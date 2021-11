Reelecciones indefinidas: sin acuerdos en el Frente de Todos, Axel Kicillof demora una definición

Uno de los próximos desafíos del Frente de Todos en la Provincia de Buenos Aires será resolver qué hacer con la ley que limita a los intendentes a una sola reelección. Lejos de un acuerdo con Juntos, el Frente de Todos todavía no logra una postura unificada en este tema que divide las aguas hacia adentro de la coalición. Mientras tanto, Axel Kicillof se distancia y espera que haya un acuerdo.

En 2016 la Legislatura bonaerense aprobó, con el impulso de María Eugenia Vidal y Sergio Massa, una ley que pretendía terminar con las reelecciones indefinidas de intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares. Pasó la elección de 2019 y varios de los jefes comunales fueron reelectos, y para 2023 deberían dejar el cargo.

“En 2019 se presentaron de nuevo sabiendo que la ley estaba vigente”, explicó a PERFIL un legislador de Juntos que defiende la continuidad de la ley. “Distinto es si la ley decía que en tu segundo mandato podías reelegir. Pero la ley aclaró en 2016 que ese ya era el primer mandato”, subrayó.

Axel Kicillof reunido con intendentes en la Gobernación de la Provincia

Hace un año Alberto Fernández entusiasmó a los intendentes oficialistas, les dijo que iba a apoyar la modificación de esa norma. Entienden que no es justo que si los votantes lo desean no puedan volver a elegirlos. Argumentan que ellos son los que “están en el territorio” y los que hablan “todo el tiempo con la gente”.

En el entorno del gobernador Axel Kicillof aseguran que “va acompañar” la modificación de la ley. Sin embargo, antes va a esperar que “estén los consensos amplios en la legislatura que es donde se votó esa ley”. Pero esto es difícil que suceda.

“Nosotros no lo vamos a votar, es un escándalo”, rechazó el posible acuerdo una de las espadas legislativas de Juntos. “La Coalición Cívica dijo que no, Diego Santilli también. Tampoco hay lugar para la libre decisión, es un posicionamiento político”, planteó y subrayó que “desde lo judicial no hay ningún elemento”.

Rodríguez Larreta avanza en Provincia y selló su pacto con Jorge Macri, que será funcionario porteño

Frente al rechazo de este sector, un sector de los jefes comunales del Frente de Todos en la Provincia le reclama al gobernador mayor iniciativa para modificar la ley. “Le van a terminar vaciando el gabinete, no tiene mucho margen”, advirtió un dirigente bonaerense.

Para el intendente de Vicente López, y futuro funcionario de Rodríguez Larreta, Jorge Macri esta ley “está bien votada”. “Es bueno que haya oxigenación, nadie es imprescindible, hubo un Vicente López antes de mí y habrá uno después de mí. Lo que uno tiene que hacer es preparar un equipo en el que la gente esté dispuesto a votar para que continúe la tarea”, expuso ante la consulta de PERFIL.

En cambio, Ariel Sujachuk, intendente de Escobar y uno de los promotores de la modificación, dijo a principio de año: “Esta ley no fue creada para dar más institucionalidad. Fue creada por el vidalismo para debilitar al peronismo bonaerense en el conurbano. Fue para achicar, acotar y disminuir al peronismo”.

Pero esta postura no es unánime en el oficialismo bonaerense. Sergio Massa en 2016 era socio político de Cambiemos y los legisladores del Frente Renovador apoyaron esta ley. Si bien el Frente de Todos espera que no sea un obstáculo para conseguir la modificación, entienden que el titular de Diputados no estará en la primera línea de batalla. Además, tiene un disputa interna hacia adentro de Tigre con Julio Zamora, que llegó bajo su ala pero corrió por su propia cuenta. “No le va a regalar cuatro años más de intendente”, señalaron fuentes bonaerenses.

Igualmente, algunos intendentes que fueron reelectos en 2019, tienen una posibilidad de volver a competir. La ley que se aprobó en 2016 contempla que los alcaldes que interrumpieron alguno de sus dos mandatos pueden volver a ser reelegidos una vez más, ya que no tuvieron dos mandatos completos.

En este caso Leo Nardini que dejó Malvinas Argentina para tomar el Ministerio de Infraestructura, o Martín Insaurralde que se fue de Lomas de Zamora para ser jefe de Gabinete. Lo mismo se especuló con Jorge Macri que en los próximos días asumirá un cargo en el Gobierno de la Ciudad, aunque ya anunció que no le interesa volver en 2023 y trabajará en la candidatura de Soledad Martínez.

cp