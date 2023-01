Recompra de bonos: la Justicia impulsa una investigación para saber si operadores tuvieron información privilegiada

Las sospechas de que agentes de bolsa habrían accedido a información privilegiada antes del anuncio de recompra de deuda que hizo el Ministerio de Economía ya tiene su capítulo judicial. Es que el Ministerio Público Fiscal con asiento en Comodoro Py pidió impulsar una investigación sobre la maniobra: el fiscal Ramiro González le pidió a la jueza María Eugenia Capuchetti que levante el secreto bursátil y llame a declarar al titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sebastián Negri.

La causa se inició por la denuncia del abogado Abel Ignacio Uriburu el 19 de enero pasado, un día después que el ministro de Economía, Sergio Massa, anunciara la recompra de bonos de deuda externa por más de mil millones de dólares, establecida en la resolución conjunta 1/2023. Ahí, el denunciante describió un supuesto entramado de negociación de valores negociables por medio de información privilegiada que habría salido, a su criterio, desde Economía y/o el Poder Ejecutivo.

En esa presentación esgrimió como principal sospecha los valores históricos que tomaron bonos como el GD30, el AE38, el AL35 y el AL410.

La denuncia entró a la Cámara Federal y quedó sorteado el Juzgado Federal 5, a cargo de la jueza Capuchetti, que está de turno junto a la Fiscalía federal 1 de González. Una vez que entró, la magistrada le pidió pronunciamiento al representante fiscal, que este jueves 26 de enero pidió impulsar la acción penal.

Lo hizo a través de una resolución de 7 carillas, donde le solicitó a la jueza que le pida al Ministerio de Economía que envíe la Resolución 1/2023, donde se dispuso la medida, ya que todavía no está agregada al expediente.

Según el documento judicial al que accedió PERFIL, el fiscal también quiere que Economía informe "cómo se realizó el proceso de recompra de los bonos aludidos a partir de dicha resolución, debiendo consignarse a la fecha que bonos efectivamente fueron objeto de la medida, y si con posterioridad a la fecha 18-01-23 estos subieron su cotización en comparación con sus valores históricos".

A su vez, que dicte el levantamiento del secreto bursátil para que la CNV envíe "las listas de las personas humanas y jurídicas que adquirieron bonos denominados en dólares (...) en las semanas previas a la implementación de la decisión del gobierno nacional".

En tercer orden, el fiscal pretende que se oficie al Banco Central para que informe de qué forma operó la recompra en su carácter de agente financiero del Tesoro. También que sea citado a declarar Sebastián Negri, el presidente de la Comisión Nacional de Valores, para que aporte información en base al pedido que le hizo el Ministerio de Economía para investigar la presunta maniobra.

Además, con esa declaración pretenden que explique qué factores pueden desencadenar el incremento de esos bonos y cómo se efectúan en términos materiales las compras de ese tipo de volúmenes negociables.

Vale mencionar que Negri se presentó en Comodoro Py con una nota en la que se puso a disposición de la Justicia. Fue en actuaciones que se abrieron en el Juzgado Federal 6 por una denuncia posterior que, según dijeron fuentes judiciales a este medio, ya está acumulada con la causa que llevan Capuchetti y González.

En Comodoro Py esperan que la magistrada despache en los próximos días el requerimiento fiscal y se encamine la investigación, que tiene, a su vez, su correlato interno en la CNV por orden de Massa.

La causa está en manos de Capuchetti, la jueza cuyo nombre comenzó a resonar fuerte desde septiembre de 2022 por haber quedado a cargo de la investigación del intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Kirchner. En tanto, González fue el fiscal que imputó al presidente Alberto Fernández por violar las restricciones sanitarias en el escándalo por la fiesta vip en Olivos.

Recompra de bonos: tras las sospechas opositoras, Massa ordenó investigar "si se filtró información sensible"

Qué es lo que se está investigando

Unos días antes del anuncio del ministro Massa sobre la recompra de deuda externa argentina por US$1000 millones, los bonos globales de corto vencimiento registraron un volumen de operaciones récord sembrando dudas en diversos analistas. En ese sentido, el economista, Gastón Lentini y Alejandro Bianchi, Fundador de AsesorDeInversiones.com, explicaron a PERFIL que, previo al anuncio, en el mercado se hizo un uso extraño de la caución.

De acuerdo con Lentini, la tasa de caución, generalmente, no supera el 2% anual, sin embargo, en esos días llegó a un valor del 20%. “Esto significa que se tomó mucho dinero prestado a una tasa muy alta”, remarcó. “Esa fue uno de los puntos que generó las suspicacias”, agregó.

Según Moody's, la recompra de deuda argentina es un "default"

Otro aspecto que causó sospechas se dio durante los primeros días después del anuncio: los dólares financieros bajaron hasta niveles de 330. Según Lentini, una opción para sacar los dólares al extranjero es comprando bonos en el país y venderlo en el exterior (dólar cable). “Habitualmente, esta operación tiene un costo más elevado porque el “dólar cable” es más caro que el Mep”, aclaró. Sin embargo, en esta ocasión la diferencia fue 0.

Las sospechas radican en la posibilidad de que hayas personas que pudieran comprar enormes cantidades de bonos con dinero prestado del mercado, esperar al anuncio y después venderlos en el exterior un 10% más caro. “Es decir, yo no puse un peso, solamente use la información que tenía y me quede con la diferencia”, sentenció.

Ni la suba de tasas ni la recompra de bonos: nada frena al dólar

“Esta especulación que es super habitual en el mercado de las criptomonedas, en el mercado tradicional no se permite, porque las normas no lo permiten”, aseveró.

En las últimas horas, dos de las 10 sociedades de Bolsa investigadas se presentaron ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), según La Nación. Si bien no se dieron a conocer los nombres de las firmas, se precisó que fueron consultadas acerca de las motivaciones de compra y sobre si accedieron a información sobre la recompra antes del anuncio.