las malas noticias, no venden las buenas noticias. No hay un diario de buenas noticias y me parece que fue un poco lo que costó entender con Clarín. Clarín acompañó. Básicamente porque creo que conceptualmente estaba de acuerdo con muchas cosas y criticó las cosas que tenía que criticar porque sino sus lectores se iban".

Magnetto-Alberto F: la cumbre menos aceptada

"Clarín fue impiadoso con nosotros con el tema (Juan Carlos) Blumberg y fue impiadoso con el tema inflación. Porque cuando empezaron los primeros síntomas de inflación y a cuestionar los datos del indec el primero que publicó eso fue Clarín, no fue otro. Y ¿por qué lo hacía Clarín porque comercialmente a ellos le convenía, en ese momento no había un problema como el que existe hoy con Clarín. Yo creo que los medios tienen toda la falibilidad que tiene el ser humano, lo hacen hombres y se mueven por intereses comerciales. Por lo tanto uno tiene que tener presente cuando lee y lo que está leyendo, qué intereses se representan y ese tipo de cosas. A mí me parece que ése es el secreto", agregó el exfuncionario.

En su conclusión, Yañez consideró que el "diálogo ríspido entre el presidente Néstor Carlos Kirchner y el periódico Clarín se manifiesta ideológico, desde intereses contrapuestos, sin ningún resquicio ni al comienzo ni durante su desarrollo ni al final para imaginar acuerdos de alguna clase en algún momento de toda la etapa contemporánea. A lo mejor se buscaron o estudiaron uno al otro, pero sólo en eso consistió tal acercamiento".

"La rispidez, la contradicción, los intereses opuestos, los mensajes entrecruzados y la ideologización de tales mensajes predomina durante todo el trabajo de lectura y análisis. No hay opciones para imaginar siquiera que alguno de los dos oponentes estudiados en alguna frase o etapa hubieran podido pretender alguna clase de acercamiento. Desde la primera editorial y hasta el último discurso presidencial, uno por uno, revelan la desconfianza mutua, la distancia, el abismo", finalizó.

DR/FF