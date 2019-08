por Agustín Gallardo

A simple vista, podría decirse que Fabiola Yáñez tiene todo lo que hace falta para ser primera dama, el rol que acaparará posiblemente su futuro inmediato, el cual –dicen– ella ya imagina aunque aún no se explaya en demasía. Dos variables definen esta postura: su pareja, Alberto Fernández, ganó las PASO por amplia mayoría pero sigue siendo solo un candidato; y la otra, Fabiola es cultora de un perfil muy bajo. Es quizás este último rasgo una característica que contraría su pasado de actriz y su presente como periodista. Por eso, al igual que Juliana Awada en el último tramo de 2015, esta mujer de 38 años espera con cautela el acontecimiento que –de ocurrir– puede cambiarle la vida 180 grados.

Impasse radial. Por lo pronto, esta especie de limbo la encuentra en un universo de ensayo, en el que ya hay algunos coaches haciendo fila para asesorarla. Por el momento, el devenir de Fabiola es silencioso y de acompañamiento: hoy estará en su Misiones natal, en la comunidad guaraní, un lugar que ya había visitado antes. “Va a llevarles una computadora, una impresora y una guitarra que le pidieron para un aula satélite que hay ahí dentro de la comunidad”, cuentan cerca de ella.

Desde que Alberto Fernández fue presentado por Cristina Kirchner como candidato a presidente, ella empezó a estar presente en una escala de menor a mayor. “Está junto a él lo máximo que puede, de hecho va a la radio los domingos pero hay domingos que se le está haciendo difícil y no concurre”, agregan desde su entorno. Hace exactamente cuatro domingos (cinco con el de mañana) que Fabiola no participa de Común y corriente, el programa de radio donde es columnista, los domingos de 15 a 18 por Radio 10. “Hace un tiempo que no viene, no sabemos qué va a pasar, pero lo más seguro es que deje el programa”, cuentan desde la emisora.

Fabiola tiene varios hobbies. Según se limitó a contar a PERFIL a través de un intermediario, le gusta leer y escribir. “Amo los caballos, cada vez que puedo voy a montar o tomar clases. También me gusta cocinar e ir a caminar a la Reserva Ecológica”, expresó. Le gustan el arte y la música y dice que Alberto quiso enseñarle a tocar la guitarra. “Intenté pero no es mi fuerte”, expresó con humor esta mujer que nació en Posadas, pero al poco tiempo se fue a vivir con su familia a Rosario.

Comenzó su carrera en televisión como coconductora en un programa para chicos en esa ciudad. Luego se mudó a Buenos Aires, donde estudió Periodismo en la Universidad de Palermo; paralelamente tomó clases de teatro con Carlos Evaristo y Dora Baret. Fue cuando estaba terminando los estudios que conoció a Alberto.

El encuentro.“Lo conocí cuando dio una charla. Ya no era funcionario, había renunciado. Yo estaba terminando mi tesis y lo entrevisté para completarla, pero hice muchas otras entrevistas también”, contó en TV. En el último tiempo participó como periodista en Incorrectas, que conduce Moria Casán. “Es una mujer superhumilde, trabajadora, que llegó al programa sin que Moria ni los panelistas supieran que era la mujer de Alberto. Ni la persona que le hacía la prensa en los temas de actuación lo sabía. Eso da a las claras que ella nunca hizo uso ni abuso de ser quien es”, cuentan desde América TV.

En cuanto a la actuación, formó parte de la comedia teatral Entretelones junto a Fabián Gianola, a quien acusó en su momento de acoso. También estuvo en Otra vez papá... después de los 50, una comedia con Manuel Wirtz.

Hoy Fabiola vive junto a Fernández en la torre River View de Puerto Madero, y con el famoso perro Dylan. “La idea de mostrar a Dylan fue de Fabiola. Ella misma se encarga de subir las fotos a la cuenta que tiene el perro en Instagram”, detalla a PERFIL alguien que la conoce.

¿Existe una nómina de temas que le interese abordar a Fabiola en caso de ser primera dama? “Seguramente, pero por ahora la orden es agenda cerrada”, dice una y otra vez un asistente de Fabiola.

Sin embargo, Yáñez ya dejó entrever algunas cuestiones. “Es una persona muy íntegra en los principios y labor humanitaria”, cuenta a PERFIL Enrique Ríos, un artista misionero que la conoce. “Tengo un proyecto que se llama Leche para Todos y se lo presenté a ella. Me dijo que va a hacer todo lo posible para ponerlo en marcha. Si asume, no tengas dudas de que va trabajar en eso por los que más necesitan, sobre todo los niños. Hay mucha pobreza en la provincia”.

Fabiola sigue su camino dando pasos seguros. Por ahora, sus declaraciones y actos están todos volcados a Instagram. “Todo mi amor y apoyo en este día tan especial. Estoy orgullosa de vos. Te admiro, amor. Siempre juntos”, le escribió a su pareja en un posteo en la mañana del pasado 11 de agosto. Dicen que después, al término de aquella larga jornada, el asombro por la diferencia que Fernández le sacó a Macri no solo la llenó de una alegría inmensa, sino que no la dejó dormir por tres días.