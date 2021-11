Quién es el hombre que une al funeral de Diego Maradona con shows de Karina y el Frente de Todos

A un año de la muerte de Diego Maradona, la empresa que trabajó en la organización del velorio del ídolo futbolístico, Tiempo Beta, mantiene su vínculo comercial con el kirchnerismo. Hace menos de un mes cobró alrededor de 20 millones de pesos por la organización del show de Karina La Princesita en Quilmes.

La compañía está a cargo de Ignacio Saavedra, un hombre de La Cámpora que en el gobierno de Cristina Kirchner fue titular del AFSCA. Desde la compañía que conducen explicaron que “en medio de la urgencia nos pidieron que organicemos el velorio de Maradona. Fue de un día para el otro”, y descartaron: “No es que nos contrataron y nos pagaron”.

En tanto, funcionarios de la Casa Rosada, que estuvieron a cargo de la gestión del velorio de Maradona, confirmaron a este medio que “ellos pusieron las vallas”.

Quién es Ignacio Saavedra, el dueño del centro de operaciones del Frente de Todos

El vínculo de Saavedra con el kirchnerismo no terminó en 2015 y se sumó a la ola del Frente de Todos. Como ya publicó PERFIL, en 2019 fue el organizador del búnker que se montó en el Complejo Cultural C en Chacarita. Los mismos fierros se mantuvieron para la elección de 2021. Además, organizó los cierres de campaña, y los distintos actos que hizo el Frente de Todos.

Hacia adentro del Gobierno ya dan por asegurado que la organización de los eventos con público, que requieran de vallas y un escenario, quedan a cargo de él. En el portal Comprar, donde se publican todos los contratos del Estado nacional, se registran al menos cuatro procesos de compra. Todas para eventos y servicios audiovisuales en las distintas carteras del Estado, como el Ministerio de Obras Públicas, hasta el Ente Nacional Regulador del Gas.

De estas se destaca la que lleva el código de proceso 503-0005-LPU21 que fue en mayo de este año, a cargo de la Secretaría de Comunicación, que estaba a cargo de Juan Pablo Biondi. Era una contratación de seis meses para realizar servicios de “Realización de eventos y producción íntegra”. La firma a cargo de Saavedra se la quedó por 132 millones de pesos.

Proceso de licitación de Tiempo Beta SRL en el portal Comprar

El 10 de octubre, Karina La Princesita dio un show “gratis” en Quilmes. A los pocos días comenzaron los rumores de que la artista había cobrado ocho millones de pesos por el show. Estos crecieron a tal punto que salió la cantante a desmentir vía twitter: “Me tienen las bolas infladas con los ocho millones. No deberían ensuciar a laburantes como yo, con mentiras y quilombos políticos. No cobré esa suma ni cerca. Y no porque no quiera. No seamos hipócritas. ¿Quién no quisiera vivir de lo que ama y cobrar bien? Pero no a costillas del pueblo”.

Lo cierto es que el show terminó costando mucho más. Varias semanas después, el portal Periodismo y Punto dio a conocer el documento de la Secretaría de Cultura de Quilmes donde indicaba que se pagaron $ 19.334.000 por la organización del evento a Tiempo Beta SRL, la compañía de Saavedra.

La firma de Saavedra también fue una de las patas claves para el ruedo político del gobierno en la pandemia. En mayo del año pasado sus servicios fueron contratados por la Cámara de Diputados para que se hagan las sesiones virtuales. Por este medio, el Congreso funcionó durante casi un año y medio. Esta contratación fue por 4,3 millones de pesos.

Sin embargo, en su historial cuenta con algunos desaciertos. El Partido Justicialista lo contrató para el acto del 17 de octubre del año pasado. En plena pandemia el peronismo no podía movilizar a las masas y se propuso hacer un acto a través de una plataforma virtual llamada “45 Octubres”. Los militantes peronistas iban a poder asistir mediante un avatar virtual y ubicarse en los distintos puntos del centro porteño. El Presidente iba a hablar desde la CGT y sería transmitido en vivo. Pero la plataforma se cayó, no funcionó y ese día el peronismo salió a la calle. Aún no se sabe cuánto costó ese experimento fallido.

cp