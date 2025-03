Reuniones con Milei: ‘New York Times’ revela cobros a empresarios cripto

El diario The New York Times publicó una investigación sobre el caso $ Libra en la que citó a empresarios del sector cripto que afirmaron haber recibido pedidos de dinero para acceder al presidente Javier Milei.

Según la publicación, estas solicitudes fueron realizadas por el consultor Mauricio Novelli, quien introdujo en el círculo de poder a Hayden Mark Davis, creador del criptoactivo $ Libra, que derivó en un escándalo el 14 de febrero pasado.

Novelli organizó en octubre el Argentina Tech Forum, evento en el que Milei dio el discurso de cierre. Cuatro fuentes consultadas por The New York Times señalaron que Novelli cobró a empresarios del sector 50 mil dólares por un lugar en la lista de oradores y un encuentro con Milei.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sin embargo, el supuesto encuentro privado con el Presidente se limitó a una foto grupal. Dos de los involucrados dijeron al diario que les informaron que, para obtener más tiempo con Milei, debían pagar una suma mayor.

El artículo citó a Charles Hoskinson, fundador de la plataforma cripto Cardano, quien fue el primero en declarar públicamente que le habían pedido dinero para acceder a Milei. The New York Times reprodujo sus palabras: “Decían: ‘Oye, ya sabes, danos algo y podremos conseguirte una reunión’”. Otra fuente del sector sostuvo que “Novelli ofreció una reunión con el Presidente si la persona firmaba un contrato de 500 mil dólares por vagos ‘servicios de consultoría’”, según una copia del documento vista por The Times.

El medio indicó que tuvo acceso a un audio de Hayden Davis, quien también asistió al Tech Forum, en el que el creador de $ Libra afirmaba tener influencia sobre Milei y su entorno para hacer negocios. “Todo, desde los tuits de Milei hasta básicamente todas las cosas de Milei que se presentan de frente, aparecer en actividades, etcétera; tengo control sobre muchas de esas palancas. Pero tiene un costo”, expresó Davis en un mensaje de audio dirigido a un empresario, según el medio. En esa grabación, Davis habló de una cifra que “estaría en los millones de dólares”.

Otro empresario consultado por The New York Times aseguró que “Davis hizo una oferta aún más descarada por escrito: ofrecería una reunión con Milei y una asociación con el gobierno argentino a cambio de aproximadamente 90 millones de dólares en criptomonedas durante 27 meses”. El diario sostuvo que tuvo acceso a la propuesta y agregó que “no hay evidencias de que Milei estuviera al tanto de las propuestas”.

El escándalo $ Libra estalló el 14 de febrero cuando Milei publicó en su cuenta de X un mensaje en el que presentaba un proyecto para “incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos” a través de un criptoactivo llamado $ Libra.

Tras la publicación, la cotización de la moneda se disparó y luego colapsó, lo que resultó en miles de inversores perjudicados y un reducido grupo de billeteras que obtuvieron ganancias cercanas a los 100 millones de dólares. Cinco horas después, Milei eliminó el tuit y sostuvo que “no se había interiorizado en los pormenores del proyecto”.

Davis se reunió con Milei el 30 de enero en la Casa Rosada, algo que el propio Presidente publicó en sus redes sociales, donde mencionó que el texano de 28 años lo estaba “asesorando” en cuestiones de criptomonedas.