Quién es el embajador Prado, acusado de "Braden" por Parrilli por la reforma judicial

El senador nacional Oscar Parrilli (Frente de Todos) apuntó este jueves 3 de septiembre al embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Edward Prado, deslizando que "podría haber formado parte de la llamada Mesa Judicial" señalada como responsable de una campaña para perseguir opositores durante el gobierno de Mauricio Macri.

"Prado llegó a este país en mayo de 2018. Sin duda se sintió muy cómodo con el presidente Macri y habría que ver si no formaba parte de esa Mesa Judicial", indicó Parrilli durante una cuestión de privilegio que planteó al inicio de la sesión especial de este jueves en la Cámara de Senadores.

El Embajador lee en cuarentena.

El embajador había participado días atrás en un encuentro anual del Colegio de Abogados. No se habló de Reforma Judicial en su discurso pero en varios medios se tomaron sus declaraciones como una referencia tácita debido al contexto en el que se dieron. Sí lo hicieron otros participantes del evento como Delia Ferreyra Rubio, presidenta de Transparencia Internacional quien dijo que "No es el momento, la oportunidad ni la forma para reformar la Justicia como se está haciendo. Una reforma seria no se puede hacer sin el consenso de los actores relevantes y aquí eso ha brillado por su ausencia", señaló Delia Ferrerira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional respecto del proyecto oficialista".

Qué dijo el embajador Prado

Algunos de los párrafos de su exposición fueron;

Fue a través de seminarios como este que por primera vez vine a conocer a la Argentina.Cómo dijo el Doctor, antes de ser Embajador, cuando todavía era juez federal en los Estados Unidos, vine a la Argentina para dar presentaciones sobre nuestro sistema judicial y compartir nuestras buenas prácticas. Siempre vine con mi esposa, y nos enamoramos del país, de su gente, y de su cultura, la comida. Por eso me alegró muchísimo cuando tuve el honor de que me nombraran Embajador de los Estados Unidos aquí en Argentina.

El buen desempeño de la justicia es crucial en cualquier sociedad, ya sea en la Argentina o en los Estados Unidos. Es importante para muchos aspectos de nuestras sociedades, desde la seguridad de nuestros ciudadanos hasta el clima de inversiones para las empresas. Por ello, seminarios como éste son de tanta importancia.

De mi experiencia como juez federal, aprendí como sólo es posible brindar justicia para el pueblo cuando sus distintos actorestrabajan coordinadamente, con el profesionalismo que les exige el sistema.

El fiscal es parte de un equipo que protege el bienestar de los ciudadanos.

El defensor protege los derechos del acusado, garantizado bajo la Constitución de la Nación. Algunas veces, el defensor es la única persona en el mundo que defiende al acusado.

El juez en los Estados Unidoses como el árbitro, no favorece a ninguna parte del proceso. El o ella no se involucran en la investigación ni determinan que testigos o pruebas se presentarán. Aseguran que todos sigan las reglas del Tribunal. Todos sabemos que tener un árbitro imparcial es fundamental para un partido de fútbol. Lo mismo ocurre en la justicia.

Es indispensable que el sistema judicial sea independiente, transparente, y justo para que todas las personas tengan confianza en el sistema.

Quién es el embajador Edward Prado

Desde enero de 2018, a propuesta de Donald Trump dos meses antes, Prado es el embajador de Estados Unidos en Argentina. Luego de pasar todo el proceso de aprobación por parte del Senado, llegó a Buenos Aires en mayo donde se instaló con su esposa María.

Mostrando la huerta hace un llamado a cultivar la paciencia en tiempos de cuarentena.

Su perfil es bajo y quienes lo conocen lo describen como muy llano y cercano. No viene del ámbito de la diplomacia sino de una larga carrera judicial en el estado de Texas, de donde es oriundo. Su currículum dice que "Recientemente, ejerció como juez de apelación en la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos por el Quinto Circuito, con sede en San Antonio, Texas. Durante su mandato fue designado por el presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos para presidir la Comisión Revisora del Fuero Penal, la Comisión Directiva del Centro Judicial Federal, la Comisión de Servicios de Defensoría y la Comisión del Poder Judicial de la Conferencia Judicial de los Estados Unidos. Antes de desempeñarse en el Quinto Circuito, Prado prestó funciones durante 19 años como juez de distrito por el Distrito Oeste de Texas.

Cocinando con su esposa y el che de la Embajada

Conociendo estos antecedentes puede entenderse a título de qué participó de la reunión anual del Colegio de Abogados ya que tiene más trayectoria en el ámbito judicial que como diplomático de su país.

Prado es fanático de los viajes, cosa que extraña en cuarentena, además de la comida regional. Las empanadas, los tamales, el locro lo pueden. En su cuenta de Twitter se refleja cómo disfruta de esas actividades, además de su admiración por Manu Ginóbili y los Spurs como buen texano.

Con Manu en un partido de los Spurs

Una anédcota ineludible es la visita de su único hijo a la Argentina. En ese momento preguntó en su cuenta de Twitter a qué estadio podía llevarlo para ver un partido de fútbol. Inmediatamente recibió la invitación de Sacahispas y ahí fueron. Una experiencia única tanto para ellos como para el club.