Fabiola Yáñez visitó comedores y merenderos en Quilmes: "Son cosas que dan mucha tristeza"

por Ayelén Bonino

Aunque se caracteriza por su perfil bajo, Fabiola Yáñez ya se prueba el traje de primera dama y muestra su costado más social. Así lo demostró esta semana con fotos y registros en sus redes sociales de las visitas que realizó a diferentes comedores en Quilmes, provincia de Buenos Aires. "Leímos cuentos, dibujamos, escribimos y hasta comimos pan recién amasado ¡Cuanta alegría! Este es el comedor 'Esperanza Kilmes', la esperanza de un futuro mejor para los chicos", escribió en su cuenta de Instagram junto a las imágenes del encuentro. El posteo se sumó a otros que la retratan en merenderos y lugares donde asisten chicos.

Consultada por PERFIL, la periodista y pareja del candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, se mostró cauta a la hora de dar definiciones políticas, aunque dio detalles de sus visitas. "Me he puesto a recorrer comedores en la semana. Vengo haciéndolo hace un tiempo y la idea es seguir. Cuando viajo, he ido a visitar comunidades de pueblos originarios, escuelas. Esta semana fui a Quilmes. Vi a gente de la que me habían hablado, y otros que ya conocía y fui por segunda vez", expresó.

Fabiola Yáñez, la mujer que podría ser la primera dama

"Me he puesto también con un grupo de amigos a reunir cosas. Por suerte muchos han ayudado y hemos podido juntar ropa, zapatillas y frazadas. Y ahora poniéndonos las pilas por la cuestión de los alimentos, que es lo que más se necesita. Entonces, yo agarro eso, voy y los visito. Por lo general, nunca digo que voy a ir, excepto a los que ya me conocen. Voy en el momento de la merienda. Ayudo a servir y a preparar las cosas y a jugar con los chicos", detalló.

Fabiola Yáñez, de visita en un merendero de Quilmes.

Consultada, sobre cómo ve la situación social en el país, aseguró: "Estos son lugares que no tienen una ayuda formal. La mayoría de estos comedores son casas de familia, atendidos por el papá y la mamá. Uno (de los comedores que visitó) era el de una chica que empezó a servir la merienda en el patio de su casa. Ella ni siquiera tiene un techo. Comenzó, como todos, con veinte chicos. La mayoría de estos lugares que eran para 40 o 60 chicos, ahora funcionan para 100 o 130 chicos. En otro, cocinan en el piso, con leña, porque no tienen gas. Es un esfuerzo enorme. No tienen mucha ayuda. También vi a una señora que vive en una casa que se le está por caer. Tiene 15 centímetros de agua adentro y le llegan facturas de luz de 5 mil pesos. Son cosas que dan mucha tristeza", recalcó.

Sobre cómo está afrontando la campaña de su pareja, dijo: "Yo lo llevo bien, desde el primer momento muy tranquila. Obviamente que los días se han alargado y todo requiere de mucha más atención y estar presente. No lo pienso. Será lo que tenga que ser. Me parece que es fantástico que Alberto pueda llegar a llevar adelante semejante tarea. Yo confío mucho en él, lo admiro mucho. Sé de su capacidad y de lo que hace".

La visita sorpresa de Fabiola Yáñez, pareja de Alberto Fernández, a una iglesia en Misiones

Las recorridas a escuelas y merenderos no son nuevas, pero parecen haberse potenciado tras las PASO. El fin de semana del sábado 24 de agosto visitó una iglesia en la localidad misionera de Apóstoles. “Dios nos la mandó”, manifestó Sandro Gazán, el pastor del lugar. "¡Que hermosa semana! Cada vez que voy a Misiones vuelvo llena de energía, amor y esperanza. Gracias a la comunidad Mbya Guaraní Peruti por compartir la tarde del sábado entre mates y música", escribió la mujer sobre el viaje

Hace poco también visitó a chicos en el Puente La Noria por el día del niño. En este marco, sus últimas publicaciones parecen perfilarla para el nuevo rol que deberá cumplir. En sus redes, a las fotos de sus viajes por el mundo o de sus trabajos en medios de comunicación y en el mundo teatral -la joven también es actriz- se le agregaron, imágenes que la muestran en un rol social y hasta acompañando Alberto Fernández durante su último viaje a España y Portugal.