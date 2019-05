Revés electoral para Cambiemos: el intendente de Santa Rosa reconoció la derrota

La alianza Cambiemos, que llevó a Mauricio Macri a la Presidencia, no está obteniendo buenos resultados en las elecciones que se han ido desarrollando durante el año. Luego de las derrotas en los comicios generales de Córdoba, Río Negro y de Neuquén, además de los tropiezos en las PASO de Santa Fe, Chubut, Entre Ríos y San Juan, los resultados de hoy en La Pampa no serían los mejores para el Gobierno: todo indica que el candidato justicialista, Sergio Zilioto se quedaría con la Gobernación. Pero eso no es todo: el intendente de Santa Rosa, Leandro Altolaguirre, admitió que fue derrotado por el peronista Luciano Di Nápoli.

"Ya habrá tiempo para analizar el resultado. Las urnas son las que hablan, así de sencillo, hemos hecho todo lo que se podía hacer desde la gestión, hemos estado trabajando pero encontramos una ciudad fundida y ponerla en condiciones no es nada fácil", fueron las palabras del jefe comunal.

De esta forma, Cambiemos pierde una de las capitales provinciales que había conquistado cuatro años atrás. Algo similar sucedió en Córdoba, donde el partido que gobierna a nivel nacional controlaba la administración de la ciudad capital y perdió contra el Partido Justicialista.

En el caso de La Pampa, la derrota tiene un condimento negativo particular para el macrismo. Allí, el peronismo provincial parece ver con buenos ojos la fórmula presidencial Fernández - Fernández. De hecho, Di Nápoli, quien desde hoy es intendente electo de Santa Rosa, reflexionó ante los medios locales que la actitud de Cristina Kirchner "fue un gesto de grandeza enorme en búsqueda de la unidad".

En un tono similar, el candidato a gobernador por el justicialismo, Ziliotto, mencionó esta mañana: "Se dio un paso a la unidad del peronismo".

Elecciones provinciales. Confirmada la victoria de Di Nápoli en la capital, aún resta conocer el resultado a nivel provincial. Sin embargo, todos los guarismos dan como vencedor a Zilotto por encima del radical cambiemita Daniel Kroneberger.

Esto último tiene un matiz: hace 36 años que el justicialismo gobierna la provincia de La Pampa. Es decir, desde la vuelta de la democracia. En cambio, en el caso de Santa Rosa, sí se trata de una derrota del oficialismo local.

Video de cierre de campaña del nuevo intendente de Santa Rosa.

