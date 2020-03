por Diamela Rodríguez

Edgardo Cenzón, el primer alto dirigente de Argentina en contraer coronavirus, fue ministro del gobierno porteño y bonaerense de la era macrista. También presidente de la empresa Treater SA, compañía que se dedica al tratamiento de residuos tóxicos, que fue escrachada el año pasado por la ONG ambientalista Greenpeace por no cumplir con las medidas sanitarias ni las de seguridad para operar. Hoy integra el número de infectados por coronavirus en el país junto a su esposa, luego de un viaje al exterior.

Cenzón fue internado este miércoles 18 de marzo con síntomas compatibles con la enfermedad y los estudios confirmaron que se encuentra efectivamente contagiado por el temible Covid-19. La primera que presentó señales fue la esposa de Cenzón, pero cuando llamaron al 107 y llegaron los médicos, dispusieron la internación de ambos, hasta que los resultados verificaron que habían resultados infectados. El contagio del exfuncionario macrista, que se encuentra internado en un sanatorio privado de la Capital Federal, se habría producido durante un viaje a Europa realizado en las últimas semanas, concretamente a la ciudad española de Barcelona.

Economista graduado de la Universidad de Belgrano y la Di Tella, llegó a la función pública fue en 2008, durante el primer gobierno porteño de Mauricio Macri, de la mano de Carlos Melconián. Entre 2009 y 2015 pasó de director de Compras y Suministros porteño a manejar la recaudación de la campaña presidencial. En el medio, controló el presupuesto y equipamiento de la Policía Metropolitana, del ministerio de Salud y la pauta de medios.

Su cargo formal fue subsecretario de Planeamiento de Gestión y Control y en 2011 entró al Ministerio de Ambiente donde tuvo distintas posiciones hasta reemplazar a Diego Santilli como ministro. Cuando Cambiemos ganó las elecciones nacionales, bonaerenses y porteñas en 2015, Cenzón pasó a la provincia de Buenos Aires para conducir el estratégico ministerio de Infraestructura de María Eugenia Vidal. En esa era dejó su perfil bajo para comenzar a mostrarse en entrevistas, espacios web y fotos con los referentes máximos del espacio.

Cenzón fue una pieza clave en el gobierno bonarense ya que tenía en su órbita todo lo referente a la gestión de la Obra pública. Construcción de rutas, reparación de escuelas y hospitales y una fuerte inversión para poner en marcha la provincia, que fueron los caballitos de batalla de los últimos meses de Vidal para seducir al electorado bonaerense. En septiembre de 2016 dejó la función pública por "motivos personales", según argumentó, debido a que tiene hijos que estudian en el exterior.

Vaca Muerta: Egardo Cenzón, amigo del poder

En 2017, Edgardo Cenzón asumió como presidente de la compañía Treater que se dedicaba al tratamiento de residuos tóxicos y era una de las principales receptoras de desechos de las petroleras que extraen en Vaca Muerta. En marzo de 2019 Greenpeace bloqueó la planta debió a que, según su investigación, no cumplía ni con las medidas sanitarias ni las de seguridad para operar.

Según denunciaron, el un vertedero tóxico con residuos peligrosos que no estaba siendo tratados con las regulaciones correspondientes ante la Ley Provincial de Neuquén N°1875. Además, de acuerdo al reporte científico de Greenpeace, la descarga tóxica no solo se estaba depositando directamente en el suelo sin una zanja de drenaje adecuada y sin revestimiento de impermeabilización, sino que no que tampoco contaba con la seguridad de los trabajadores.

DR/FF