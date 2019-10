Los pilotos ratificaron el paro aunque asistirán a la audiencia con el Gobierno

Mientras los gremios de pilotos ratificaron un paro de 48 horas para el próximo fin de semana, el gobierno convocó a los sindicatos a una audiencia en una sede de la Secretaría de Trabajo de la Nación. Los gremios en conflicto que encabezan Pablo Biro (APLA) y Cristian Erhardt (UALA) confirmaron su asistencia.

Según informaron fuentes de APLA a Télam, el encuentro fue pautado con los titulares de ambos gremios y con autoridades de Aerolíneas Argentinas para las 11.30, en la sede de la avenida Callao 118. No obstante, pese al pedido del levantamiento de la medida del candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, mantuvieron el anuncio del paro del sábado y domingo.

A pesar de la negativa que manifestaron los gremialistas a la iniciativa de Fernández de levantar la medida por considerar que "no" era "el momento indicado" para hacerla, desde el gobierno nacional confían en destrabar el conflicto.

Fin de semana sin vuelos: habrá audiencia y Aerolíneas reubica a los pasajeros

Biró señaló que "el paro se hará, y probablemente se intensifique el conflicto porque los pilotos están con una paritaria vencida", independientemente de que los trabajadores tienen "esperanza" en la postulación de Fernández.

"No sólo vamos a tomar medidas sino que se van a ir profundizando porque es un conflicto que el Gobierno utiliza electoralmente. Me parece muy bien que Alberto pida que no las haya, pero nosotros estamos hace once meses con los salarios congelados", sostuvo el sindicalista en declaraciones radiales.

Alberto Fernández respaldó el martes los reclamos de los trabajadores, pero les dijo que "no es un buen momento" para tomar medidas de fuerza. "Nadie quiere la huelga, nosotros mismos no la queremos, pero hay copilotos que no pueden pagar el alquiler", subrayó Biró.

En el mismo sentido se manifestó Erhardt, quien en declaraciones radiales aseguró que "la medida está firme porque por ahora tenemos una paritaria vencida" tras analizar las declaraciones del candidato como "una expresión de buena voluntad".

J.D. / C. P.