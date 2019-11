La receta de Massot para que Cambiemos vuelva al poder

El diputado nacional del PRO Nicolás Massot afirmó este martes que "para volver al poder" Cambiemos tiene que "tender los brazos" a los dirigentes que "resistieron la grieta", entre los que destacó al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y al saliente mandatario de Salta, Juan Manuel Urtubey.

"Para volver al poder va a tener que tender los brazos con una configuración distinta, mirando a aquellos que resistieron la grieta y que tuvieron un comportamiento responsable como Schiaretti y Urtubey", sostuvo el legislador.

En diálogo con Cadena 3, realizó una autocrítica sobre la gestión de Cambiemos, principalmente en lo que se refiere a las alianzas: "Como oficialismo no entendimos el alcance que debía tener la colaboración y la búsqueda de mayorías".

"Si queremos no solamente ejercer una buena oposición sino además transformarnos nuevamente en una alternativa de poder, tenemos que entender los errores no forzados que cometimos y que nos toque desde la oposición hacer lo que no hicimos desde el oficialismo", expresó.

Y añadió: "Cambiemos es un partido que lógicamente por cómo nació su toma de decisiones siempre está muy circunscrita a los liderazgos de la Capital Federal y en menor medida a la provincia de Buenos Aires".

En ese sentido, Massot ratificó que "sin duda" va a continuar dentro del armado de Juntos por el Cambio, aunque aclaró que "no de un manera obsecuente sino tratando de reconstruirlo".

Tras optar por el bajo perfil y pasar algunos meses alejado de los medios, el diputado oficialista sorprendió días atrás al declarar al poner en duda el liderazgo de Mauricio Macri después del 10 de diciembre y aseverar que "no es bueno disfrazar las derrotas de victorias".

Sus declaraciones fueron durante una entrevista al portal Cenital, tras su regreso anticipado de Estados Unidos, donde se encontraba realizando estudios y tenía previsto regreso después del traspaso presidencial.

Durante la charla con el periodista Iván Schargrodsky, Massot confirmó que seguirá dentro de Juntos por el Cambio, y reivindicó la figura del presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y celebró el homenaje de sus compañeros de recinto.

“Esta Cámara fue una muestra de cómo se pueden tomar posiciones políticas contundentes, antagónicas, y aún así superar la grieta fácil, la marketinera, la utilitaria, la de impacto, la que en realidad busca no reflejar una diferencia genuina en un momento pasional sino simplemente explotar electoralmente una diferencia que existe en la sociedad argentina”, dijo a Cenital.

