¿Qué piensa Vilma Ibarra del gobierno de Alberto Fernández?

No dudó ni un segundo y lo dijo con serenidad y contundencia. Para un funcionario en la era digital estas certezas son cartas que se juegan a pleno y deben resistir archivos. Por eso, la respuesta de titular de la Secretaría Legal y Técnica de la Nación, Vilma Ibarra, vale doble.

Ibarra visitó Editorial Perfil en el marco de una entrevista para el programa Periodismo Puro (Net TV) y participó del ping pong de preguntas “fuera de protocolo”. Respecto a lo que ve del gobierno al que pertenece contestó:

La persona de confianza del presidente Alberto Fernández

En la entrevista con Jorge Fontevecchia, Ibarra habló de la relación estrecha con el jefe de Estado y sostuvo: "No me voy a adjudicar ser la intérprete del presidente de ninguna manera. Soy una funcionaria del presidente. Efectivamente tiene mucha confianza en mí porque soy la persona que controla la legalidad de lo que él firma, y de los actos administrativos de gobierno. Es mucha responsabilidad la mía y mucha confianza la que él tiene que tener, porque más allá de que él pregunte todo, no lee cada expediente completo, sino que tengo que llevarle todos los antecedentes para que él pueda tomar una buena decisión. Hoy es muy difícil estar en sus zapatos. Es una persona de mucha templanza a la cual le ha tocado transitar momentos durísimos de la Argentina, los años 2020, 2021, y ahora este nuevo shock que nos viene a nivel internacional, y siempre lo vi con la templanza para enfrentarlo. Hemos cometido errores, seguramente. El presidente tiene un balance de esa situación y está totalmente decidido a enfrentar para adelante lo que le toca. Tiene un compromiso, quiere cumplirlo, lo va a cumplir. Si algo tiene decidido es que el camino que él inició lo va a recorrer poniendo todo de sí para cumplir sus compromisos. Es muy consciente de lo que falta cumplir".